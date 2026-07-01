Audi è un marchio premium relativamente giovane: è solo dagli anni ’80 che i suoi modelli hanno iniziato a distinguersi per eleganza, tecnologia e sportività. In pochi decenni, però, il brand di Ingolstadt è diventato un riferimento globale, capace di coniugare prestazioni elevate e un design sempre più ricercato.

In Italia, nei primi cinque mesi del 2026, Audi è stata la Casa premium più venduta e addirittura la settima assoluta. Un risultato trainato soprattutto dai modelli più accessibili (Q3, A3 e A1) che da soli rappresentano oltre metà delle immatricolazioni. Ma il marchio ha molto da dire anche nella fascia alta, dove emergono finiture impeccabili, motori potenti e una trazione integrale tra le più efficaci della categoria.

L’alto di gamma Audi è un mondo fatto di SUV imponenti, berline sportive, station wagon ad alte prestazioni ed elettriche evolute. Modelli che raccontano la parte più esclusiva dei quattro anelli, oggi sempre più orientata verso il futuro.

Qui trovate le dieci Audi più esclusive in commercio, tutte accomunate dalla trazione integrale e da un prezzo che supera i 100.000 euro. Nove su dieci sono elettrificate: un segnale chiaro della direzione intrapresa in Baviera.

Audi RS Q8 Performance

Audi RS Q8 Performance

La RS Q8 Performance è la punta di diamante della gamma Audi: la versione più estrema della grande SUV dei quattro anelli, imponente nelle dimensioni ma sorprendentemente agile tra le curve, costa 181.650 euro.

Sviluppata sullo stesso pianale di A8 e Q7, ospita un cattivissimo 4.0 V8 biturbo mild hybrid benzina da 640 CV, un motore che unisce brutalità e fluidità in parti uguali.

Caratterizzata da un abitacolo sportivo e lussuoso allo stesso tempo, ha una dotazione di serie che include il climatizzatore quadrizona, i fari a matrice di LED e i sedili posteriori scorrevoli.

Tra gli optional più sensati troviamo gli airbag laterali posteriori (480 euro), il ruotino (300 euro) e la telecamera Night Vision (2.600 euro).

Audi e-tron GT RS performance

Audi e-tron GT RS performance

L’Audi e-tron GT RS performance è una delle elettriche più affascinanti in circolazione: un’ammiraglia sportiva e filante che nasce sul pianale della Porsche Taycan, ma con un’eleganza più rigorosa.

I due motori erogano 843 CV mentre l’autonomia è di 585 km. Il prezzi di 175.400 euro è coerente con il suo ruolo di punta nella gamma delle vetture a emissioni zero della Casa teutonica.

Comoda e precisa tra le curve, di serie offre fari laser, quattro ruote sterzanti e sospensioni attive.

Tra gli optional consigliati i freni carboceramici (6.800 euro), l’head-up display (1.690 euro) e gli pneumatici sportivi (550 euro).

Audi S8

Audi S8 sport attitude

La S8 sport attitude è una di quelle auto che non hanno bisogno di ostentare. La versione più grintosa della quarta generazione dell’Audi A8 è un’ammiraglia discreta nelle forme, ma capace di trasformarsi in una sportiva in abito da sera.

Sviluppata sul pianale di Q7 e Q8, monta un 4.0 V8 biturbo mild hybrid benzina da 571 CV. Il prezzo? 174.450 euro.

L’abitacolo è un trionfo di materiali pregiati e la dotazione comprende il climatizzatore quadrizona, i fari a matrice di LED con lavafari e gli inserti in legno.

Per completare la dotazione suggeriamo l’head-up display (1.710 euro), i vetri isolanti e parabrezza acustico (325 euro) e il volante sportivo riscaldabile (300 euro).

Audi RS 7

Audi RS 7

La RS 7 è una supercar che ha scelto la praticità: cinque porte, un bagagliaio vero, un abitacolo spazioso e un design che non passa inosservato.

Dentro, materiali di altissima qualità e un’impostazione che mette il guidatore al centro completano il quadro.

Sotto il cofano ruggisce un motore 4.0 V8 biturbo mild hybrid da 600 CV, capace di uno 0-100 in 3,6 secondi. Il pianale è lo stesso della Q8 e-tron, ma qui tutto è tarato per la massima sportività.

