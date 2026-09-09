Ottobre è il nuovo agosto: 10 mete dove l’estate non è ancora finita

Ottobre ha un'ottima reputazione da mese di passaggio. L'estate è archiviata, l'autunno prende possesso delle città e le vacanze sembrano già un ricordo. Eppure, basta spostarsi verso sud per scoprire che il calendario non sempre coincide con il clima. Il Mediterraneo conserva ancora giornate da costume, il mare mantiene temperature piacevoli e alcune delle destinazioni più amate dell'estate cambiano completamente ritmo.

È il mese delle spiagge senza file di ombrelloni, dei borghi senza gruppi organizzati, delle sagre e dei road trip con più strada che traffico. Dalla Sicilia alla Sardegna, da Ibiza a Cipro, passando per le coste della Turchia, l'Algarve e il Marocco, ottobre offre una versione diversa del viaggio: meno folla, ritmi più rilassati e temperature che permettono ancora di alternare un bagno a un trekking, una giornata al mare a una cena lunga nell'entroterra. È anche uno dei momenti migliori per chi cerca dove andare in vacanza a ottobre senza rinunciare al mare.

Sicilia

Getty Images

In Sicilia l'estate prosegue ben oltre la canonica alta stagione. Tra Palermo, Catania e Taormina, le giornate possono essere ancora miti e il mare conserva temperature adatte, soprattutto nella prima parte del mese, per chi vuole concedersi un ultimo bagno. È il momento in cui l'isola cambia passo: le spiagge si svuotano, i centri storici diventano più vivibili e l'entroterra torna protagonista.

Le temperature sono generalmente più piacevoli rispetto alla piena estate, lontane dall'afa dei mesi centrali. E ottobre è anche il momento giusto per alternare il mare a borghi, trekking, cantine e sagre legate alla vendemmia e alla stagione agricola.

Sardegna

Getty Images

Probabilmente uno dei periodi più interessanti dell’anno per visitarla, soprattutto per chi vuole scoprire l’isola oltre la spiaggia. La Sardegna a ottobre conserva giornate miti e un paesaggio che, dopo la folla estiva, torna a respirare. Il mare può essere più fresco rispetto alla Sicilia o a Cipro, ma le giornate ancora favorevoli permettono di alternare spiaggia, escursioni e attività all'aperto.

Trekking, escursioni e il celebre Selvaggio Blu rendono questo uno dei momenti migliori per esplorare il lato più wild dell’isola, mentre nell’entroterra l’autunno riaccende paesi e tradizioni con appuntamenti come Autunno in Barbagia: un’occasione per assaggiare piatti e prodotti tipici, entrare nelle case e nelle botteghe e scoprire da vicino una cultura secolare che il turismo estivo spesso sfiora soltanto. Unica avvertenza: occhio al maestrale.

Puglia, Salento

Getty Images

E tra le mete italiane non poteva mancare la Puglia. Nel Salento l’autunno arriva lentamente e, soprattutto nella prima parte di ottobre, le giornate possono conservare temperature piacevoli per stare all’aperto e concedersi ancora qualche ora sulla costa. La Puglia, del resto, sta cercando di trasformare questa coda d’estate in una stagione vera e propria, spostando parte dei flussi turistici verso i mesi di mezza stagione.

Per chi arriva a ottobre significa soprattutto ritrovare le litoranee tra Otranto e Gallipoli con un ritmo completamente diverso da quello di agosto: meno traffico, spiagge più tranquille e più tempo per scoprire borghi, masserie e ristoranti dell'entroterra.

Ibiza

Getty Images

Ibiza a ottobre ha un piccolo vantaggio: è ancora Ibiza, ma finalmente si sente parlare. Le spiagge si svuotano, i beach club rallentano, le temperature restano piacevoli e l'isola riacquista quella dimensione mediterranea che nei mesi centrali dell'estate finisce inevitabilmente sotto strati di musica, traffico e turismo.

È il momento giusto per noleggiare uno scooter e andare alla ricerca delle calette più remote, fermarsi a pranzo in un chiringuito, aspettare il tramonto a Es Vedrà o perdersi tra le strade bianche dell'entroterra. E per chi non riesce proprio a rinunciare alla notte, la stagione dei club non è ancora del tutto finita: le closing party restano uno dei riti di fine stagione dell'isola.

