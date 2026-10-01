VELO e Aprilia Racing: il ritmo di Misano

A Misano il ritmo lo detta il motore. Ma durante il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dall’11 al 13 settembre, la velocità è uscita dai confini della pista. Tra il Misano World Circuit Marco Simoncelli, l’hospitality, il Dedikato Festival e le serate sulla Riviera, *VELO e Aprilia Racing hanno costruito un percorso capace di mettere in relazione racing, innovazione, seguendo il pubblico nei diversi momenti del weekend.

È una formula che parte dalla velocità, ma non si esaurisce nella competizione. A Misano, infatti, il Gran Premio è anche un modo di vivere il territorio: incontrarsi, muoversi tra paddock e hospitality, seguire la gara, provare un simulatore e poi ritrovarsi la sera tra musica ed esperienze dedicate.

Il racing entra in scena

Nel cuore del circuito, VELO ha portato il proprio mondo nell’area hospitality, accompagnando il pubblico adulto attraverso i diversi momenti del weekend. Un ambiente in cui la gara si intreccia con l’incontro e la socialità, trasformando un appuntamento sportivo in qualcosa che continua anche al di fuori del circuito.

Al Dedikato Festival, dedicato alla memoria del pilota giapponese Daijiro Kato, il legame con Aprilia Racing è diventato invece tecnologia da vivere. Il racing simulator ha permesso di confrontarsi virtualmente con il mondo delle due ruote, portando l’adrenalina del circuito in una dimensione immersiva. Un modo per avvicinarsi al linguaggio della competizione attraverso la simulazione e per portare, anche fuori dalla pista, una parte dell’universo racing.

Dalla pista alla Riviera

Quando i motori si spengono, Misano cambia volto. Il 12 e 13 settembre VELO ha seguito il pubblico fino a Rimini, al Coconuts, dove il Gran Premio è diventato il punto di partenza per due serate tra musica, intrattenimento e momenti dedicati al brand.

La pista non è più il confine, ma il punto di partenza. Il racing incontra l’entertainment e la cultura della notte, mentre la Riviera diventa la naturale prosecuzione di un weekend costruito intorno alla velocità.

Il circuito e la città diventano così due momenti dello stesso racconto: da una parte la competizione e la tecnologia, dall’altra la musica, gli incontri e la socialità. Una continuità che riflette il modo contemporaneo di vivere i grandi appuntamenti sportivi, sempre più legati anche a ciò che accade intorno alla gara.

Due identità, un linguaggio

VELO e Aprilia Racing condividono un territorio fatto di ricerca, tecnologia e attenzione al dettaglio. Un linguaggio particolarmente naturale nel mondo delle competizioni, dove performance e progettazione si incontrano e ogni elemento può fare la differenza.

Anche fuori dal circuito, il progetto guarda a un’idea di innovazione profondamente legata all’Italia. Dal marzo 2025 VELO viene prodotto a Trieste, nell’A Better Tomorrow™ Innovation Hub di BAT, un luogo dedicato alla ricerca e alla manifattura avanzata. È un dettaglio che aggiunge una dimensione italiana al racconto: tecnologia, design e cultura della performance si incontrano in un progetto che, attraverso la partnership con Aprilia Racing, porta questi valori dentro l’atmosfera del Gran Premio che gli ruota attorno.

Un weekend tra pista ed esperienze dedicate

Il progetto ha attraversato più mondi senza separarli: la competizione, la tecnologia, l’hospitality, il festival e la musica. Misano diventa così uno scenario nel quale il racing non è soltanto una disciplina sportiva, ma una cultura fatta di persone, passioni e momenti da condividere. Il risultato è un racconto che parte dalla competizione e arriva alla città, passando per tecnologia, hospitality, musica e socialità.

*VELO

18+ only. Prodotto per fumatori adulti contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.