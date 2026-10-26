I migliori gadget da viaggio del 2026: cosa mettere in valigia

La tecnologia ha cambiato anche il modo di viaggiare. Se fino a qualche anno fa nella valigia tech finivano soprattutto smartphone, caricatore e cuffie, oggi esiste un piccolo ecosistema di dispositivi progettati per semplificare ogni momento della trasferta: dal controllo del bagaglio alla connessione internet, dall'intrattenimento in volo alla fotografia. Nel 2026, anche l'intelligenza artificiale entra sempre più negli accessori che utilizziamo ogni giorno.

Non serve riempire lo zaino di dispositivi: i gadget da viaggio più interessanti sono quelli che risolvono un problema preciso senza aggiungere troppo peso o ingombro. Ecco dieci prodotti da considerare, tra accessori indispensabili, strumenti per chi lavora in mobilità e soluzioni pensate per chi vuole documentare ogni tappa del viaggio.

Apple AirTag 2: per non perdere la valigia

Un tracker occupa pochissimo spazio ma può diventare fondamentale nel momento in cui il bagaglio non arriva a destinazione. La seconda generazione di Apple AirTag aggiorna il concetto originale con un raggio d'azione Bluetooth più ampio, un altoparlante più potente e una funzione di posizione precisa migliorata. Attraverso la rete Dov'è di Apple permette di localizzare la valigia direttamente dall'iPhone, sfruttando la presenza dei dispositivi Apple nelle vicinanze.

Il nuovo AirTag pesa 11,8 grammi, è certificato IP67 contro acqua e polvere e utilizza una batteria a bottone CR2032 sostituibile. Inserirlo nel bagaglio prima del check-in consente di controllarne la posizione dallo smartphone e di avere un riferimento in più in caso di ritardo nella consegna o smarrimento. Può essere utilizzato anche per zaini, borse fotografiche e custodie del computer.

Ray-Ban Meta Gen 3: per viaggiare senza tirare fuori lo smartphone

Gli smart glasses sono tra gli accessori più interessanti per chi vuole documentare un viaggio senza interrompere continuamente quello che sta facendo. I Ray-Ban Meta Gen 3 combinano il design di un paio di occhiali con fotocamera, microfoni, altoparlanti e intelligenza artificiale. La nuova generazione punta su un design più sottile e confortevole, un pulsante personalizzabile per accedere rapidamente a Meta AI e una batteria che arriva fino a nove ore di utilizzo.

La fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel registra video in 3K Ultra HD e permette di fotografare e filmare senza estrarre lo smartphone dalla tasca. Durante passeggiate, visite in città e viaggi on the road, avere entrambe le mani libere può fare la differenza. I sei microfoni gestiscono chiamate e comandi vocali, mentre lo streaming live e le funzioni Meta AI ampliano le possibilità di utilizzo. Un accessorio che unisce tecnologia indossabile e design, con un limite da considerare: la qualità dei risultati dipende dalle condizioni di ripresa e le funzioni AI possono variare in base al mercato.

Sony WH-1000XM6: per isolarsi dal rumore

Per un volo intercontinentale, le cuffie con cancellazione attiva del rumore possono fare una grande differenza. Le Sony WH-1000XM6 sono cuffie wireless over-ear di fascia premium progettate per chi cerca isolamento, qualità audio e comfort durante le sessioni di ascolto prolungate. La cancellazione attiva del rumore riduce i rumori ambientali, dai motori dell'aereo al brusio di treni, aeroporti e spazi affollati.

La batteria arriva fino a 30 ore con la cancellazione del rumore attiva e fino a 40 ore con ANC disattivata. Il formato over-ear occupa più spazio rispetto agli auricolari, ma è una scelta interessante per chi affronta spesso tratte lunghe e vuole concentrarsi su musica, podcast o film senza il rumore continuo della cabina. La custodia aiuta a proteggerle durante gli spostamenti.

Anker MagGo 2 Pro: per non rimanere senza batteria

Quando si viaggia, avere una batteria esterna significa poter utilizzare smartphone e mappe anche lontano da una presa di corrente. L'Anker MagGo Power Bank 2 Pro offre una capacità di 10.000 mAh, ricarica wireless Qi2 fino a 25 W e ricarica via USB-C fino a 45 W. Il sistema di raffreddamento attivo SnapCool e il display integrato, che mostra autonomia e stato della batteria, aggiungono funzioni utili per tenere sotto controllo la ricarica.

Il formato magnetico permette di agganciarlo direttamente allo smartphone compatibile e continuare a utilizzarlo mentre si cammina, si consulta una mappa o si aspetta in aeroporto. Il supporto integrato regolabile fino a 80 gradi consente anche di guardare contenuti a mani libere. Pesa 220 grammi, ed è una soluzione da valutare soprattutto per chi utilizza molto il telefono durante la giornata e preferisce ridurre il numero di cavi da portare con sé.



MOMAX 1-World²: per caricare tutto con un solo dispositivo

Un adattatore universale è uno degli oggetti più facili da dimenticare e uno dei più fastidiosi da non avere quando si arriva a destinazione. Il MOMAX 1-World² Universal 4-Port Travel GaN Charger 100W with Dual AC riunisce in un unico dispositivo adattatore internazionale e caricatore ad alta potenza. Supporta gli standard di presa di numerosi Paesi, tra cui Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Cina e Giappone, e può essere utilizzato in oltre 180 Paesi.

