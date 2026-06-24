I migliori prodotti tech del momento: 6 gadget da avere nel 2026

Uniscono praticità e un profondo senso dello stile. Per i globetrotter sempre in cerca di una nuova meta sul mappamondo, per gli sportivi che si allenano tra corsa e workout funzionali e per chi considera il benessere una priorità, ecco sei prodotti tech che si distinguono per design, prestazioni e capacità di semplificare la vita di tutti i giorni.

L’asciugacapelli per viaggiatori di classe

Per chi a ogni atterraggio ha già una nuova destinazione nel mirino, l’asciugacapelli Dyson Supersonic Travel è uno dei gadget più interessanti da mettere in valigia. Pensato per uno styling impeccabile anche dall’altra parte del mondo, abbina dimensioni compatte e prestazioni professionali.

Nella camera di un resort, in palestra, nella lounge di un aeroporto o in qualunque meta lontana, il phon ad alta tecnologia di Dyson promette prestazioni professionali, pur essendo compatto e facile da trasportare. La chicca in più? È compatibile con le diverse tensioni elettriche internazionali: il voltaggio infatti si adatta automaticamente al Paese di utilizzo.

Credits: Dyson

Più piccolo del 32% e più leggero del 25% rispetto all’asciugacapelli Dyson Supersonic originale, è pratico da inserire in un borsone o nel bagaglio a mano. Pesa meno di una bibita in lattina.

Preserva anche la salute dei capelli: grazie alla tecnologia di controllo intelligente del calore, che misura la temperatura del flusso d’aria 100 volte al secondo, previene i danni causati dal calore estremo. Per un’asciugatura rapida e uniforme, senza sforzo.

Lo smartphone pieghevole di dribbling e Mondiali

Dentro al clima dei Mondiali di calcio con motorola razr 60 Fifa World Cup 26 Edition, smartphone foldable in edizione limitata che celebra la prima Coppa del mondo a 48 squadre.

La cover alterna geometrie colorate e linee in movimento che richiamano l’energia del calcio e il dinamismo della competizione. Il verde domina il design, con un evidente riferimento al campo da gioco e all’immaginario calcistico.

Credits: motorola

Anche se l’Italia è fuori dalla competizione, è un telefono da collezionisti e appassionati di calcio. Sono di ispirazione Mondiale anche gli sfondi personalizzati, una suoneria con il tema ufficiale del torneo e una filigrana Fifa che può essere aggiunta alle foto.

Sul fronte delle performance, il motorola in Fifa World Cup 26 Edition ha le stesse caratteristiche della gamma razr 60: display esterno intelligente, sistema di fotocamere basato su AI per immortalare cross e tifosi, le funzionalità di moto ai per facilitare le attività quotidiane. Perché il gioco del pallone sia ancora più coinvolgente e immersivo.

Tra i migliori prodotti tech del momento, è disponibile soltanto negli Stati Uniti e in Canada e può essere acquistato attraverso i siti internazionali di Motorola.

La bilancia tech che misura lo stato di salute

Il gesto quotidiano di salire sulla bilancia si trasforma in un’occasione per ottenere una fotografia più approfondita del proprio stato di salute. Con BodyScan 2 di Withings, la bilancia connessa consente di effettuare analisi domestiche in appena novanta secondi e monitorare diversi indicatori legati al benessere e alla longevità.

In tempo reale, su uno schermo Lcd a colori ad alta risoluzione integrato nell’impugnatura, è possibile verificare biomarcatori come la Composizione Corporea a 6 Zone misurata su 13 frequenze, con letture di massa grassa e massa muscolare per varie parti del corpo. Il Monitoraggio Longitudinale della Massa Muscolare consente il rilevamento precoce della perdita di massa legata all’età. Attenzione anche alla Tendenza della Massa Ossea, indicatore indiretto del rischio di osteoporosi, importante per gli over 50.

Credits: Withings

Ecco così, che semplicemente pesandosi, si tiene sott’occhio pure la Resistenza al Glucosio, per capire come le abitudini di tutti i giorni plasmino il benessere metabolico. Il Monitoraggio del Grasso Viscerale va oltre la percentuale generica di grasso corporeo: è un parametro associato a resistenza all’insulina, malattie cardiovascolari e marcatori infiammatori.

Le Notifiche Ipertensione avvisano quando le misurazioni della pressione arteriosa sono fuori dai range opportuni. Sotto i piedi, una stazione di salute domestica che ridefinisce il concetto di prevenzione. Tra i prodotti tech da avere assolutamente.

