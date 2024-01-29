7 cose da fare il lunedì per iniziare bene la settimana senza stress

Ogni maledetto lunedì si ricomincia, magari dopo un weekend che ti ha fatto dimenticare la routine. La sindrome del blue monday non ci colpisce solo il primo lunedì dell’anno ma è una ricorrenza permanente, ormai assodata e testimoniata da ricerche scientifiche: ansia per la ripresa, demotivazione e leggera depressione, cervello che combatte con pensieri e ossessioni, corpo che deve ritrovare l’equilibrio.

Ci sono però alcune buone pratiche che possono aiutarci a superarla, anche queste dimostrate dalle ricerche scientifiche. Abbiamo raccolto 7 indicazioni cruciali da mettere in atto il lunedì mattina per tenere lontano lo stress da ripresa e dare il via a una settimana piacevole.

1. Svegliati presto

Secondo diverse ricerche scientifiche, iniziare la giornata del lunedì piuttosto presto la mattina è un buon modo per riconnettersi e partire con il piede giusto. Anche se il weekend è stato impegnativo socialmente e gastronomicamente.

L’ora giusta? 90 minuti prima di uscire di casa. È importante concedersi il tempo necessario per fare colazione e prepararti con calma per la giornata. Inoltre questo ti evita di dover affrontare la fretta e lo stress del traffico o dei mezzi pubblici.

Se temi di avere problemi di stanchezza e sonnolenza sul lavoro, puoi aiutarti con 6 alimenti anti sonnolenza.

2. Fai una passeggiata

Prima o dopo la colazione, dedica del tempo alla tua salute mentale e fisica.

Una passeggiata all’aria aperta ti aiuterà a rilassarti e a liberare la mente dallo stress e dalle tossine accumulate durante il weekend.

Se l’Organizzazione Mondiale per la Sanità consiglia 10 mila passi al giorno per mantenersi in salute dal punto di vista cardiovascolare, altri studi recenti spiegano che possono bastare anche solo 3 mila passi per rimettersi i equilibrio e iniziare bene la giornata: significa circa 14 minuti di passeggiata. Fallo anche con il freddo, meglio in un ambiente naturale.



Una passeggiata di 3 mila passi la mattina per iniziare bene la giornata

3. Non sentirti in colpa per gli eccessi

Se hai esagerato durante il weekend, non farti sopraffare dal senso di colpa e dai rimorsi. Uno sgarro ogni tanto è da contemplare e non rovina i tuoi sforzi per stare in forma. E se sei ancora attanagliato dal mal di testa, sappi che ci sono alcuni esercizi pratici per farlo passare.

Non pesarti subito dopo un’abbuffata del fine settimana ma aspetta qualche giorno prima di farlo. E non digiunare pensando di compensare gli eccessi a tavola: rischi di rallentare il metabolismo, aumentare l’accumulo di grasso e il senso di fame. Il tuo microbiota intestinale ti ringrazierà.

Piuttosto, bevi molta acqua, che è essenziale per idratare il corpo, eliminare le tossine dal corpo e rimettere in equilibrio l’appetito.

4. Medita

I benefici della meditazione mattutina sono stati dimostrati da molte ricerche. Bastano 5-7 minuti la mattina prima di uscire, seguendo le procedure della mindfulness o di altre pratiche meditative rimettono in equilibrio mente e corpo.

Liberandoti dai pensieri ossessivi, rilassi il cervello, riduci il carico emotivo e aumenti le capacità cognitive, la concentrazione, la memoria. Secondo alcuni studi, la combinazione fra meditazione passeggiata e una buona colazione sono la strategia più efficace per affrontare la giornata.



La meditazione mattutina rimette in equilibrio corpo e mente

5. Organizza la tua settimana

La pianificazione serve a darsi obiettivi, prevedere il più possibile gli imprevisti e ‘scaricare’ su un foglio o su un calendario pensieri e preoccupazioni su quello che devi fare giorno per giorno.

Dedica qualche minuto a organizzare la tua settimana, ripassando mentalmente cosa devi fare, le eventuali trasferte e scadenze, gli appuntamenti importanti.

Usa un diario o un calendario digitale: ti aiuteranno a definire una visione chiara di ciò che ti aspetta e potrai gestire tutta la settimana al meglio tenendo lo stress da parte.

6. Ascolta la tua musica

La musica ha un effetto calmante e rilassante sul nostro corpo e sulla nostra mente. La mattina, dopo la colazione, fai partire una playlist a tema risveglio-benessere, oppure scegli una delle tua liste preferite che abbia un mood allegro o motivante e tendenzialmente acustico.

Puoi ascoltare musica anche quando stai stendendo la tua to-do-list, o quando cammini. Oppure anche se decidi di fare esercizi a corpo libero in casa, per rilassarti e tonificarti prima di uscire.



Ascoltare musica aiuta a trovare un mood positivo

7. Fai una lista delle cose per cui sei grato

La gratitudine è alla base della scienza della felicità. Dedica qualche minuto ogni giorno (e in particolare il lunedì) a riflettere su ciò per cui sei grato nella vita.

Che siano partner, gli amici, i famigliari, un nuovo lavoro, lo sport, un maestro riconosciuto, è dimostrato che ringraziare chi o cosa ci far stare bene è una pratica riconosciuta per ‘inquadrare’ in modo sereno la tua prospettiva, riconvertire aggressività e frustrazioni in mentalità positiva e uscire di casa con buonumore e voglia di fare.