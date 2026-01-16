Viaggiare da soli: 10 luoghi ideali per una vacanza in solitaria

Viaggiare in solitaria è un’esperienza forte, da fare almeno una volta nella vita. I colori dei luoghi sembrano più vividi, gli incontri con le persone più autentici. Ed è inevitabile, intanto, scoprire ogni lato di sé, fino in fondo: la paura, l’intraprendenza, impensate risorse interiori.

Ecco allora, una mappa dei posti migliori dove andare in vacanza da soli, per viaggi dove la bellezza si sposa alla sicurezza: 10 luoghi da visitare al proprio passo. A farci da navigatore la Lonely Planet, la guida per eccellenza per viaggiatori indipendenti.

Vietnam

Il Vietnam, celebre per il controverso e tragico conflitto degli anni ’60 e oltre, sta vivendo il suo riscatto. Economia emergente in crescita, si affaccia al mercato turistico come realtà relativamente nuova, tutta da scoprire. Tant’è che nell’anno alle spalle ha segnato numeri record: fino a novembre, ha ricevuto oltre 19 milioni di arrivi internazionali, il 20,9% in più rispetto al 2024. Sono stati oltre 80.000 gli italiani ad aver scelto il Paese del sud-est asiatico per i propri viaggi.

È facile capire perché piace così tanto. Gli autoctoni, infatti, sono davvero ospitali. Sorridenti e amichevoli, sono ben felici di accogliere curiosi stranieri. Per questo il Vietnam è una delle mete migliori dove andare in vacanza da soli.

Getty Images Vietnam, la città vecchia ad Hanoi

Mix di meraviglie della natura, foreste lussureggianti, frenesia da metropoli e sapori tradizionali da gustare, è perfetto anche per chi sogna spiagge mozzafiato. Da non perdere la spettacolare baia di Halong, dalle acque smeraldine, puntellata di isolette calcaree.

Nella capitale Hanoi, nel quartiere vecchio, o nella ancor più popolosa Ho Chi Minh (l’ex Saigon), nella vivacissima Bui Vien Street, di notte è bello perdersi tra luci al neon e l’animata gastronomia di strada.

Giappone

Come dice Lonely Planet, il Giappone è sinonimo di viaggi in solitaria. È uno dei Paesi più sicuri al mondo, con basso tasso di criminalità. Pranzare o cenare da soli nel Sol Levante, inoltre, è abitudine comune anche per gli autoctoni.

Tokyo, seconda capitale al mondo più popolosa dopo Pechino, è una metropoli affascinante e gigante, che può disorientare. Imperdibili i quartieri di Asakusa, Ueno e Shibuya: qui si trova il popolare incrocio pedonale più trafficato del pianeta, dove onde umane si muovono all’unisono, da un lato o dall’altro, allo scattare del semaforo.

Getty Images Tokyo, l’incrocio di Shibuya

Chi cerca una dimensione più riflessiva (ma pur sempre da oltre un milione di abitanti), può trovarla a Kyoto, antica capitale nipponica, dall’anima più tradizionale. È possibile imbattersi in giardini zen, donne in kimono storico, foreste di bambù e tempi. Il più famoso – ma anche il più affollato – è il Kinkaku-ji, ricoperto di foglie d’oro puro.

Per un viaggio lontano dal crepitio urbano, nell’isola di Shikoku c’è la meno popolosa Kōchi. Lì vicino scorre il fiume Niyodo, dalle acque così limpide e blu che commuovono.

Lisbona

Non è la frenetica Londra, né la decantata Parigi o la vivace Madrid. Ma Lisbona ha un sapore tutto suo, ora da cartolina, ora da veracità locale. Anche se negli ultimi anni ha perso parte dell’autenticità calda che la caratterizzava, proprio a causa della moltiplicazione di turisti e di alloggi per affitti brevi, la capitale portoghese conserva un fascino speciale.

A Lisbona non si avverte quasi mai un senso di solitudine. Le vie sono vivaci, gli azulejos dei muri sono esaltanti giochi di colore, i tram d’epoca si fanno strada tra i ciottoli, il clima piacevole riscalda. Accogliente città tra oceano Atlantico e fiume Tago, gode di una piacevole brezza anche d’estate e di luci lunghe e calde che accompagnano i passi.

Getty Images Lisbona, l’Ascensor da Bica

Tra i luoghi più gradevoli per viaggiare da soli, offre tante attrazioni da visitare. Sulla collina più alta del centro storico, ecco il Castello di São Jorge. A portata di bus, nel quartiere di Belém, il Monastero dos Jerónimos è una celebrazione del sontuoso tardo gotico portoghese, patrimonio Unesco. Lì vicino la Torre di Belém, luogo di imbarco dei grandi esploratori imperiali.

