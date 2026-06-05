Perché il Constance Lemuria è uno degli hotel più esclusivi delle Seychelles

La prima cosa che colpisce non è il mare. E nemmeno il silenzio. È il modo in cui entrambi sembrano appartenere allo stesso respiro. Al Constance Lemuria, sull’isola di Praslin, il vento attraversa le palme con la stessa naturalezza con cui l’oceano entra nelle insenature di granito. Le onde si infrangono ritmicamente contro le rocce rosa che hanno reso celebri le Seychelles nel mondo, mentre la vegetazione tropicale sembra avanzare fino a pochi passi dalla spiaggia. Non c’è una linea netta che separa il resort dal paesaggio. Tutto appare parte dello stesso ecosistema.

Affacciato su tre spiagge e immerso in oltre cento ettari di natura protetta, il Constance Lemuria è considerato uno degli indirizzi più iconici delle Seychelles. Qui l’esperienza del soggiorno si costruisce attorno a un equilibrio raro tra privacy, paesaggio incontaminato, gastronomia d’eccellenza e un approccio alla sostenibilità che negli anni è diventato un punto di riferimento per l’intero Oceano Indiano.

Non sorprende che il Constance Lemuria, membro di The Leading Hotels of the World, sia stato premiato con Due Chiavi Michelin nel 2025 e certificato Green Globe Platinum per il suo impegno nella sostenibilità.

Credits: Constance Lemuria Più che un resort, con la natura protagonista

Perché soggiornare al Constance Lemuria di Praslin

Il viaggio verso Praslin è già parte dell’esperienza. Dopo l’arrivo a Mahé, un breve volo sorvola un mosaico di isolotti granitici disseminati nell’Oceano Indiano. In pochi minuti si coglie la geografia unica delle Seychelles: una costellazione di isole circondate da fondali bassissimi che trasformano l’acqua in una tavolozza di sfumature, dal turchese al verde smeraldo fino al blu profondo dell’oceano aperto.

Una volta arrivati sull’isola, il ritmo cambia immediatamente. Non ci sono grattacieli, traffico o rumore. Soltanto strade che attraversano la vegetazione, piccoli villaggi e il profumo persistente dell’oceano che accompagna ogni spostamento.

Credits: Constance Lemuria La Suite Senior

Il Lemuria appare quasi all’improvviso, nascosto tra le colline e la foresta tropicale. Le suite e le ville sono distribuite lungo oltre cento ettari di natura protetta come se fossero emerse spontaneamente dal paesaggio. Le architetture sono state progettate per integrarsi nella vegetazione tropicale e lasciare che sia il paesaggio a dominare la scena.

Credits: Constance Lemuria La Presidential Villa

Anse Georgette, una delle spiagge più belle delle Seychelles

Ogni grande destinazione ha un luogo simbolo. Per il Constance Lemuria quel luogo è Anse Georgette, considerata da molti una delle spiagge più belle delle Seychelles e dell’intero Oceano Indiano. Raggiungerla significa attraversare una parte del resort seguendo un percorso che si snoda tra vegetazione tropicale, scorci panoramici e fairway immersi nel verde.

Poi, quasi senza preavviso, la foresta si apre. Davanti compare una mezzaluna perfetta di sabbia chiarissima. Il mare passa dal turchese trasparente allo smeraldo fino al blu profondo dell’oceano aperto. Le rocce granitiche emergono ai lati della baia come sculture modellate dal tempo.

Credits: Constance Lemuria Spiaggia e foresta sono un tutt’uno

Alle sette del mattino la spiaggia è quasi deserta. La sabbia è ancora fresca e il sole non ha raggiunto il punto più alto del cielo. Si sentono soltanto le onde che arrivano sulla battigia e il vento che attraversa la vegetazione. Nelle prime ore del mattino non è raro avere la sensazione di trovarsi su una spiaggia privata. Anse Georgette conserva una dimensione quasi primordiale, sempre più rara da trovare nell’Oceano Indiano.

Credits: Constance Lemuria Sabbia e silenzio al Constance Lemuria Seychelles

Le tartarughe marine e il progetto di sostenibilità del resort

Se c’è un’esperienza capace di raccontare l’anima del Lemuria, non si trova in una suite o in un ristorante. Accade sulla spiaggia. Da anni il resort è impegnato nella tutela delle tartarughe marine che scelgono queste coste per nidificare. Durante la stagione giusta, le femmine emergono dall’oceano durante la notte per deporre le uova nella sabbia, seguendo uno dei cicli naturali più antichi dell’Oceano Indiano. Il Turtle Manager Robert Matombé monitora quotidianamente le spiagge, protegge i nidi e accompagna gli ospiti alla scoperta di questo fragile ecosistema. Il suo lavoro rappresenta uno degli esempi più concreti dell’impegno ambientale che ha contribuito a fare del Constance Lemuria uno dei resort più attenti alla sostenibilità delle Seychelles.

