Milano Fashion Week SS27: i 9 trend uomo da conoscere

Le sfilate della Milano Fashion Week primavera estate 2027 hanno mostrato una moda sempre più libera di muoversi tra generi, codici e silhouette. C’è chi ha proposto classici completi eleganti, chi invece ha riletto la sensualità maschile. E chi, di contro, ha sperimentato con materiali, applicazioni e abbinamenti. Ciò accade perché, durante la settimana della moda Donna, si vedono sempre più sfilate co-ed, in cui convivono lui e lei e i rispettivi codici estetici dialogano apertamente.

Ecco i sette trend e capi cult che abbiamo selezionato dalle collezioni co-ed della Milano Fashion Week SS27

Gucci: il trench diventa sexy

Al The Store Show di Gucci, il trench è sfoggiato in modo quasi irriverente, oltre che misterioso. Non è da confondere con la tradizione del ben vestire inglese a cui siamo abituati, ma con una nuova versione del capo. Si impreziosisce del celebre Morsetto del brand italiano e viene chiuso in una stretta coraggiosa, plasmandolo sulla silhouette dell'uomo che lo sceglie. Così assume una coolness inedita.

Courtesy of Gucci Gucci SS27

Fendi: l’animalier conquista il guardaroba maschile

Spazio poi alla grinta dell’animalier, visto su di lui e sempre più libero dalle distinzioni di genere. Specialmente quando il motivo viene declinato su giacche dallo spirito rock. È la visione di Maria Grazia Chiuri per l’uomo che veste, oggi, Fendi, affidandosi a tinte scure e pochi ma buoni indumenti. Un nuovo minimalismo che non sottrae a priori e, anzi, eleva la semplicità a vezzo creativo.

Courtesy of Fendi Fendi SS27

La giacca con abbottonatura alta di Jil Sander

Spazio al minimalismo anni 90 da Jil Sander, che esplora un altro aspetto di quella decade riletta a suo modo da Demna. Qui, nel mondo immaginato da Simone Bellotti, la giacca si porta con abbottonatura alta: 3 bottoni, poca pelle o camicia da mostrare e tanta formalità in tinte sbiadite. Si indossava così nell’ultimo decennio del secolo scorso e, adesso, torna ad essere un feticcio, dal retrogusto vintage.

Courtesy of Jil Sander Jil Sander SS27

Il gilet rétro di Marni

Invece, da Marni, Meryl Rogge fa del gilet in maglia un indumento di punta del guardaroba maschile. Si torna a indossarlo in primavera sulla camicia, come fanno i bravi ragazzi. Tiene caldi, è comodo e consente di non indossare, necessariamente, un capospalla. In pratica, conferma il bisogno costante di fare layering nella quotidianità, una tendenza già presente da qualche stagione e destinata a tornare anche nella prossima primavera.

Courtesy of Marni Marni SS27

La T-shirt stampata di Moschino

Tornano le magliette a maniche corte stampate. Al debutto di Simone Rizzo e Loris Messina da Moschino, il duo creativo ha rispolverato l’ossessione collettiva per le T-shirt con stampe. In questo caso, ironiche come vorrebbe Franco Moschino in persona: con scritta Good luck, che serve a loro per il nuovo corso intrapreso. E serve a tutti, ogni giorno: un messaggio ironico da indossare.

Courtesy of Moschino Moschino SS27

La cravatta colorata di MSGM

Il brand di Massimo Giorgetti, MSGM, è tornato tra le sfilate co-ed della Milano Fashion Week. E l'ha fatto riportando gioia in passerella, anche con cravatte coloratissime (e stampate) che ricordano il genio creativo di Mario Schifano. Un accessorio simile saprebbe sdrammatizzare anche il più noioso dei completi eleganti maschile, e perciò va preso per buono il consiglio del brand: utilizzate, uomini, cravatte gioiose.

Courtesy of MSGM MSGM SS27

Le bluse sexy di Bottega Veneta

Chi l'avrebbe detto che Louise Trotter da Bottega Veneta avrebbe accontentato gli uomini desiderosi di una moda sexy, quando osservano le sfilate co-ed della Milano Fashion Week. E chi l'avrebbe detto che bastasse una blusa semitrasparente, tinta del più tenue dei gialli burro, per portare la sensualità al centro del look. Un capo che lascia intravedere il corpo e che fa della pelle un elemento dello styling, oltre che un protagonista imprescindibile del look.

Courtesy of Bottega Veneta Bottega Veneta SS27

La canotta urban di Dsquared2

La sexiness firmata Dsquared2, ovviamente, non poteva mancare. Il suo esempio più emblematico è l'abbinamento tank top bianco, boxer a vista e jeans impreziositi con stampa barocca, a conferma che basta poco per essere sensuali, oltre che per stupire. Nonostante, infatti, la collezione non sia stata presentata tra le sfilate della Milano Fashion Week, ha colpito per lo spirito pienamente à la Dsquared2.

Courtesy of Dsquared2 Dsquared2 SS27

Il biker sulla giacca di Diesel

All'ultima sfilata di Glenn Martens per Diesel, il direttore creativo ha rispolverato una combo sempre valida: biker di pelle su giacca, a monopetto o doppiopetto. L'animo rock del capospalla incontra l'eleganza classica, e le mezze misure diventano la soluzione migliore per essere una cosa e l'altra: coraggiosi e tradizionali, creativi e ben vestiti. Mancherà questa abilità di Martens, che però resta ben saldo da Maison Margiela.