Malta

Getty Images

L'isola a ottobre resta uno dei posti più semplici dove inseguire l'estate quando il calendario dice il contrario. Le temperature rimangono generalmente miti e il mare conserva il calore accumulato durante i mesi estivi, rendendo Malta una scelta interessante per chi cerca ancora sole e mare senza affrontare la folla dell'alta stagione.

Gozo, in particolare, offre un ritmo ancora più lento: spiagge meno affollate, sentieri da percorrere a piedi e una dimensione dell'isola che in estate rischia di essere soffocata dal turismo. È una meta ideale per chi vuole tenere insieme mare, cultura e qualche giorno di totale decompressione

Creta

Getty Images

Creta a ottobre sembra aver ricevuto una proroga dell'estate. Soprattutto lungo la costa meridionale, dove le temperature possono restare miti e il mare conserva ancora parte del calore estivo. È anche uno dei mesi migliori per vedere l'isola lontano dai gruppi organizzati: Elounda e Hersonissos cambiano faccia quando la stagione balneare entra nella sua coda. E per chi preferisce le scarpe da trekking alle infradito, c'è un'ultima occasione: le Gole di Samaria, condizioni permettendo, restano tra le esperienze da mettere in agenda prima della chiusura stagionale.

Cipro

Getty Images

Se l’obiettivo è trovare il mare più caldo possibile in Europa anche a ottobre, Cipro è una delle scommesse più solide. L'isola mantiene un clima caldo e relativamente asciutto e il mare conserva temperature intorno ai 25 °C, rendendo ancora credibile una vacanza balneare quando altrove l'autunno ha già iniziato a farsi sentire.

Ma Cipro non è solo spiaggia. È il momento ideale per alternare il mare all’esplorazione dell’isola, tra siti archeologici, villaggi dell’entroterra e sentieri che in estate possono risultare troppo caldi. La combinazione di clima, mare e bassa stagione la rende una delle mete più interessanti per chi cerca dove andare al mare a ottobre.

Costa turca, tra Bodrum e Antalya

Getty Images

Il tratto di costa che unisce Bodrum e Antalya a ottobre ha ancora parecchie carte da giocare. Le giornate possono essere ancora calde, soprattutto all'inizio del mese, mentre la stagione alta lascia spazio a tariffe più leggere, con voli e hotel che possono costare sensibilmente meno rispetto ai mesi estivi. Bodrum conserva il suo lato glamour anche quando la folla si dirada; Antalya, invece, aggiunge un motivo culturale al viaggio con il suo calendario di eventi autunnali. Il mare, intanto, non ha ancora ricevuto il memo che l'estate è finita.

Algarve

Getty Images

L'Algarve conserva a ottobre una buona parte della sua estate: le giornate restano generalmente miti, mentre il vento e l’Atlantico rendono il clima molto diverso da quello del Mediterraneo. A Sagres il paesaggio diventa protagonista, tra scogliere, surf e migrazioni di uccelli, mentre Lagos e Tavira si possono finalmente attraversare senza il traffico dei mesi centrali. Un consiglio per chi ama uscire dalla comfort zone: provate a visitare la zona in van, con un road trip che lasci decidere il ritmo agli umori dell'Atlantico.

Marocco, la costa da Agadir a Essauira

Getty Images

Il Marocco è una meta perfetta per chi vuole prolungare l’estate cambiando completamente scenario. Basta un volo diretto per Agadir e da lì seguire la costa atlantica verso nord. Prima tappa, Taghazout, tra lezioni di surf, tramonti ad Anchor Point e una visita al celebre skate park, uno di quei posti che meritano di essere visti anche se non avete mai messo uno skateboard sotto i piedi. Poi si riparte, attraversando piccoli villaggi di pescatori e paesaggi che cambiano a ogni curva, fino a Imsouane, dove fermarsi per un tè alla menta e guardare il tempo scorrere con molta meno fretta. L'ultima tappa è Essaouira, con la sua medina, le mura affacciate sull'Atlantico e un'atmosfera che sembra uscita da un videogioco medievale, Assassin's Creed incluso. È il punto finale perfetto di un viaggio che mette insieme surf, paesaggi, mare e cultura: un modo diverso di prolungare l’estate, quando l’Europa comincia già a pensare all’autunno. Perché ottobre, in fondo, non è la fine dell’estate. È semplicemente il momento in cui l’estate cambia ritmo.