Durante gli Eco Tour si impara a riconoscere le tracce lasciate sulla sabbia, si visitano i siti di nidificazione e si incontrano le tartarughe giganti che vivono stabilmente all’interno della proprietà. È uno di quei momenti che ricordano quanto sia straordinaria la natura quando le viene lasciato lo spazio per esprimersi.

Credits: Constance Lemuria Le piccole tartarughe emergono lentamente dalla sabbia e iniziano il loro primo viaggio verso l’oceano

Suite e ville di lusso immerse nella natura

Uno degli aspetti più riusciti del Lemuria è la capacità di far sentire gli ospiti parte del paesaggio. Le suite e le ville sembrano nascoste nella vegetazione tropicale. I materiali richiamano i colori dell’isola: il granito, il legno, i toni sabbia e la luce naturale che entra dalle ampie vetrate. Le Junior Suite si trovano a pochi passi dalla spiaggia e dispongono di ampie terrazze affacciate sul verde tropicale, mentre le ville private garantiscono un livello superiore di privacy grazie a piscine riservate, accesso diretto alla natura circostante e spazi pensati per soggiorni più esclusivi.

Le ville più esclusive si affacciano direttamente sull’oceano e dispongono di piscine private immerse nel verde. La Villa Presidenziale, nascosta all’estremità della baia, sembra più una residenza privata che una suite d’albergo.

Credits: Constance Lemuria Presidential Villa

Dove mangiare al Constance Lemuria

La proposta gastronomica del Lemuria riflette la stessa filosofia che caratterizza il resto dell’esperienza: valorizzare il territorio senza rinunciare alla ricerca. Al DIVA, il ristorante fine dining guidato dal Director of Culinary Jordi Vila, la cucina combina ingredienti locali e grandi materie prime internazionali in piatti che mettono insieme tecnica, precisione e creatività.

Credits: Constance Lemuria Il ristorante DIVA

Più informale ma altrettanto memorabile è The Nest. Costruito tra le rocce che separano Petite e Grande Anse Kerlan, è uno dei ristoranti più scenografici del resort. Qui il pescato dell’Oceano Indiano, le aragoste e i sapori creoli arrivano in tavola mentre lo sguardo continua a rincorrere l’orizzonte.

Quando il cielo si colora di arancio, rosso e viola, vengono allestite romantiche cene illuminate dalle candele direttamente sulle rocce affacciate sul mare. Il confine tra paesaggio ed esperienza gastronomica sembra dissolversi completamente.

Credits: Constance Lemuria Ristorante fine dining, il DIVA è guidato dal Director of Culinary Jordi Vila

Il tramonto sul campo da golf più spettacolare delle Seychelles

Al Lemuria il tramonto è quasi un appuntamento quotidiano. Poco prima che il sole tocchi l’orizzonte, la luce cambia improvvisamente. Le colline si tingono d’oro, le ombre si allungano sulla vegetazione e l’oceano assume tonalità che oscillano tra il rame e il blu profondo. Molti ospiti si dirigono verso la celebre buca 15 dell’unico campo da golf regolamentare a diciotto buche delle Seychelles. Non necessariamente per giocare. Piuttosto per osservare.

Credits: Constance Lemuria L’unico campo da golf regolamentare a diciotto buche delle Seychelles

Altri preferiscono raggiungere la terrazza “on the rocks” del The Nest. Un calice di Champagne. Il rumore delle onde. Il sole che scompare lentamente dietro l’orizzonte. Una sera capita di restare seduti qualche minuto in più. Non per il dessert. Non per il vino. Ma perché davanti al tavolo il cielo continua a cambiare colore e nessuno sembra avere fretta di andarsene.

Credits: Constance Lemuria La terrazza “on the rocks” del The Nest

La Vallée de Mai e la spa immersa nella foresta tropicale

Oltre alle esperienze all’interno del resort, Praslin custodisce uno dei tesori naturalistici più celebri dell’Oceano Indiano. A pochi minuti dal resort si trova la Vallée de Mai, patrimonio UNESCO e uno dei luoghi più iconici delle Seychelles. Camminare sotto le sue palme preistoriche e osservare il celebre coco de mer, il seme più grande del mondo, aiuta a comprendere perché molti esploratori abbiano identificato proprio qui il leggendario Giardino dell’Eden.

Credits: Constance Lemuria La Constance Spa

Lo stesso legame con la natura si ritrova nella Constance Spa, immersa in un giardino tropicale profumato di fiori esotici. Tra i trattamenti più richiesti c’è il rituale Vallée de Mai, ispirato proprio alla celebre foresta. Novanta minuti pensati per rallentare il ritmo, sciogliere le tensioni e ritrovare una connessione più profonda con il luogo.