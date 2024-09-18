Da Bangkok al Lago di Como, svelati i 50 migliori hotel del mondo

Da Bangkok al Lago di Como, svelati i 50 migliori hotel del mondo

di Penelope Vaglini

La cerimonia di premiazione dei World’s 50 Best Hotels ha eletto Capella Bangkok la struttura ricettiva migliore a livello internazionale. Ecco la classifica completa degli indirizzi da visitare nelle località più affascinanti del pianeta.

La storica Guildhall di Londra ha chiuso da poche ore le sue porte dopo aver ospitato, per il secondo anno consecutivo, la cerimonia di The World’s 50 Best Hotels 2024. General manager e proprietari delle più affascinanti strutture ricettive a livello internazionale si sono ritrovati per una sera con la celebre sciarpa rossa al collo, ascoltando il countdown che contraddistingue gli eventi della casa editrice William Reed.

Con ben 37 destinazioni incluse nel ranking, la classifica dei migliori hotel al mondo ha incoronato strutture in tutti i continenti, con il primo posto assegnato a Capella Bangkok, hotel di lusso sulle rive del fiume Chao Phraya in Thailandia.

Capella Bangkok è il migliore hotel del mondo

Capella-Bangkok-world's-50-best-hotels-2024
Capella Bangkok

Ha scalato ben 10 posizioni rispetto al 2023 e conquistato il titolo di Miglior Hotel in Asia 2024: Capella Bangkok ne ha fatta di strada dall’apertura nel 2020. A convincere gli oltre seicento giudici di 50 Best è stato il fascino di una grande dimora storica che si fonde con la privacy e l’intimità di un boutique hotel. Una vera e propria oasi nella capitale thailandese, la struttura conta 101 camere tutte con vista sul fiume, insieme a ville e suite con piscina privata.

L’Asia è protagonista della classifica 2024

La classifica di The 50 Best Hotels 2024 ha acceso i riflettori su tutta l’Asia, grazie alla presenza di ben 19 hotel. Bangkok non ha raggiunto solamente la vetta della classifica. All’interno del ranking sono infatti presenti altri tre indirizzi: Mandarin Oriental Bangkok al numero 12, Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River in 14esima posizione e The Siam al 26. Oltre alla Thailandia spicca anche il Giappone con Aman Tokyo al settimo posto, il Bulgari Tokyo al numero 22 e il Park Hyatt Kyoto in 27esima posizione.

Gli hotel più affascinanti del vecchio continente

Passalacqua-World's-50-Best-Hotels-2024
Passalacqua, courtesy 50 Best Hotels

Il miglior hotel in Europa è Passalacqua che, dopo aver conquistato la prima posizione nel 2023, si mantiene sul podio in coda a Capella Bangkok. Inoltre, l’antica dimora ristrutturata dalla famiglia De Santis si aggiudica il premio Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award 2024, che riconosce l’unicità e la qualità del servizio unite all’attenzione all’offerta gastronomica, oggi in mano alla chef Viviana Varese.

Per l’Italia ci sono anche due new entry in classifica: Castello di Reschio, magica struttura nel cuore delle colline umbre e Borgo Santandrea, indirizzo di charme in Costiera Amalfitana. Si conferma invece Four Seasons Hotel Firenze, grazie agli affascinanti spazi di Palazzo della Gherardesca, il ristorante Il Palagio e l’Atrium Bar.

Francia e Regno Unito dominano dal lato europeo con Cheval Blanc e Hôtel de Crillon di Parigi, rispettivamente al numero 4 e 15, mentre Londra dice la sua con Claridge’s all’11esimo posto, The Connaught al 46 e Raffles London at the Owo al numero 13.

Nord America tra Messico e New York

Quattro hotel messicani hanno convinto l’Academy di 50 Best. Il nuovissimo Maroma di Belmond, Chablé Yucatán, One&Only Mandarina e Hotel Esencia. Salendo più a nord, si trovano l’Hotel Bel-Air e il Four Seasons at The Surf Club, entrambi new entry, per poi arrivare nella grande mela con The Carlyle al numero 30 e Aman New York al 37esimo posto.

I nuovi premi del 2024

The-World's-50-Best-Hotels-2024-cerimonia
Courtesy 50 Best Hotels

Tra le novità di quest’anno, Atlantis The Royal a Dubai ha ricevuto il premio Highest Climber Award per la scalata di ben 35 posizioni rispetto all’anno scorso. Aman è stato premiato con il Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award per l’impegno sostenibile e le innovazioni nell’ospitalità. Infine Sonia Cheng, ceo di Rosewood Hotel Group è stata eletta personaggio dell’anno nel mondo dell’hôtellerie, aggiudicandosi il SevenRooms Icon Award.

La classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2024

  1. Capella Bangkok – Bangkok
  2. Passalacqua – Lago di Como
  3. Rosewood Hong Kong – Hong Kong
  4. Cheval Blanc – Parigi
  5. The Upper House – Hong Kong
  6. Raffles Singapore – Singapore
  7. Aman Tokyo – Tokyo
  8. Soneva Fushi – Maldive
  9. Atlantis The Royal – Dubai
  10. Nihi Sumba – Sumba Island
  11. Claridge’s – Londra
  12. Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok
  13. Raffles London at The OWO – Londra
  14. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok
  15. Hôtel de Crillon – Parigi
  16. Chablé Yucatán – Chocholá
  17. Hotel du Cap-Eden-Roc – Antibes
  18. Maroma – Riviera Maya
  19. Four Seasons Firenze – Firenze
  20. Borgo Santandrea – Amalfi
  21. Desa Potato Head – Bali
  22. Bulgari Tokyo – Tokyo
  23. The Lana – Dubai
  24. Rosewood São Paulo – Sãn Paolo
  25. The Calile – Brisbane
  26. The Siam – Bangkok
  27. Park Hyatt Kyoto – Kyoto
  28. Mount Nelson – Cape Town
  29. One&Only Mandarina – Riviera Nayarit
  30. The Carlyle – New York
  31. La Mamounia – Marrakech
  32. Four Seasons Madrid – Madrid
  33. Capella Singapore – Singapore
  34. Four Seasons at The Surf Club – Surfside
  35. Hotel Bel-Air – Los Angeles
  36. Eden Rock – St. Barths
  37. Aman New York – New York
  38. Royal Mansour – Marrakech
  39. Amangalla – Galle
  40. Le Bristol – Parigi
  41. Gleneagles – Auchterarder
  42. Castello di Reschio – Lisciano Niccone
  43. Suján Jawai – Rajasthan
  44. Singita – Kruger National Park – Kruger National Park
  45. Six Senses Zighy Bay – Zaghi
  46. The Connaught – Londra
  47. The Brando – Tetiaroa
  48. Hotel Esencia – Tulum
  49. The Tasman – Hobart
  50. Kokomo Private Island – Yaukuve Levu Island
Boutique Hotel hotel hotel lusso World's 50 Best Hotels