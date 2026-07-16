Come vestirsi in spiaggia: 6 consigli per non sbagliare look

La spiaggia è uno dei luoghi dove il dress code sembra più semplice, eppure è anche quello in cui gli errori di stile sono molto frequenti. Il segreto non è seguire le tendenze alla lettera, ma scegliere capi e accessori che sappiano garantire la massima comodità. E, perché no, anche eleganza e funzionalità. Dal costume agli accessori, passando per gli indumenti da indossare sopra il beachwear: ecco alcuni consigli per l’uomo che vuole affrontare una giornata al mare con il look giusto. E merita di farlo, senza problemi.

6 regole di stile per imparare a vestirsi in spiaggia

La camicia di lino è sempre meglio della T-shirt

Prima regola tra tutte: la maglietta a maniche corte è meglio scordarsela. Leggera, traspirante e naturalmente sofisticata, la camicia di lino è il passe-partout dell'estate. Da indossare aperta sopra il costume oppure abbottonata durante una pausa al bar o al ristorante sul lungomare.

Dona un aspetto più curato rispetto alla classica T-shirt, che sia nei toni del bianco, del sabbia o del grigio chiaro. È destinata a durare, stagione dopo stagione.

Photo by Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images Gwyneth Paltrow e Brad Pitt (con una camicia di lino)

Il boxer è più elegante dello slip

Se si parla di stile, il costume boxer continua a rappresentare la scelta più versatile. La sua linea pulita valorizza quasi tutte le fisicità e permette di passare con naturalezza dalla spiaggia a un aperitivo vista mare. Oltre al fatto che vanta un maggiore varietà, per colori, materiali, tagli e lavorazioni.

Gli slip, invece, restano una scelta più sportiva e adatta soprattutto al nuoto agonistico o a chi privilegia la massima libertà di movimento.

Il sandalo di pelle è la calzatura che salva sempre

Sempre per accontentare chi si chiede come vestirsi in spiaggia, diciamo che le infradito (dette flip flop) in gomma sono perfette sulla sabbia, ma se l'obiettivo è costruire un look più raffinato vale la pena puntare su un paio di sandali in pelle.

Minimalisti, resistenti, facili da abbinare. In pratica, si adattano sia al costume sia a un paio di bermuda in lino, rendendo l'insieme decisamente elegante. E rinunciare alla comodità non viene affatto contemplato.

Photo by Virgil CLAISSE/Gamma-Rapho via Getty Images Egonlab SS27

La maxi bag è la soluzione ideale per portare tutto con sé

Telo mare, crema solare, libro, borraccia, occhiali e magari un cambio leggero. Sono gli indispensabili per una giornata in spiaggia, che spesso non si sa dove mettere.

La soluzione, però, esiste e sarebbe una maxi bag in tela, rafia o cotone. La scelta più pratica, ma anche la più chic. Meglio comunque optare per modelli essenziali e ben strutturati, capaci di accompagnare qualsiasi outfit estivo.

Gli accessori devono essere ridotti al minimo

Resta il fatto che in spiaggia vale la regola del "less is more". Orologi importanti, collane vistose o bracciali in eccesso rischiano di risultare poco pratici oltre che fuori contesto.

Bastano, infatti, un paio di occhiali da sole di qualità - da RayBan a Saint Laurent fino a Gucci - e, al massimo, un accessorio discreto per completare l’insieme evitando gli eccessi.

Photo by Virgil CLAISSE/Gamma-Rapho via Getty Images Louis Vuitton SS27

Cappellino, berretto... oppure niente

Proteggersi dal sole è fondamentale, ma anche il copricapo deve essere scelto con attenzione. Un cappellino da baseball dal design minimal o un berretto in lino possono aggiungere personalità. In alternativa, se si preferisce un'estetica “pulita”, si può anche rinunciare al cappello. L'importante è evitare modelli troppo appariscenti o loghi oversize che finiscono per rubare la scena.

Dunque, alla domanda “Come vestirsi in spiaggia?” rispondiamo: con il giusto equilibrio tra funzionalità e stile. Pochi capi scelti con cura, materiali naturali, colori neutri e accessori essenziali sono la combinazione vincente per affrontare l'estate con eleganza. Perché il vero lusso, specialmente in riva al mare, è apparire impeccabili. Senza dare l'impressione di averci provato troppo.