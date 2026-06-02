Le spiagge italiane più belle dell’estate 2026 (e forse di sempre)

Dimenticatevi l’ombrellone a noleggio e la fila al bar. Le spiagge italiane più belle e desiderate dell’estate 2026 (e forse di sempre) sono monumenti naturali, mica luna park. L’Italia si conferma un museo a cielo aperto di meraviglie costiere, e come ogni museo che si rispetti servono prenotazioni, app, pass giornaliero e, in qualche caso, la disponibilità a camminare per ore. E no, non chiamatelo snobbismo, è semplicemente la risposta obbligata al sovraffollamento che sta divorando gli ecosistemi più fragili della penisola. Dalla Sardegna alla Sicilia, passando per l’Abruzzo e la Campania, abbiamo selezionato alcune tra le spiagge più spettacolari d’Italia. Luoghi iconici, premiati dalle più prestigiose classifiche internazionali e tutelati da rigide politiche di conservazione, che richiedono una visita pianificata con cura. Calette segrete incastonate in riserve naturali, baie selvagge modellate dal vento e scenari cinematografici vi aspettano. Basta seguire questa guida.

Cala Goloritzé, Sardegna

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Nel 2025 “The World’s 50 Best Beaches” l’ha messa in cima a tutte: Cala Goloritzé, Golfo di Orosei, Sardegna. La motivazione parla di “bellezza cruda ed emozionante”, e basta un’occhiata per capire. Monumento naturale nazionale dal 1995, questa cala è un anfiteatro di calcare sormontato dall’Aguglia, pinnacolo di 143 metri che calamita scalatori da tutta Europa. Sotto, l’acqua vira dal turchese allo smeraldo su un letto di ciottoli bianchi. Niente sabbia, niente bar, niente ombrelloni. Solo roccia, mare e natura selvaggia (cosa rara ormai). Raggiungerla richiede una scelta. Via terra: trekking di circa sei ore tra andata e ritorno, dislivello impegnativo, scarpe da escursionismo obbligatorie. Via mare: gommoni e barche partono da Cala Gonone. In entrambi i casi serve prenotazione obbligatoria tramite app, tetto massimo 250 ingressi al giorno. Nel 2026 non si sfugge: questa spiaggia si conquista, non si consuma.

Baia delle Zagare, Puglia

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Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, la Baia delle Zagare è una cartolina vivente, il cui nome richiama il profumo dei fiori d’arancio. Questa lingua di sabbia chiara e ciottoli, lunga solo poche centinaia di metri, è incastonata tra alte falesie di calcare bianco ed è resa inconfondibile dai suoi due imponenti faraglioni, scolpiti dal vento e dal mare, che ne hanno fatto il simbolo della Puglia più selvaggia. La sua bellezza incontaminata è protetta anche dalla difficoltà di accesso. Raggiungibile comodamente via mare con escursioni in barca da Mattinata o Vieste, l’alternativa via terra è una suggestiva ma ripida scalinata scavata nella roccia. Per preservare questo angolo di paradiso, l’accesso è regolamentato: è necessario munirsi di un pass giornaliero gratuito e nominativo, rilasciato dal Comune di Mattinata in numero limitato. Un piccolo accorgimento che garantisce un’esperienza intima, lontano dalla folla.

Punta Aderci, Abruzzo

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La Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci, a Vasto, offre un paesaggio costiero di rara potenza, dove la macchia mediterranea incontra un susseguirsi di spiagge sabbiose, calette di ciottoli e scogliere a picco sul mare. Con i suoi 285 ettari di area protetta, è un paradiso per gli amanti del trekking e delle pedalate panoramiche lungo la Costa dei Trabocchi. Tuttavia, per l’estate 2026 è fondamentale essere aggiornati sulle condizioni locali. Un movimento franoso, attivo dal marzo 2025 e aggravato dalle piogge, ha interrotto un tratto della Via Verde, il percorso ciclopedonale che attraversa la riserva. Inoltre, sono state emesse ordinanze dalla Guardia Costiera che limitano il passaggio e la navigazione sotto alcuni tratti di falesia a causa del rischio di crolli. Nonostante queste criticità, che richiedono prudenza e la verifica delle aree accessibili, la spiaggia di Punta Penna rimane la meta più gettonata della riserva, offrendo un mare splendido in un contesto di natura autentica.

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

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Un tripudio di sabbia bianca e finissima lambita da un mare dalle sfumature caraibiche: la Spiaggia dei Conigli è un santuario di bellezza che nel 2025 si è guadagnata il titolo di spiaggia più amata d’Italia. Situata in una riserva naturale, è un ecosistema prezioso, scelto dalle tartarughe Caretta Caretta per la deposizione delle uova. Per proteggere questo delicato equilibrio, l’accesso per l’estate 2026 sarà rigorosamente contingentato e su prenotazione obbligatoria a partire dal 15 luglio. Le visite, completamente gratuite, saranno suddivise in due turni giornalieri (8:30-13:30 e 14:30-19:30) per un massimo di 300 persone ciascuno. L’obiettivo, sostenuto con forza da Legambiente, è superare il sovraffollamento che minacciava il sito, garantendo ai visitatori un’esperienza più intima e sostenibile. Un modello virtuoso che fa della tutela ambientale il miglior spot per un turismo di qualità.

Cala Bianca, Campania

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Nel Parco Nazionale del Cilento, Cala Bianca è un capolavoro della natura che si svela solo a chi è disposto a cercarla. Il suo nome è un omaggio ai ciottoli bianchi e levigati che, insieme all’acqua che vira dal turchese allo smeraldo, creano un’atmosfera quasi tropicale. Protetta come ecosistema all’interno dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, è un santuario di biodiversità dove la macchia mediterranea si tuffa in un mare vibrante di vita. La sua natura selvaggia è preservata dall’assenza di un facile accesso: non ci sono strade, ma solo due modi per raggiungerla. L’opzione più comoda è via mare, con i tour in barca che partono da Marina di Camerota e percorrono un tratto di costa spettacolare. In alternativa, un sentiero escursionistico di media difficoltà parte dalla spiaggia di Lentiscelle e, in circa un’ora e mezza di cammino, conduce a questo angolo di paradiso, regalando scorci indimenticabili.

Pollara, Salina

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Sull’isola di Salina, Pollara è un’esperienza che va oltre la spiaggia. Questo piccolo borgo marinaro sorge all’interno di un antico cratere vulcanico sprofondato, creando un anfiteatro naturale di verde che termina a strapiombo su un mare blu intenso. La spiaggia, composta da sassi e ghiaia scuri di origine vulcanica, offre la sensazione unica di nuotare in un cratere preistorico sommerso. Resa celebre in tutto il mondo come set del film “Il Postino” con Massimo Troisi, l’atmosfera qui è sospesa nel tempo, tra murales dedicati all’attore e scorci di bellezza struggente. Proprio la sua fragilità, tuttavia, richiede attenzione: l’accesso diretto alla spiaggia è attualmente soggetto a limitazioni a causa di rischi di crolli dal costone roccioso sovrastante. L’esperienza più suggestiva e sicura per godere appieno di questa baia è via mare, magari all’ora del tramonto, quando il sole infuoca le pareti di tufo, regalando uno degli spettacoli più romantici delle Eolie.