La dotazione comprende due porte USB-C, due USB-A e due prese AC, con fino a 100W su una singola porta USB-C. È quindi possibile alimentare contemporaneamente laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi senza occupare più prese nella camera d'hotel. Il sistema GaN permette inoltre di concentrare molta potenza in un dispositivo relativamente compatto. Come per gli altri adattatori universali, è importante ricordare che modifica il formato della presa ma non converte automaticamente la tensione elettrica: la compatibilità del dispositivo collegato va sempre verificata.

Netgear Nighthawk M7: per lavorare ovunque

Router Nighthawk M7

Per chi viaggia per lavoro, poter contare su una connessione affidabile è fondamentale. Il Netgear Nighthawk M7 è un router mobile 5G progettato per creare una rete Wi-Fi personale anche quando il Wi-Fi disponibile non è abbastanza stabile. Supporta Wi-Fi 7 e connettività 5G e 4G attraverso SIM o eSIM, con la possibilità di utilizzare piani dati internazionali compatibili.

Il dispositivo può collegare fino a 32 dispositivi contemporaneamente ed è pensato per chi viaggia con laptop, tablet e smartphone. È particolarmente utile durante le trasferte internazionali, quando si lavora da hotel o si ha bisogno di collegare più dispositivi a una rete dedicata. Permette inoltre di non affidare continuamente la connessione del computer all'hotspot dello smartphone. Prima di partire, conviene verificare la compatibilità delle bande di rete e i costi del piano dati scelto.

Insta360 X5: per creare video immersivi

Le fotocamere a 360 gradi permettono di documentare un viaggio con una prospettiva diversa da quella delle action cam tradizionali. La Insta360 X5 registra video a 360 gradi fino a 8K e consente di scegliere successivamente quale porzione dell'immagine utilizzare. Il vantaggio è poter decidere l'inquadratura anche dopo la ripresa, senza dover anticipare ogni movimento durante la registrazione.

Il sensore da 1/1,28 pollici, le modalità PureVideo e Active HDR e la possibilità di utilizzare anche la modalità a obiettivo singolo ampliano le possibilità creative. Per chi pubblica contenuti sui social, dalla stessa registrazione è possibile ricavare inquadrature verticali e orizzontali da adattare alle diverse piattaforme. Con un peso di circa 200 grammi e un corpo impermeabile fino a 15 metri, è pensata per accompagnare anche itinerari outdoor e attività in condizioni impegnative.

Nintendo Switch 2: per i voli e le attese più lunghe

Aeroporti, coincidenze, ritardi e voli intercontinentali possono trasformare qualche ora in un'eternità. La Nintendo Switch 2 è una delle soluzioni più immediate per chi vuole avere una console completa in formato portatile. Il display LCD da 7,9 pollici offre una risoluzione di 1920 × 1080 pixel, supporto HDR10 e VRR fino a 120 Hz, mentre la console può essere utilizzata anche collegata a un televisore.

Con 256 GB di memoria interna e un processore NVIDIA personalizzato, Switch 2 offre un salto generazionale rispetto al modello precedente. In modalità portatile la batteria ha un'autonomia dichiarata di circa 2-6,5 ore, a seconda del gioco utilizzato: un dato da considerare soprattutto nei voli più lunghi. Rimane comunque uno dei modi più immediati per trasformare una lunga attesa in tempo libero.

Garmin inReach Mini 3 Plus: la connessione satellitare quando non c'è rete

Per chi si muove tra montagne, deserti, sentieri e aree remote, la mancanza di copertura cellulare può diventare un problema concreto. Il Garmin inReach Mini 3 Plus è un comunicatore satellitare progettato per consentire comunicazioni anche quando lo smartphone non riesce a collegarsi alla rete mobile. Permette di inviare messaggi vocali e di testo, condividere la propria posizione e utilizzare la funzione SOS.

Il dispositivo integra un display touchscreen a colori da 1,9 pollici e può essere utilizzato insieme alle app Garmin Messenger e Garmin Explore. Non è un sostituto dello smartphone, ma uno strumento dedicato a chi pratica attività outdoor e vuole mantenere una possibilità di comunicazione anche lontano dalle reti terrestri. Prima di utilizzarlo, è necessario verificare la copertura satellitare, il piano di abbonamento e le condizioni del servizio SOS.

Twelve South AirFly Pro 2: le cuffie wireless anche in aereo

Chi viaggia con cuffie Bluetooth può incontrare un problema sui voli che utilizzano ancora un'uscita audio tradizionale per il sistema di intrattenimento. Il Twelve South AirFly Pro 2 è un trasmettitore Bluetooth che si collega all'uscita audio compatibile e invia il segnale alle cuffie wireless.

Pesa 16,5 grammi, offre oltre 25 ore di autonomia e permette di collegare contemporaneamente due paia di cuffie. È un accessorio da tenere nella custodia degli auricolari, soprattutto per chi affronta spesso voli lunghi e vuole continuare a utilizzare le proprie cuffie con il sistema di intrattenimento di bordo. Prima di partire, è sufficiente verificare la compatibilità con l'uscita audio disponibile sull'aereo.