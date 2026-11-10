AI agentica: cosa sono gli AI agent e come cambieranno la nostra vita

Immagina di chiedere a un'intelligenza artificiale di organizzare un viaggio. Non soltanto di suggerire una destinazione o confrontare alcuni hotel, ma di cercare i voli, verificare le disponibilità, costruire un itinerario e preparare le prenotazioni. Oppure di affidarle la gestione delle email, l'organizzazione degli appuntamenti e alcune attività professionali. Non è più soltanto uno scenario futuristico: è la direzione verso cui si sta muovendo l'intelligenza artificiale con gli AI agent.

Si chiama AI agentica (o agentic AI) ed è una delle evoluzioni più importanti della tecnologia. Dopo la rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa, capace di creare testi, immagini e contenuti, si apre una nuova fase: quella dei sistemi che non si limitano a fornire risposte, ma possono agire per raggiungere un obiettivo.

Cosa sono gli AI agent e come funzionano?

Gli AI agent, o agenti intelligenti, sono sistemi software che utilizzano l'intelligenza artificiale per pianificare ed eseguire attività, interagendo con strumenti e applicazioni esterne. Possono ricevere un obiettivo, suddividerlo in operazioni più semplici, scegliere come procedere e verificare i risultati.

La differenza rispetto a un chatbot tradizionale è sostanziale. Un'intelligenza artificiale generativa risponde a una richiesta producendo un contenuto. Un agente intelligente può invece utilizzare browser, database, email e software per portare a termine un'attività composta da più passaggi.

Il suo funzionamento si basa generalmente su un modello AI avanzato, strumenti operativi, memoria e un sistema di pianificazione. Il processo segue un ciclo: osservare, ragionare, agire e verificare. Non significa che l'agente sia infallibile o completamente autonomo: le sue capacità dipendono dagli strumenti disponibili e dalle autorizzazioni ricevute.

Cosa possono fare gli agenti intelligenti nella vita quotidiana?

Le applicazioni degli AI agent interessano già diversi ambiti. Nel settore dei viaggi, possono confrontare voli e hotel, organizzare gli spostamenti e preparare itinerari personalizzati. Nella gestione personale possono analizzare le email, individuare le priorità, preparare risposte e organizzare appuntamenti.

Anche lo shopping potrebbe cambiare: indicando un budget e alcune caratteristiche, un agente può confrontare prodotti, prezzi e disponibilità, aiutando a individuare l'acquisto più conveniente. Con le autorizzazioni necessarie può anche procedere all'ordine.

Nella smart home, invece, potrebbe coordinare illuminazione, climatizzazione e consumi energetici, adattando il funzionamento della casa alle abitudini degli abitanti. La vera novità è la possibilità di affidare un risultato, anziché impartire una serie di istruzioni separate.

Come cambierà il lavoro con l'intelligenza artificiale agentica?

È nel mondo professionale che gli AI agent potrebbero avere l'impatto più significativo. Marketing, finanza, customer service, logistica ed editoria sono alcuni dei settori destinati a sperimentare nuove forme di automazione. Un agente può analizzare i risultati di una campagna pubblicitaria, individuare le criticità e suggerire interventi. In un'azienda può occuparsi della gestione delle richieste dei clienti, dell'elaborazione dei documenti e dell'aggiornamento dei database.

Anche l'editoria può beneficiare di questa evoluzione: gli agenti possono monitorare le fonti, individuare notizie, analizzare i trend di ricerca e preparare dossier a supporto del lavoro giornalistico. Il cambiamento non riguarda soltanto la velocità di esecuzione, ma l'organizzazione stessa del lavoro. Le persone potranno delegare alcune operazioni agli agenti, concentrandosi maggiormente su creatività, strategia, verifica e decisioni.

Multi-agent AI: quando gli agenti intelligenti lavorano insieme

Un ulteriore sviluppo è rappresentato dai sistemi multi-agent, nei quali più agenti collaborano per raggiungere un obiettivo comune. Ognuno può avere una funzione specifica: raccogliere informazioni, analizzare dati, verificare risultati oppure coordinare le attività. Immaginiamo l'organizzazione di un evento internazionale: un agente potrebbe occuparsi della ricerca delle location, un altro della gestione degli ospiti e un terzo della comunicazione. Un sistema coordinatore potrebbe supervisionare le diverse operazioni. È un modello che permette di affrontare progetti complessi attraverso una rete di intelligenze artificiali specializzate, anziché affidare tutto a un unico sistema.

OpenAI, Google e Microsoft: chi sta sviluppando gli AI agent?

La competizione coinvolge i principali protagonisti della tecnologia. OpenAI sta sviluppando strumenti e piattaforme per creare agenti capaci di utilizzare applicazioni, consultare informazioni e gestire flussi di lavoro articolati. Google integra le funzionalità agentiche nell'ecosistema Gemini e nei propri servizi cloud, mentre Microsoft punta sull'integrazione degli agenti nei processi aziendali attraverso Copilot.

Anche Anthropic, con Claude, lavora su sistemi capaci di utilizzare strumenti e interagire con ambienti informatici, con applicazioni interessanti soprattutto nella programmazione e nelle attività professionali. La nuova competizione tecnologica non riguarda più soltanto quale modello sia in grado di generare la risposta migliore, ma quale sistema riesca a completare un'attività in modo affidabile, efficiente e sicuro.

Quali sono i rischi dell'AI agentica?

Delegare attività a un'intelligenza artificiale significa anche concederle accesso a informazioni, applicazioni e, in alcuni casi, strumenti che possono compiere operazioni concrete. È qui che emergono le principali criticità: privacy, sicurezza informatica, errori di esecuzione e responsabilità delle decisioni.

Un agente potrebbe interpretare male un'istruzione, utilizzare informazioni non corrette o eseguire un'operazione indesiderata. Per questo servono limiti di accesso, autorizzazioni e verifiche umane, soprattutto quando sono coinvolti pagamenti, dati riservati o decisioni importanti.

La prossima rivoluzione dell'intelligenza artificiale non sarà quindi soltanto una questione di macchine più intelligenti, ma di quanto saremo disposti a delegare loro. Dagli assistenti digitali agli agenti capaci di coordinare interi processi, il rapporto tra persone e tecnologia sta cambiando: non dovremo più soltanto imparare a utilizzare i software, ma anche scegliere quali attività affidare loro e quanto controllo mantenere.