Nemzzz: «L’istinto può portare più lontano del talento»

“The North,” recano misteriosamente scritto i cartelli verso l’autostrada M1 che da Londra porta a Manchester. Dalla rivoluzione industriale alla deindustrializzazione di Maggie Thatcher, la città ha sempre fatto orgogliosamente da contrappeso operaio al privilegio della capitale. Producendo musica, case discografiche, locali, band “nordiche” rock e pop di eccezionale qualità. Era solo questione di tempo prima che cominciasse a produrre globali talenti hip-hop. Come Nemzzz (Nemiah Emmanuel Simms).

«Che Manchester stia ottenendo un vero riconoscimento nel campo della musica black è un’ottima cosa. Era già successo con Bugzy Malone. E poi con H. Ma credo che da allora non sia più emerso nessuno della nuova generazione. Sono contento di essere riuscito a essere venuto fuori da Manchester per diffondere questa cultura e far capire alla gente che il Regno Unito non è solo Londra», ci dice da Parigi dove si trova per la settimana della moda (e placcarlo digitalmente è stata una faccenda niente facile).

Giacca, gilet, T-shirt e pantaloni Stone Island, orologio Audemars Piguet

Sventagliate di singoli, mixtape, EP, collaborazioni importanti (Central Cee, Latto, Lil Yachty) ed endorsement illustri (Drake) valgono al figlio d’arte – entrambi i genitori sono musicisti – di origine giamaicana la patente di speranza avverata del rap britannico, che nonostante drill e grime non è mai davvero riuscito a farsi puntare addosso i riflettori globali. Fino a Nemzzz, uno che nonostante il salto dai video girati nei distributori di benzina e nei barbieri della sua città alle patinate collaborazioni oltreoceano, tiene i piedi per terra.

Le rime sono spesso sulle trappole della notorietà e l’abuso dei social media. L’uso del machismo iconografico rap è moderato, le basi sono essenziali e contagiose come anche il flow – il flusso declamatorio. «È il mio marchio di fabbrica. È per questo che la gente mi conosce. Sono sempre stato al 100% sincero. L’ho sempre voluto trasmettere nella mia musica perché credo che si provi qualcosa di molto più intenso. Quando qualcuno sta dicendo la verità tende a creare un legame più forte con il pubblico».

Maglia Prada

Mangiare pane e musica, quelli del padre e della madre, è stato determinante. «Sicuramente mi ha aiutato a sviluppare una vera passione. I miei avevano già allestito uno studio quando ero ancora piccolo: ho sempre saputo che per me era il posto giusto». Con la casa trasformata in bottega c’era meno soggezione: «Quando è arrivato il momento di provare a usare computer, software, microfono ecc., non avevo bisogno di troppa fiducia in me stesso, lo facevano già tutti! Mi sono sentito abbastanza a mio agio da provarci».

E la fiducia in se stesso non gli è mancata dall’inizio, tanto da fargli sviluppare quel flow così particolare, cantilenante quasi, che lo contraddistingue tra mille. «Non c’è nessun segreto, devi solo apprezzare il tuo lavoro ed essere il tuo più grande ammiratore. Un sacco di gente vorrebbe avere un milione di fan, ma poi, in realtà, non lo è nemmeno di se stessa».

Anche i grandi nomi del presente e del passato lo hanno aiutato lungo la strada, soprattutto un veterano come Drake. «Proprio per il modo in cui è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda tutti questi anni e a adattarsi sempre alle tendenze del momento, dimostrando ripetutamente a tutti di essere il migliore».

Cappotto e maglia Prada

Cosa gli ha lasciato l’apprezzamento di un’artista di quella caratura? «È stata soprattutto una questione di motivazione. Mi ha fatto capire che sto facendo la cosa giusta e che devo fidarmi ancora di più di me stesso, come ho sempre fatto. A volte avevo dei dubbi. Ma mi ha fatto capire che no, bisogna semplicemente fidarsi del proprio istinto. Credo che possa portarti più lontano di qualsiasi altra cosa, più lontano persino del talento. Ho l’impressione che essere “presuntuosi,” credere di essere il migliore ti permetta di arrivare ovunque».

Per la scrittura invece, molto si deve all’influenza di Bugzy Malone (Aaron Daniel Davies), rapper di Manchester che aveva raggiunto una certa notorietà nella scena grime lo scorso decennio. «Lo ascoltavo tantissimo, mi ha ispirato perché aveva un approccio diverso da tutti gli altri. Raccontava una storia e la approfondiva. Era quasi come una poesia, con strofe diverse ogni volta».

Giacca, pantaloni e sciarpa Burberry, scarpe Timberland

Tra genuina stupidità e intelligenza artificiale sceglie la seconda, ma con qualche avvertenza, soprattutto sul fronte creativo: «Penso che, come qualsiasi altra tecnologia, possa essere utile. Fornisce una rapida scorciatoia per fare molte cose. Il che, secondo me, è positivo. Ma allo stesso tempo, mi sembra che, soprattutto alle nuove generazioni, non dia loro il tempo di dedicarsi davvero all’apprendimento di una tecnica». Come nell’arte e nella vita, anche per la moda e nello stile Nemzzz ha le idee chiare: «Se dovessi condensare le mie idee in una sola direi che per me l’eleganza è la qualità dei materiali e soprattutto il comfort. È come con la musica. Sono due cose distinte, ma lati di un’unica medaglia. E mi piacerebbe portarle avanti assieme».

Nella foto d'apertura Nemzzz indossa giacca Burberry. Photos by John Balsom, styling by David Bradshaw. Gooming: Nicola Svensen. Styling assistants: Isabella Peerutin, Jon Bannister. Production: Interlude Project.