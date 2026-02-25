Galaxy S26 Ultra: l’intelligenza artificiale che anticipa tutto (e protegge la tua privacy)

Dalla baia di San Francisco verso il futuro, Samsung ha tolto i veli dall’atteso evento Galaxy Unpacked. Presso il Palace Fine Arts, uno degli edifici più iconici della città californiana, abbiamo assistito al lancio globale della nuova serie Galaxy S26. Eccoli i tre nuovi smartphone Galaxy S26, 26+ e S26 Ultra, il top di gamma. Device dinamici e attenti alla privacy, dall’intelligenza artificiale sempre più proattiva che semplifica ogni intento, con sistema di fotocamere altamente intuitivo, sono quello che speravamo di trovare. E anche di più. La nuova serie di auricolari premium Galaxy Buds4, presentata nella stessa occasione, è il complemento naturale dell’universo Galaxy S26.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi smartphone Galaxy S26, 26+ e, soprattutto, S26 Ultra, il fuoriclasse della serie.

Credits: Samsung Lo smartphone Galaxy S26 Ultra e gli auricolari Galaxy Buds4

L’intelligenza artificiale diventa proattiva

Terza generazione di smartphone AI di Samsung, la nuova serie Galaxy S26 è in grado di gestire in background anche le operazioni più complesse. Le prestazioni AI di alto livello, unite ad efficienza energetica e gestione termica perfezionata, sono la punta di diamante. Trovano la loro massima espressione nel Galaxy S26 Ultra, così sottile e potente, grazie al processore mobile personalizzato (Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy).

Quando ci si muove tra app e attività di lavoro, o passando poi a scatti fotografici o al gaming, i nuovi Galaxy S26 sorprendono per la fluidità dell’esperienza, che si fa davvero semplice e intuitiva. Il sistema sembra anticipare le necessità, operando in modo proattivo e adeguandosi al contesto. Merito di Galaxy AI, intelligenza artificiale adattiva che facilita la quotidianità.

Grazie alla funzione Now Nudge, lo smartphone propone suggerimenti tempestivi che evitano perdite di tempo. Se ad esempio un amico, al proprio fianco, chiede foto dell’ultimo viaggio insieme, il Galaxy indica automaticamente le immagini dalla Galleria, senza dover sfogliare e cercare tra il mare di scatti in archivio.

Anche la ricerca di informazioni si fa più agevole. Cerchia e Cerca con Google ha un riconoscimento multi-oggetto potenziato, che permette di esplorare più in profondità diverse parti di un’immagine contemporaneamente. Di fronte a un look che ha colpito l’attenzione, riesce a identificare ogni dettaglio, dal capospalla alle scarpe.

È evidente l’evoluzione di Bixby, l’assistente di Samsung. Diventa un agente conversazionale, ovvero un vero e proprio collaboratore che aiuta nella ricerca o nel coordinamento tra le varie app attraverso interazioni naturali. La luminosità sul display è troppo bassa? Basta dirlo perché Bixby identifichi autonomamente la funzione relativa ed esaudisca i desideri attivandola.

Credits: Samsung Galaxy S26 Ultra monta il Privacy display integrato, il primo nel mondo mobile

Galaxy S26 Ultra a prova di privacy

Una delle novità più interessanti del Galaxy S26 Ultra? Il Privacy display integrato, il primo nel mondo mobile. In metropolitana, al bar o in ufficio in ambienti condivisi, la funzione protegge la privacy senza compromettere l’esperienza visiva.

Il display da 6,9 pollici mantiene i contenuti luminosi e di immediata consultazione per l’utente che lo ha in mano, e al contempo limita la visione per eventuali occhi indiscreti attorno.

A differenza delle tradizionali pellicole privacy applicate allo schermo, quando è disattivato Privacy display preserva la qualità di visione completa da tutte le prospettive. E quando è in azione, limita la visibilità per chi osserva da angolazioni laterali, anche passando dall’orientamento verticale a quello orizzontale. È possibile personalizzarne l’attivazione, che può scattare quando si inserisce il Pin o una password.

La modalità “Privacy parziale dello schermo” limita in modo intelligente la visibilità delle notifiche pop-up. La modalità “Massima protezione privacy”, invece, oscura ulteriormente le visualizzazioni laterali per una maggiore discrezione.

La privacy trova un ulteriore alleato in Album privato. Integrato direttamente nella Galleria, consente di nascondere facilmente foto o video selezionati senza dover creare una cartella separata o accedere a un Samsung Account.

Credits: Samsung La serie Galaxy S26 è disponibile nei colori Cobalt Violet, Black, Sky Blue e White

Fotocamere e aperture focali d’eccellenza

I creativi ( e non solo) saranno più che soddisfatti. La serie S26 monta un sistema fotografico Galaxy di alta qualità, che trova nell’Ultra il suo vertice.

La chicca? Le aperture focali più ampie. Grazie alla maggiore quantità di luce che raggiunge il sensore, le immagini diventano più nitide e ricche di dettagli anche quando l’illuminazione è scarsa, pure con lo zoom.

La funzione Nightography fa un balzo in avanti, garantendo video più luminosi e vividi anche in location con poca luce, come in un concerto al mitico Fillmore di San Francisco. Anche lo Stabilizzatore è potenziato, con la nuova opzione “Blocco orizzontale” che permette di girare video con maggiore stabilità e un’inquadratura più uniforme, pure in contesti instabili o dinamici come in una crociera nella Baia o durante una corsa al Golden Gate Park.

È confermata la dotazione fotografica del modello precedente, dalla fotocamera principale da 200 megapixel al teleobiettivo 5x da 50 megapixel. E poi, ultra-grandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo 3x da 10 megapixel e fotocamera frontale da 12 megapixel. Ma con degli upgrade. Il sensore frontale cattura tonalità della pelle più naturali e particolari più definiti in condizioni di illuminazione mista.

Grazie all’AI, la modifica di foto e video è facile e intuitiva. Basta descrivere il cambiamento desiderato, in un linguaggio naturale, perché la suite Assistente foto intervenga, come un vero assistente fotografico.

Creative Studio è il laboratorio per le idee: anche solo partendo da uno schizzo, una foto o un prompt, è possibile trasformare rapidamente la propria ispirazione in contenuti visivi rifiniti.

Credits: Samsung Galaxy S26 Ultra dispone della tecnologia Ricarica ultrarapida 3.0

Ricarica ultrarapida in mezz’ora

A sostegno delle performance premium che lo caratterizzano, su Galaxy S26 Ultra debutta una Vapor Chamber riprogettata. Lungo i lati del processore è posizionato materiale termico che distribuisce il calore su una superficie più ampia, così che il dispositivo non si surriscaldi, neanche sotto stress.

Lo smartphone Samsung rimane fresco e stabile anche durante frenetiche e lunghe sessioni di gaming o quando si elaborano video.

Il fondamentale tema dell’autonomia non passa certo in secondo piano. Galaxy S26 Ultra dispone infatti della tecnologia Ricarica ultrarapida 3.0, che consente di raggiungere fino al 75% di carica in soli 30 minuti.

Tre le configurazioni tra cui scegliere: la versione da 12GB + 256GB, quella da 12GB + 512GB o la maxi, da 16GB + 1TB.

Le declinazioni di colore? La palette cromatica è uniforme per l’intera serie Galaxy S26: Cobalt Violet, White, Black e Sky Blue. E in più, disponibili solo online, Pink Gold e Silver Shadow.