Da Lisbona è facile anche partire all’esplorazione dei dintorni, in treno. Ad esempio a Sintra, villaggio magico, anch’esso patrimonio Unesco, di eclettiche architetture, giardini esoterici, palazzi e castelli. Oppure a Cascais, per gustarsi pesce fresco e ammirare la Boca do Inferno, tra scogliere e falesie e l’urto impetuoso delle onde.

Islanda

Nella penisola di Snaefellsnes, dove vulcani ospitano ghiacciai e manti di verde e lava corrono fino all’orizzonte. O a Landmannalaugar, con montagne dalle sfumature di rosa, blu e ocra. In Islanda, ovunque, è facile sentirsi così soli al cospetto della natura, in una beatitudine mistica.

Sempre ai primi posti tra i luoghi più sicuri al mondo, l’isola a un passo dal circolo polare artico è una meraviglia di paesaggi che si presta a viaggi in solitaria. La capitale Reykjavík, da neanche 140mila abitanti, è bella da visitare anche da soli a piedi, tra case colorate e vicoli, caffè, musei storici e ottimi ristoranti.

Getty Images Islanda, il monte Kirkjufell e la cascata Kirkjufellsfoss

Ma è soprattutto lo spettacolo della natura a rubare il cuore, tra cascate, vulcani e geyser. D’estate è esplorabile fino a tardi, visto che non c’è buio, con luce solare 24 ore su 24. Non c’è rischio di incontri sgraditi con pericolosi animali selvaggi: al massimo, può sbucare all’improvviso una meravigliosa volpe artica, che ama poco i rendez-vous con gli umani.

La principale accortezza? Se guidate lungo il Cerchio d’Oro, il percorso turistico del sud, o sulla Ring Road che gira l’isola, state attenti a non restare a corto di benzina. L’Islanda, come dice la stessa Lonely Planet, conta più pecore che abitanti (neanche 400mila).

La Riunione

La Riunione è l’Africa che non ti aspetti, tra spiagge cristalline, crêperie e vette selvagge alle spalle. Isola tropicale d’origine vulcanica, nell’Oceano Indiano a sud dell’Equatore, è… francese. È infatti eredità dell’occupazione coloniale della Francia del Seicento.

Molto sicura e pacifica, perfetta come luogo dove andare in vacanza da soli, è un melting plot culturale che contempla una natura mozzafiato, a volte magnificamente estrema.

Il capoluogo è Saint-Denis, che è anche una città d’arte dove si incontrano variegate influenze e stili. Tra case creole costruite nel XIX secolo e facciate in stile neoclassico, l’elegante rue de Paris e avenue de la Victoire conservano edifici antichi da ammirare. Il Barachois, il lungomare, è il luogo dove amano rilassarsi gli abitanti della Riunione.

Getty Images La città di Cilaos nel Cirque de Cilaos, isola de La Riunione

Saint-Denis è anche il punto di partenza ideale per addentrarsi nel magnifico entroterra dalla natura rigogliosa e stupefacente, tra foreste pluviali. Il cuore del parco nazionale, quasi la metà dell’isola, è patrimonio Unesco, con una biodiversità meravigliosa.

Il Piton de la Fournaise, oltre a essere uno dei vulcani più attivi al mondo, è anche meta di trekking dai panorami mozzafiato.

São Tomé e Príncipe

Arcipelago vulcanico incastonato nel Golfo di Guinea, São Tomé e Príncipe è il secondo Stato più piccolo dell’Africa. São Tomé e la più piccola Príncipe sono le due isole maggiori.

Destinazione perfetta per viaggiatori in solitaria alla ricerca di avventura e nuovi orizzonti, è uno dei Paesi africani più sicuri e ancora poco visitato. Per questo tra i luoghi migliori in cui andare in vacanza da soli.

Getty Images Il Pico Cão Grande a São Tomé e Príncipe

Ex colonia portoghese, si è liberata dall’occupazione di Lisbona recentemente, nel 1975. Offre spiagge incontaminate in cui rilassarsi lasciando che il tempo scorra e giungle rigogliose. Ma anche architetture da ammirare, tra ex edifici coloniali e case color pastello in stile portoghese. La città di São Tomé è la capitale. Tra i piatti da provare il Calulu, stufato a base di pesce, è uno dei più rappresentativi.

Da non perdere l’icona del Paese, il maestoso Pico Cão Grande, uno dei monumenti della natura più sorprendente, una colonna rocciosa di 300 metri che torreggia dalla foresta.

Belize

Relax caraibico, acque da sogno, parchi naturali e siti archeologici. Benvenuti in Belize, piccolo Stato dell’America centro-settentrionale affacciato sul mar dei Caraibi dove risiede la seconda barriera corallina del mondo.

