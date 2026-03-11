Supreme si è spinto oltre, ha messo in vendita una bara (vera)

Supreme lo fa da sempre. Prende un oggetto che nessuno si aspetterebbe di vedere in uno store di streetwear, ci stampa sopra il box logo e lo trasforma in uno dei drop più commentati della stagione. È successo con il mattone da 28 dollari, con il crowbar, con la pinball machine, con le stampelle. Ma con la collezione primavera-estate 2026 il marchio newyorkese si è superato. Si è spinto oltre. Tra gli accessori del nuovo drop spunta infatti persino una cassa da morto; sì avete capito bene, una bara vera a propria.

Courtesy Supreme

Dalla bara al bancomat: gli accessori più “bizzarri” della SS26 di Supreme

Iniziamo da pezzo che ha fatto più discutere, la bara. Ve lo diciamo subito chiaro e tondo, no, no si tratta di una miniatura, un oggetto virtuale o qualsiasi altra cosa. È un oggetto vero e acquistabile realizzato in grandezza naturale con l’azienda americana Titan Casket. Si chiama infatti Titan Casket Orion e, per essere precisi, è stata costruita in acciaio numero 20 con finitura lucida, dipinta nel classico rosso Supreme e impreziosita dal logo del brand.

All’interno, la chicca finale, un rivestimento in pelo sintetico… sì ma leopardato. Una scelta estetica che trasforma l’oggetto più solenne che esista in un pezzo quasi ironico, certamente surreale, in pieno stile Supreme. Il peso supera gli 80 chili (180 libbre), le dimensioni sono quelle di una vera cassa funeraria (213 x 74 x 58 centimetri) e il prezzo è di 3.798 dollari. Consegna prevista in circa sei-otto settimane, per chi ha intenzione di programmare per tempo il proprio ultimo viaggio.

Courtesy Supreme

Se l’idea di acquistare la propria bara su uno shop di streetwear può sembrare l’ennesima provocazione del marchio, aspettate di vedere gli altri “accessori” della collezioni. La bara è solo il pezzo probabilmente più estremo di una proposta che sembra costruita apposta per oscillare tra utilità reale e assurdità totale. Nella stessa lineup compare infatti un bancomat domestico GenMega G2500, un vero cash dispenser brandizzato Supreme (ovviamente in total red), progettato per contenere fino a mille banconote e stampare ricevute come un normale ATM. Un oggetto che qualcuno, probabilmente, installerà davvero nel proprio home theatre accanto al flipper.

Poi ci sono i lingotti d’oro PAMP Suisse, un ring da boxe professionale Everlast da 20 piedi, un generatore Honda portatile EU2000i, un tostapane Dualit a 4 fette e persino una videocamera retro. Una selezione di oggetti che copre ogni necessità: dal combattimento alla colazione, dalla produzione di energia alla registrazione di ricordi, fino alla conservazione del valore e alla sepoltura.