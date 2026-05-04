7 mete emergenti dove viaggiare nel 2026, prima che diventino mainstream

Nel 2026 scegliere dove viaggiare non è più solo una questione di gusto, ma di tempismo. Le mete iconiche sono sempre più affollate, i prezzi fuori controllo e l’esperienza spesso filtrata da code, prenotazioni e aspettative altissime. Il vero lusso oggi è arrivare prima: trovare luoghi ancora accessibili, autentici e sul punto di cambiare. Destinazioni che stanno crescendo rapidamente, ma che non hanno ancora perso il loro equilibrio.

Secondo i trend globali del turismo, le mete emergenti stanno registrando una crescita più rapida rispetto alle destinazioni tradizionali, spinte da nuove rotte aeree, social media e smart working. Il vantaggio competitivo è tutto nel timing: scegliere luoghi che stanno per esplodere, ma che non sono ancora saturi. È in questo spazio che si trovano il miglior rapporto qualità-prezzo e le esperienze più interessanti. Ecco le mete dove andare nel 2026 prima che diventino super affollate.

1. Albania, prima che diventi la nuova Croazia



Ksamil, Albanian Riviera

La riviera albanese, da Ksamil a Himarë, è il punto esatto in cui il Mediterraneo torna accessibile. Acque trasparenti, spiagge ancora poco costruite e tratti di costa dove, soprattutto al tramonto, si trovano ancora spazi completamente liberi. Negli ultimi anni il Paese ha registrato una crescita turistica a doppia cifra, con investimenti sempre più consistenti in hospitality e infrastrutture. A differenza della Croazia di dieci anni fa, qui il turismo è ancora in fase di sviluppo: boutique hotel nuovi, ristoranti di pesce locali e prezzi che, soprattutto fuori agosto, restano sorprendentemente bassi. Anche nei beach club più curati si spende fino al 30-40% in meno rispetto alla Grecia.

2. Georgia, il nuovo hub tra Europa e Asia



Tbilisi

La Georgia è una delle destinazioni più interessanti per chi vuole uscire dalle rotte classiche. A Tbilisi si passa in pochi isolati da palazzi brutalisti a wine bar naturali e concept store indipendenti. Quartieri come Vera e Fabrika sono il cuore di una scena creativa in piena evoluzione, tra coworking, club e ristorazione contemporanea. Sempre più nomadi digitali e creativi stanno scegliendo la Georgia per il costo della vita basso e la facilità di accesso. Fuori città, il Caucaso apre a paesaggi ancora poco battuti: strade panoramiche, villaggi di montagna e trekking che restano lontani dai flussi turistici principali.

3. Oman, lusso discreto e natura incontaminata





In un Medio Oriente spesso associato a destinazioni spettacolari ma eccessive, l’Oman rappresenta un’alternativa più autentica e sofisticata. Qui il lusso non è ostentato, ma integrato nel paesaggio. Dormire nel deserto, guidare tra i canyon delle montagne Hajar o nuotare nei wadi turchesi: l’esperienza è fatta di silenzi, spazio e natura. A differenza di Dubai o Abu Dhabi, l’Oman punta su un turismo più lento e sostenibile. È una destinazione che sta crescendo tra i viaggiatori alto-spendenti, ma che mantiene un’identità precisa, lontana dalla standardizzazione.

4. Slovenia, la risposta intelligente al Nord Italia





Sempre più viaggiatori stanno guardando alla Slovenia come alternativa meno affollata rispetto al Nord Italia. Laghi, montagne e città a misura d’uomo offrono un equilibrio raro tra natura e qualità della vita. Lubiana è ormai considerata una delle capitali più vivibili d’Europa, mentre località come il lago di Bled stanno diventando virali sui social senza aver ancora raggiunto livelli critici di overtourism. In meno di un’ora si passa dal centro di Lubiana al lago di Bled, e da lì alle Alpi Giulie: è questa compattezza a renderla una delle destinazioni più intelligenti d’Europa. Più che un’alternativa alle Dolomiti, la Slovenia si sta affermando come una scelta autonoma: stessa qualità paesaggistica, ma con meno pressione turistica, prezzi più accessibili e un ritmo decisamente più sostenibile.

5. Giappone, oltre Tokyo e Kyoto



Il distretto di Higashi Chaya a Kanazawa

Il Giappone è già una destinazione globale, ma nel 2026 la differenza la fanno le rotte alternative. Tokyo e Kyoto sono sempre più affollate, mentre città come Kanazawa, Takayama e le isole d’arte come Naoshima offrono un’esperienza più autentica e meno congestionata. A Kanazawa si trovano quartieri di geishe ancora intatti, mercati del pesce tra i migliori del Paese e un livello gastronomico altissimo, ma senza la pressione turistica di Kyoto. A Naoshima, invece, l’arte contemporanea incontra il paesaggio: musei firmati da Tadao Ando e installazioni all’aperto affacciate sul mare trasformano l’isola in una delle esperienze culturali più iconiche del Giappone contemporaneo. Il boom turistico post-pandemia ha riportato il Giappone ai massimi storici, rendendo necessario ripensare completamente gli itinerari. Anche Kyushu, con i suoi paesaggi vulcanici e termali, rappresenta una scelta intelligente. Qui si trovano onsen meno turistici, natura selvaggia e un ritmo di viaggio molto più lento.

6. Messico, oltre Tulum



Puerto Escondido

Tulum ha raggiunto il suo picco ed è diventata una destinazione costosa e spesso sovraffollata. Prezzi in aumento, turismo di massa e perdita di autenticità stanno spingendo i viaggiatori a cercare alternative. La nuova frontiera è la costa pacifica, dove località come Puerto Escondido, Mazunte e Oaxaca stanno emergendo come alternative più autentiche.

Qui il costo della vita è ancora contenuto, la scena gastronomica è in forte crescita e l’atmosfera resta rilassata e meno costruita rispetto alla Riviera Maya. È una delle aree con il più alto potenziale di crescita nel breve periodo, ma proprio per questo destinata a cambiare rapidamente.

7. Vietnam, la prossima superstar del Sud-Est asiatico



Farmers walking on rice fields terraced of Mu Cang Chai, YenBai, Vietnam

Se c’è una destinazione destinata a esplodere nei prossimi anni, è il Vietnam. Dalle risaie del Nord alla costa centrale fino a Ho Chi Minh City, il Paese offre una varietà incredibile. Dal nord montuoso di Sapa alle risaie terrazzate di Mu Cang Chai, fino alle spiagge di Da Nang, il Vietnam permette itinerari completi a costi ancora molto competitivi: si può mangiare street food con pochi euro e soggiornare in boutique hotel a prezzi nettamente inferiori rispetto ad altre destinazioni asiatiche.

Negli ultimi anni il Paese ha registrato una forte crescita del turismo internazionale, con nuove rotte aeree dirette dall’Europa e investimenti in infrastrutture che stanno accelerando il cambiamento. Rispetto alla Thailandia, oggi garantisce un miglior rapporto qualità-prezzo. È una delle poche destinazioni in Asia dove si può ancora viaggiare a lungo senza budget elevati, mantenendo un livello di autenticità sempre più raro.