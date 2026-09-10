iPhone Duo: il primo iPhone pieghevole cambia le regole. Tutto quello che c’è da sapere…

Per quasi vent’anni l’iPhone ha avuto una forma. Ora non più. Con iPhone Duo, Apple entra nel mondo degli smartphone pieghevoli e non si limita a trasformare l’iPhone in un foldable: prova a ridisegnare l’esperienza che ruota intorno a uno smartphone. Chiuso è compatto, aperto diventa uno spazio da 7,6 pollici. In mezzo ci sono una nuova architettura hardware, una cerniera di precisione, il chip A20 Pro e un iOS 27 progettato per adattarsi alla trasformazione. La rivoluzione, questa volta, non è soltanto nella forma. È in quello che quella forma permette di fare.

Il primo iPhone pieghevole

Dopo anni in cui il formato foldable è stato sviluppato soprattutto dai produttori Android, Apple entra finalmente in questa categoria con una filosofia precisa: trasformare il pieghevole da esperimento tecnologico a nuovo modo di intendere l’iPhone. iPhone Duo è il primo iPhone pieghevole. Da aperto integra un display Super Retina XDR da 7,6 pollici, il più grande mai visto su un iPhone. Da chiuso, il display esterno da 5,4 pollici mantiene il dispositivo compatto. Lo schermo interno è il 50% più grande di quello di iPhone 18 Pro Max, mentre quello esterno offre una superficie pari al 90% di quella di iPhone 18 Pro. La scommessa, in fondo, è tutta qui: mettere nello stesso oggetto due esperienze che finora richiedevano dispositivi diversi. Lo smartphone quando serve uno smartphone. E un display quasi da tablet quando serve più spazio.

Il design è la vera rivoluzione

In un iPhone pieghevole la cerniera è il cuore del progetto. Apple lo sa e ha costruito iPhone Duo intorno a una struttura in titanio di grado 5 e a una cerniera composta da oltre 100 componenti, progettata per controllare con precisione apertura e chiusura e sostenere la parte centrale del display. Il pannello interno utilizza una superficie nanotexture, pensata per ridurre riflessi e bagliori e rendere meno evidente la piega. La parte posteriore è protetta da Ceramic Shield, quella frontale da Ceramic Shield 2, mentre iPhone Duo è certificato IP68 per la resistenza all’acqua, agli schizzi e alla polvere. Da aperto misura 5,2 millimetri di spessore e pesa 254 grammi; da chiuso raggiunge 11,3 millimetri. colori sono bianco stellare e cielo notturno. Una palette essenziale, quasi discreta, che lascia alla nuova forma tutto il ruolo da protagonista.

Due display, una sola esperienza

Il punto non è avere due schermi, ma fare in modo che sembrino uno solo. Entrambi i display supportano ProMotion fino a 120Hz, tecnologia Always-On e una luminosità di picco all’aperto fino a 3.000 nit. Quando Duo viene aperto o chiuso, i contenuti si adattano automaticamente alla nuova configurazione. Apple ha ripensato iOS 27 per accompagnare questa trasformazione. La schermata Home sfrutta la superficie aggiuntiva e alcuni comandi vengono organizzati lateralmente per lasciare più spazio ai contenuti. La vera svolta è però il multitasking. Per la prima volta su iPhone arriva Split View, che permette di utilizzare due app affiancate. È inoltre possibile aprire due finestre indipendenti della stessa applicazione, come Safari, e salvare combinazioni di app da richiamare in seguito. Ed è qui che il foldable smette di essere soltanto una questione estetica. Lo schermo più grande non è più soltanto qualcosa da guardare: diventa qualcosa con cui lavorare davvero.

