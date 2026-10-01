Moda uomo 2026-27: i 10 trend che vedremo ovunque

Come ogni anno, a cavallo tra l’estate e l’autunno, è bene riflettere su cosa ci attenderà in futuro. Naturalmente, parliamo di moda, quindi di vestiti e accessori che prevediamo saranno i trend della moda uomo 2026-27. Che ci accompagneranno nei mesi a seguire e detteranno il modo in cui il menswear si articolerà. Prevediamo un’unione non tanto inaspettata tra formale e sportivo, eleganza e comodità, in nome di un’abbigliamento maschile finalmente libero di sperimentare. Senza eccedere, certo, ma neanche senza divertirsi al momento della costruzione di un look.

10 trend della moda uomo 2026-27

Slim fit

Prada ha riportato in voga le silhouette sfiancate, come vorrebbe il sempre valido slim fit. Lo si nota soprattutto sui giacche e cappotti, che enfatizzano la silhouette mentre accentuano il profilo più androgino dell’uomo contemporaneo. È, sì, una scelta dal retrogusto vintage, ma che riflette il bisogno impellente di tornare indietro per guardare avanti.

Courtesy of Prada Prada FW26

Sexiness

Da Gucci, invece, dominano la sensualità tutta maschile che sta in una canotta attillata e in un corpo muscoloso. La semplicità ha la meglio, tra fit asciutti e non-colori, mentre la sexiness fa da padrona. Intesa, da Demna, come mostrare il più possibile sé stessi. E farlo viene facile con una canotta o una T-shirt particolarmente enfatizzante.

Courtesy of Gucci Gucci FW26

Pelliccia: eco, vintage o second-hand

La pelliccia, eco, vintage o second-hand, si sa che è tornata a piacere al grande pubblico. E Fendi, che da oltre un secolo ne ha fatto il suo fiore all’occhiello, la rilegge per “lui” secondo i gusti del presente. Più appariscente è, meglio è. Sempre nel rispetto dell’eleganza classica, però con uno sguardo consapevole su come gli uomini indosserebbero un indumento simile nella quotidianità.

Courtesy of Fendi Fendi FW26

Neo-classico

Dolce&Gabbana sdogana un Neo-classicismo che sdrammatizza gli abiti formali, ossia i classici due o tre pezzi da uomo, con dettagli maxi, capi casual e altri espedienti creativi per cambiare tutto senza cambiare niente. Ma illudendo che si stia indossando qualcosa di innovativo, inusuale. E l’importante è quello: convincersi di aver rivoluzionato il proprio guardaroba, quando in realtà si è solo lavorato su uno styling più intelligente e fresco. Al passo con i tempi.

Courtesy of Dolce&Gabbana Dolce&Gabbana FW26

Party attire

Dior rilegge il party attire a suon di canotte sparkling, ricoperte di paillettes e completate da spalline sfrangiate ma preziose. È il nuovo abbigliamento da festa che sposa le altrettanto nuove necessità dell’uomo contemporaneo, più incline a liberarsi in pista unendo pezzi di sopra “eccentrici” a pezzi di sotto particolarmente sobri.

Courtesy of Dior Dior FW26

Sportswear elegante

Louis Vuitton unisce la giacca tecnica, dotata di zip e cappuccio, al completo sofisticato. E ottiene uno sportswear elegante à la Pharrell Williams. Due mondi si uniscono in un look solo, a conferma che non esistono più capi d’abbigliamento per un’occasione o per l’altra. Ogni momento è buono per vestirsi bene.

Courtesy of Louis Vuitton Louis Vuitton FW26

Maxi blazer

Maxi blazer, maxi elegante: sembra dire questo Saint Laurent, attestandolo trai trend della moda uomo 2026-27. Anthony Vaccarello ha sempre pensato in grande e lo fa anche in relazione a un pilastro del menswear. Basta, infatti, una giacca sartoriale ampia, quasi un capospalla, per svoltare il look e darsi un tono. Quello di un gentleman d’altri tempi, certo, però ben saldo alla realtà attuale.

Courtesy of Saint Laurent Saint Laurent FW26

Rétro

Perché non vestirsi rétro? Giorgio Armani risolve ogni possibile dubbio aprendo i propri archivi e tirando fuori tutto il meglio del vestiario “armaniano”, a cavallo tra anni 80 e 90. Tessuti pesanti, colori neutri, volumi relaxed sono al centro di una moda maschile che richiama inevitabilmente il passato. Re Giorgio, difatti, ha sempre tenuto fede all’essenza del suo marchio e oggi si procede nello stesso modo.

Courtesy of Giorgio Armani Giorgio Armani FW26

Mix & Match

Ferragamo non si limite a un solo stile, ma ne unisce diversi in una sola mise. Colori contrastanti, stili complementari, un capsule wardrobe che non vuole sottrarre ma che, piuttosto, aggiunge item con l’obiettivo di essere il più completi possibile. Potremmo definire questa scelta come “mix & match”, potremmo semplicemente parlare di una moda creativa. Che conosce il valore delle tinte e del design.

Courtesy of Ferragamo Ferragamo FW26

Accessori liberi

Celine si sbizzarrisce con gli accessori. Micro cinture, scarpe ultra-flat, sciarponi scultorei: tutti elementi che figurano tra i trend della moda uomo 2026-27. Non solo firmati dalla maison francese, ma anche da altri prestigiosi brand che fanno dei piccoli oggetti un valore aggiunto. Se uniti, compongono qualcosa di inaspettato, anche nel momento in cui il resto del