Grande poco meno della Toscana, è facile da girare in largo e in lungo in poco tempo. I suoi famosi isolotti sono a dimensione d’uomo e molto pacifici e sicuri.

Getty Images Belize, Caye Tobacco

A Cayo Caulker, ad esempio, non circolano auto. È un isolotto giovane e informale dalla vita tranquilla, in cui si gira a piedi (anche scalzi), in bicicletta o in golf car. Si può mangiare in ristorantini sulla spiaggia, volendo anche con i piedi immersi nell’acqua limpidissima, tra reggae, aragoste e mojito.

Da qui partono escursioni in barca per la barriera corallina e per il parco marino di Hol Chan, dove si può aver la fortuna di nuotare con i lamantini.

Gli amanti del diving non possono perdere il celeberrimo Blue Hole, grande voragine in mezzo al mare che in superficie si presenta come un cerchio perfetto, e si inabissa per oltre 120 metri.

Cusco, Perù

A 3400 metri di altitudine, Cusco, antica capitale dell’Impero Inca, è una città ricca di fascino e cultura andina, ma non priva di comfort, dove si è accolti con gentilezza e con il sorriso. Nel sud-est del Perù, adagiata sulle Ande imperiose, è Patrimonio Unesco: l’organizzazione degli spazi, la maggior parte degli edifici e le sue strade mostrano ancora le caratteristiche urbanistiche e architettoniche originali.

Tante le cose da vedere e da fare a Cusco o nei suoi pressi. La maestosità di Sacsayhuamán è da non perdere: fortezza inca con pietre mastodontiche, è un tuffo in una storia ancestrale.

Getty Images Cusco, quartiere di San Blas

Il Mercato di San Pedro è un tripudio di colori e profumi, con piatti tradizionali come l’immancabile lomo saltado o le papas rellenas.

Il San Blas è uno dei quartieri più apprezzati e pittoreschi: è bello inoltrarsi in solitaria tra angoli nascosti, botteghe di artigiani, gallerie d’arte e bar dove sorseggiare un Pisco Sour. Un luogo fiabesco dove andare in viaggio da soli.

Da Cusco parte poi l’escursione d’obbligo per Machu Picchu, la meraviglia a cielo aperto alla fine del mondo. Il giramento di testa? Può esser il mal montagna, sì. Ma probabilmente invece è lo stordimento da tanta bellezza.

San Francisco, Stati Uniti

«Un giorno, se andrò in Paradiso, mi guarderò intorno e dirò: “Non male, ma non è San Francisco”». Parole del giornalista Herb Caen, che per quasi sessant’anni sul San Francisco Chronicle tenne una rubrica che era una lettera d’amore alla città californiana.

Tra i luoghi migliori per un viaggio in solitaria, è una delle city più aperte e accoglienti degli Stati Uniti dove andare in vacanza da soli. Affacciata su una bellissima baia naturale, gode di un clima temperato tutto l’anno. La rete del trasporto pubblico Muni porta ovunque si voglia.

Getty Images San Francisco, il Golden Gate Bridge

Da non perdere il Golden Gate Bridge, il ponte sospeso tutto rosso simbolo di San Francisco, lungo 2,7 chilometri, da percorrere a piedi lungo la passerella pedonale, lasciandosi sorprendere dalla vista che spazia verso l’Oceano Pacifico e su Alcatraz. L’isolotto, celebre per aver ospitato uno dei più iconici carceri, oggi diventato museo, è visitabile e offre un panorama superbo.

Città culturalmente vivace e alternativa, propone anche una variegata offerta Lgbitq+. Castro è il quartiere universalmente noto come cuore della comunità gay.

Queenstown, Nuova Zelanda

Come l’Islanda e il Giappone, anche la Nuova Zelanda si classifica abitualmente tra i Paesi più sicuri al mondo, perfetta per viaggiatori solitari. Facile da esplorare, dalla popolazione affabile, offre paesaggi di rara bellezza e varietà. Tra i luoghi migliore dove andare in vacanza da soli.

Tra le destinazioni imperdibili c’è Queenstown, posto da sogno per chi ama le attività outdoor (e gli sport estremi). È il luogo di nascita del bungee jumping.

Cittadina pacifica e pittoresca sulle sponde del lago Wakatipu, nei suoi dintorni si sono tenute le riprese de Il signore degli anelli.

Getty Images Queenstown, Nuova Zelanda

Attorno partono escursioni mozzafiato, che aprono a panorami stupendi e mettono alla prova la resistenza fisica. Una celebrazione della natura.

Per un relax totalizzante che riconcilia con l’universo, le piscine termali Onsen Hot Pools sono un’esperienza unica, a bagno in una vasca idromassaggio calda, all’aperto, mentre le tensioni si allontanano lo sguardo si perde tra i canyon sul fiume Shotover.