La fotocamera cambia prospettiva

Anche la fotocamera di iPhone Duo è stata ripensata intorno alla piega. Il dispositivo integra una fotocamera principale Fusion da 48MP, con immagini fino a 48MP, modalità predefinita da 24MP e teleobiettivo 2x di qualità ottica. A completare il sistema c’è un ultra-grandangolo Fusion da 48MP, utilizzabile anche per la fotografia macro. La novità più interessante, però, arriva dal rapporto tra fotocamere e display. Con Duo Preview, chi viene fotografato può vedere in tempo reale l’anteprima dell’immagine sullo schermo esterno e contribuire alla scelta dell’inquadratura e della posa. Per i selfie è possibile utilizzare le fotocamere posteriori guardando contemporaneamente l’anteprima sul display esterno. La piega diventa così una nuova interfaccia fotografica. Sul fronte video, la fotocamera principale registra in 4K Dolby Vision fino a 120 fps, mentre la modalità Cinema può essere applicata ai video fino a 60 fps anche dopo la registrazione.

A20 Pro: la potenza dietro la piega

Phone Duo utilizza A20 Pro, lo stesso chip dei modelli iPhone 18 Pro, affiancato da un sistema di gestione termica con camera di vapore progettata su misura. Secondo Apple, le prestazioni sono fino al 35% superiori rispetto a iPhone 17 Pro. La CPU a 6 core è fino al 20% più veloce rispetto ad A19 Pro, mentre la GPU a 7 core è fino al 40% più scattante ed efficiente. Il chip è prodotto con processo a 2 nanometri, integra due Neural Engine a 16 core e offre il doppio della potenza di calcolo per l’elaborazione AI on-device. Perché sì, un display da 7,6 pollici è bello da vedere. Ma se poi tutto rallenta, la magia dura poco. La potenza, quindi, non serve soltanto a gestire uno schermo più grande. Serve a rendere credibile l’idea di un iPhone pieghevole che, una volta aperto, possa diventare anche uno strumento di lavoro.

Apple Intelligence trova più spazio

Apple Intelligence è parte integrante della nuova esperienza. Il sistema sfrutta l’elaborazione direttamente sul dispositivo e Private Cloud Compute per le operazioni più complesse. Tra le funzioni più interessanti, ci sono nuovi strumenti per modificare e ricomporre le immagini, Image Playground e il supporto in arrivo per SynthID. In Safari invece arriva “Avvisami”, che può monitorare una pagina web e segnalare cambiamenti come la disponibilità o il prezzo di un prodotto. Su Duo l’AI trova un alleato naturale: più superficie, più applicazioni, più spazio per interagire con i contenuti.

La batteria non è un compromesso

La domanda, quando si parla di un pieghevole, è sempre la stessa: quanto dura? Apple ha scelto un’architettura a doppia batteria. Il risultato dichiarato è fino a 31 ore di riproduzione video sul display interno, fino a 44 ore su quello esterno e fino a 24 ore di utilizzo considerando entrambi gli schermi. La ricarica rapida consente di raggiungere il 50% in circa 20 minuti. In un dispositivo di questo tipo, l’autonomia non è soltanto una specifica tecnica. È parte del design.

Il prezzo della rivoluzione

La tecnologia ha naturalmente un prezzo. In Italia iPhone Duo parte da 2.369 euro nella versione da 256GB. Sono disponibili configurazioni da 512GB, 1TB e 2TB. I preordini partiranno venerdì 16 ottobre, mentre la disponibilità è prevista da venerdì 23 ottobre 2026. È un prezzo che lo porta immediatamente nella fascia più alta del mercato. E che fa di Duo non soltanto un nuovo iPhone, ma anche un oggetto tecnologico aspirazionale.

Serve davvero un iPhone che si apre?

Ed è qui che la storia diventa interessante. Abbiamo davvero bisogno di un iPhone che si apre? Apple risponde costruendo intorno alla piega un’esperienza nuova: più spazio per lavorare e guardare contenuti, multitasking, nuove possibilità fotografiche e, con Apple Pencil USB-C, anche appunti e disegno. iOS cambia per adattarsi alla forma. Non è semplicemente un iPhone a cui è stata aggiunta una cerniera. È un nuovo modo di pensare l’iPhone. Apple arriva dopo anni di foldable, ma prova a trasformare una tecnologia già esistente in qualcosa di immediatamente riconoscibile. Il punto non è quindi avere un iPhone più grande. È avere un iPhone capace di cambiare dimensione, funzione e prospettiva senza perdere la propria identità.