Il prezzo di listino è di 150.250 euro. Non è più in produzione, ma si trova ancora facilmente in concessionaria.

Audi SQ7

Audi SQ7 sport attitude

L’Audi SQ7 sport attitude è una grande SUV per chi vuole tutto: spazio, comfort e prestazioni. È l’unico modello di questo elenco completamente prtivo di elettrificazione.

Sviluppata sullo stesso pianale di A8 e Q8, monta un 4.0 V8 biturbo benzina da 507 CV. Il prezzo è di 125.250 euro.

Ha un abitacolo moderno e accogliente e una dotazione che comprende fari full LED, navigatore e portellone elettrico.

Gli optional più utili? Secondo noi la chiave digitale integrata nello smartphone (200 euro), l’head-up display (1.690 euro) e lo sterzo integrale (1.390 euro).

Audi SQ8 SPB

Audi SQ8 SPB sport attitude

L’Audi SQ8 SPB sport attitude è la variante più filante e sportiva della grande SUV elettrica di Ingolstadt.

La linea da coupé la rende più elegante e aggressiva rispetto alla Q8 e-tron tradizionale e dentro i materiali curati e gli assemblaggi impeccabili confermano la vocazione premium.

I tre motori erogano 503 CV e la spingono da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. L’autonomia, però, si ferma a 471 km: molte concorrenti più moderne fanno meglio.

Il listino recita 124.900 euro. Ufficialmente è fuori produzione, ma resta facilmente acquistabile: un buon motivo per trattare sul prezzo.

Audi RS 5 Avant

Audi RS 5 Avant Performance

L’Audi RS 5 Avant Performance è una station wagon rivolta a chi non vuole rinunciare a nulla: spazio, praticità e prestazioni da supercar.

Costa 123.500 euro e il motore 2.9 V6 biturbo ibrido plug-in benzina da 639 CV la rende una delle familiari più veloci in commercio.

Contraddistinta da un look aggressivo e da una dotazione completa, ha di serie i cerchi in lega da 21”, i fari a matrice di LED e le telecamere 360°.

Gli optional a nostro avviso più interessanti sono gli pneumatici ad alte prestazioni (650 euro), lo spoiler in carbonio opaco camouflage (2.550 euro) e il volante regolabile elettricamente (500 euro).

Audi SQ8 e-tron

Audi SQ8 e-tron sport attitude

La SQ8 e-tron sport attitude è la versione più briosa della Q8 elettrica.

Condivide il pianale con la RS 7 e monta tre motori per una potenza complessiva di 503 CV.

Lo “0-100” in 4,5 secondi è notevole, meno l’autonomia di 458 km: un limite legato al progetto originario del 2018.

Costa ufficialmente 122.600 euro ed è fuori produzione, ma ancora disponibile in concessionaria.

Audi RS 5

Audi RS 5 Performance

L’Audi RS 5 Performance, variante più estrema della terza generazione della A5, è una berlina sportiva a cinque porte in vendita a 121.100 euro.

Sotto il cofano ruggisce un motore 2.9 V6 biturbo ibrido plug-in benzina da 639 CV e su strada sa unire velocità, precisione e facilità di guida.

Ha un look aggressivo ma mai eccessivo e di serie ha i cerchi in lega di 21”, i fari a matrice di LED e le telecamere a 360°.

Gli optional che ci sentiamo di consigliare sono gli pneumatici ad alte prestazioni (650 euro), i retrovisori in carbonio (650 euro) e il volante regolabile elettricamente (500 euro).

Audi S6 Avant e-tron

Audi S6 Avant e-tron quattro Sport attitude

La S6 Avant e-tron quattro Sport attitude è la station wagon elettrica più potente dei quattro anelli: una familiare bimotore con 503 CV complessivi.

In vendita a 108.500, vanta un’ottima autonomia di 649 km; un valore che la rende una delle elettriche più interessanti della gamma.

Di serie offre i fari a matrice di LED, i sedili anteriori regolabili elettricamente e le sospensioni pneumatiche attive, per un comfort di alto livello.

Tra gli optional più interessanti segnaliamo il display lato passeggero (950 euro), l’head-up display (400 euro) e gli pneumatici run flat (400 euro).