Maglione Fair Isle uomo: il ritorno del knitwear invernale

Dalle remote isole scozzesi ai guardaroba contemporanei. Ne ha fatta di strada il maglione Fair Isle da uomo, tornato protagonista della stagione fredda grazie alle sfilate di alcuni brand che dettano tendenza. Tra tradizione artigianale e suggestioni rétro, così il knitwear riscopre il fascino senza tempo della maglieria jacquard.

In questo caso, riconoscibile per i motivi geometrici multicolore che si rincorrono lungo il petto e le maniche. Se vi dovesse venir voglia di andare in montagna o al lago, forse la colpa è anche dell’indumento in questione. Infatti, sfuggirne è impossibile.

La storia del maglione Fair Isle da uomo

Il Fair Isle prende il nome dalla piccola isola dell’arcipelago delle Shetland, situato tra la Scozia e le Orcadi. Qui, in una comunità abituata a convivere con venti impetuosi e temperature rigide, la lavorazione a maglia si è sviluppata nei secoli come una necessità quotidiana.

La particolarità della tecnica risiede nell’alternanza di colori e nella ripetizione di piccoli motivi geometrici, spesso organizzati in fasce orizzontali. Rombi, stelle, zigzag e disegni stilizzati compongono una trama ricca, ottenuta tradizionalmente lavorando con più fili di colore, senza rinunciare alla morbidezza e alla funzionalità della lana. Originariamente, le combinazioni cromatiche erano legate alla disponibilità dei filati e ai pigmenti naturali. Il risultato era una maglieria calda e resistente, pensata per affrontare il clima delle isole, ma già capace di distinguersi per il suo carattere decorativo.

Photo by Gotham/GC Images Tyler the Creator

Dal guardaroba tradizionale alla moda internazionale

La svolta arriva all'inizio del Novecento, quando il Fair Isle supera i confini delle Shetland e conquista l'attenzione del mondo della moda britannica. A contribuire alla sua popolarità è anche il principe di Galles, il futuro Edoardo VIII, fotografato negli anni Venti con maglioni dai motivi geometrici. L'associazione con l'eleganza aristocratica trasforma un capo di origine popolare in un simbolo di stile.

Da quel momento, il Fair Isle entra stabilmente nell'immaginario del guardaroba maschile. Lo si ritrova nell'abbigliamento da campagna, nei contesti universitari e nelle interpretazioni più informali del classico stile britannico. La moda, poi, non se l’è fatto sfuggire dalle mani.

Ralph Lauren

Da Ralph Lauren, ad esempio, viene letto come un indumenti prettamente casual. Da completare con una zip che tenga caldi, e inviti l’uomo a non sceglierlo per occasioni formali.

Courtesy of Ralph Lauren Ralph Lauren FW26

Paul Smith

Da Paul Smith è tutta un’altra storia. Il designer inglese lo colora rendendola cool, oltre che indossabile sempre e comunque. Specie di giorno.

Courtesy of Paul Smith Paul Smith FW26

Come indossare oggi il maglione Fair Isle da uomo

Di fatto, il maglione Fair Isle è un elemento centrale del look. Abbinato a un paio di jeans dritti e a stivali in pelle, interpreta un'estetica casual dal sapore outdoor. Con pantaloni in flanella, camicia e cappotto strutturato, acquista invece una dimensione vicina al classico stile britannico.

Il segreto è lasciare che sia la maglieria a definire l'identità dell'insieme, mantenendo il resto dell'abbigliamento essenziale. E conta anche la scelta del filato. La lana, soprattutto nelle lavorazioni tradizionali, restituisce al capo quella consistenza materica che ne costituisce parte del fascino.