Gli auricolari dal ritmo pop a prova di city

Leggerissimi (pesano appena 5,3 grammi), dallo stile minimalista ed elegante, i nuovissimi Honor Earbuds 4 sono il compagno ideale di lunghe cavalcate pop, nei viaggi in metropolitana o in camminate ritmate da casa al lavoro. Dai bassi profondi ed elastici, con una resa degli alti limpida che cattura i piccoli dettagli, dalle sfumature di voce alle trame strumentali, offrono un’esperienza di ascolto completa ed equilibrata. Le frequenze medio-basse, invece, sono pensate per risultare calde e solide.

Dotati di un sistema a doppio driver rivestito in titanio, gli auricolari di Honor introducono la tecnologia avanzata di cancellazione attiva ibrida del rumore Tri-Mic: anche in un bar affollato è possibile creare in pochi secondi uno spazio d’ascolto più silenzioso.

Credits: Honor Auricolari Honor Earbuds 4

Ma senza isolarsi completamente dal mondo circostante: la nuova Awareness Mode, infatti, offre una trasparenza naturale del suono ambientale. I rumori esterni restano chiari mentre la musica continua senza interruzioni. Per restare consapevoli di ciò che succede attorno (funzione utilissima per chi si sposta a piedi o in bici).

Gli Earbuds 4 garantiscono fino a 9 ore di riproduzione musicale con una singola carica, schierando le classiche declinazioni di colore Black e White.

Un solo rasoio per barba di stile e testa rasata

Capo e barba a puntino, seguendo una filosofia di stile personalissima? Niente di più facile, a patto di scegliere l’alleato giusto. Non servono tanti prodotti per la propria routine grooming, basta il rasoio testa e barba Balder Head&Beard Modello XR8000 di Remington.

Con lo stesso device di ultima generazione è possibile ottenere una rasatura impeccabile della testa e sbizzarrirsi nella definizione della barba, cercando geometrie e linee quanto più affini al proprio mood.

Credits: Remington

Il segreto della sua versatilità è nelle cinque testine flessibili a doppia traccia, che radono la testa in meno di 2 minuti (sulla base di un giorno di crescita), nella massima semplicità, adattandosi a lineamenti e durezze. Grazie al potente motore DuraDrive, i risultati hanno un tocco decisamente professionale.

La personalizzazione è garantita anche dagli accessori inclusi in dotazione, ovvero una lama T-blade (dalla definizione millimetrica da 0,4 a 0,8 mm), un pettine regolabile con dieci impostazioni differenti (da 1,5 a 5 mm) e cinque pettini fissi (da 6 a 18 mm) per gestire a regola d’arte ogni lunghezza e gusto.

Per chi va sempre di corsa, la ricarica veloce è in appena 5 minuti. Per i globetrotter con la valigia sempre in mano, il rasoio di Remington è provvisto anche di Blocco viaggio.

L’orologio per allenarsi alle sfide Hyrox

In titanio, leggero ma dal look determinato e virile, il Balance Ultra è il top di gamma dell’ultima serie di orologi sportivi premium di Amazfit. Dal display Amoled da 1,5 pollici, è pensato per appassionati di sport ibridi e di Hyrox – l’adrenalinica competizione di fitness indoor – che devono allenarsi duramente sia dal punto di vista della resistenza che della forza.

Per prepararsi alle sfide a colpi di corsa ed esercizi funzionali, è possibile accedere a una libreria di allenamenti Hyrox con numerosi programmi di training. La funzionalità Hybrid Charge, intanto, monitora il recupero, fondamentale nella performance sportiva, tenendo conto di complessi parametri fisiologici e anche delle sensazioni soggettive dell’atleta.

Credits: Amazfit

L’indossabile dispone di Training Balance, che permette di sapere in che misura l’ultimo allenamento si è concentrato sullo sviluppo della forza o sul miglioramento della resistenza, così da avere una panoramica delle proporzioni tra i due tipi di esercizio su un lungo arco temporale settimanale per capire come indirizzare il proprio sforzo.

Non mancano consigli su come concentrarsi maggiormente sulla forza, sulla resistenza o sul recupero nella settimana successiva. In vista della competizione, è possibile creare strategie di gara Hyrox personalizzate. Non mancano suggerimenti per modulare il carico di lavoro e creare strategie di gara personalizzate, con l’obiettivo di arrivare alla competizione nelle migliori condizioni possibili.