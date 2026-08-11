Le auto elettriche più belle del 2026: 10 modelli che uniscono design e tecnologia

Le auto elettriche stanno conquistando sempre più clienti in Italia: nei primi sei mesi del 2026 i modelli a batteria hanno inciso per l’8,4 sulle immatricolazioni e la soglia del 10% non è irraggiungibile.

I listini si stanno riempiendo di proposte e, contrariamente a qualche anno fa, i centri stile delle Case sembrano aver compreso che si possono realizzare veicoli a pile senza forme iperfuturistiche che non piacciono a tutti.

Di seguito troverete le dieci auto elettriche più belle tra quelle in commercio da noi nel 2026. Si tratta soprattutto di mezzi tedeschi appartenenti al segmento delle ammiraglie, anche se non mancano proposte di altre categorie provenienti da altre nazioni.

Alpine A290

Alpine A290



La Alpine A290 è una piccola sportiva francese dal design aggressivo, con fari ispirati al mondo dei rally (hanno una firma luminosa a doppia che richiama le strisce adesive delle auto da corsa di un tempo) e un volante ispirato alla F1. Derivata dalla Renault 5, è offerta in due varianti di potenza (180 o 218 CV) e ha un’autonomia fino a 380 km. I prezzi? Da 39.000 euro. Gli allestimenti sono quattro (GT, GT Premium, GT Performance e GTS), tutti con cruise control adattivo, mantenimento di corsia e sedili anteriori riscaldabili. Per quanto riguarda gli optional consigliamo il cavo per la ricarica domestica (450 euro), il connettore V2L (200 euro) per ricaricare oggetti esterni e la vernice bicolore (1.400 euro).

Audi e-tron GT

Audi e-tron GT



L’Audi e-tron GT è un’ammiraglia sportiva tedesca caratterizzata da linee filanti ed eleganti: ha un frontale imponente, una coda slanciata e interni curati. Sviluppata sullo stesso pianale della Porsche Taycan, è agile tra le curve ed è in vendita a prezzi che partono da 112.900 euro. Bimotore a trazione integrale, è offerta in quattro varianti di potenza (503, 591, 775 e 843 CV) e ha un’autonomia fino a 622 km. Quattro gli allestimenti: “base”, S, RS e RS performance. Tutte hanno gli airbag laterali posteriori, il climatizzatore trizona e le sospensioni attive. Suggeriamo tra gli optional l’antifurto satellitare (870 euro), l’head-up display (1.690 euro) e le telecamere perimetrali (830 euro).

BMW i7

BMW i7



Raffinata e maestosa, con linee classiche che contrastano con il doppio rene pronunciato, l’ammiraglia tedesca BMW i7 (variante elettrica della settima generazione della serie 7) è spaziosissima, tecnologica e piacevole da guidare. Disponibile a trazione posteriore (un motore, montato dietro, da 455 CV) o integrale bimotore da 544 o 659 CV, ha un’autonomia che arriva a 625 km e i suoi prezzi partono da 126.500 euro. Gli allestimenti sono tre: “base”, Msport e Msport Pro. Tutte hanno il climatizzatore quadrizona, gli interni in pelle e le sospensioni attive. Per quanto riguarda gli optional ci sentiamo di consigliare l’antifurto a radiofrequenza non schermabile (1.099 euro), la telecamera interna (200 euro) e il tetto in vetro (980 euro).

Cupra Tavascan

Cupra Tavascan



La Cupra Tavascan è una SUV media spagnola con linee slanciate da coupé: non passa inosservata neanche dentro, con l’originale consolle centrale rialzata. Briosa, agile ma anche abbastanza comoda, ha un’autonomia fino a 553 km e prezzi che partono da 47.850 euro. Sviluppata sullo stesso pianale della Born, è a trazione posteriore (con un motore montato dietro da 190 o 286 CV) o integrale bimotore da 340 CV totali. È offerta con cinque allestimenti (“base”, Drive, Immersive, Adrenaline e Extreme) e tutte hanno l’airbag anteriore centrale, il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia. L’unico accessorio a pagamento che ci sentiamo di consigliare è la vernice metallizzata (750 euro).

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6



La Hyundai Ioniq 6 è una berlina coreana molto aerodinamica, con forme slanciate che penalizzano la capacità del bagagliaio e uno spoiler posteriore realizzato con materiali trasparenti ispirato a un’ala ellittica. Confortevole e agile al tempo stesso, è in vendita a prezzi che partono da 47.850 euro e ha un’autonomia fino a 614 km. È disponibile a trazione posteriore (un motore, montato dietro, da 151 o 229 CV) o integrale bimotore da 325 CV complessivi. Tre gli allestimenti: Progress, Innovation e Evolution. La “base” ha il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia e il navigatore, la Innovation aggiunge i fari a matrice di LED, il monitoraggio dell’angolo cieco e il sedile del guidatore regolabile elettricamente mentre la Evolution può vantare anche il parcheggio automatico, i sedili in pelle riscaldabili (con quelli anteriori regolabili elettricamente e ventilati) e la telecamera 360°. Suggeriamo di integrare la dotazione con la vernice opaca (1.100 euro).

Maserati GranTurismo Folgore

Maserati GranTurismo Folgore



La Maserati GranTurismo Folgore, variante elettrica della seconda generazione della supercar modenese, è una sportiva a trazione integraleraffinata e lussuosa con prestazioni pazzesche e una guida agile e sicura. Costa 199.800 euro, ha un’autonomia di 459 km ed è spinta da ben tre motori per una potenza totale di 829 CV. Ha di serie il cruise control adattivo, gli interni in pelle e le sospensioni attive. Tra gli optional consigliati segnaliamo i fari a matrice di LED (1.220 euro), la telecamera 360° (1.952 euro) e il volante riscaldato (366 euro).

MG Cyberster

MG Cyberster



La MG Cyberster è una spider britannica dal design originale, con scenografiche porte che si aprono verso l’alto e una plancia con tre display. È vivace, soprattutto nella versione 4x4, anche se va detto che il peso elevato penalizza l’agilità. In vendita a prezzi che partono da 63.000 euro e con un’autonomia fino a 507 km, è disponibile a trazione posteriore (un motore montato dietro da 340 CV) o integrale bimotore con 544 CV complessivi. La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, il differenziale posteriore autobloccante, gli interni in pelle e il mantenimento di corsia mentre per quanto riguarda gli optional ci sentiamo di consigliare la capote rossa (500 euro) e gli interni grigi (750 euro).

Polestar 5

Polestar 5



La Polestar 5 è un’ammiraglia futuristica svedese 4x4 a cinque porte più vicina a una Gran Turismo che a una berlina di lusso. Contraddistinta dalla carrozzeria in alluminio, ha una forme slanciate che penalizzano la praticità (nonostante sia lunga cinque metri ha un baule minuscolo) e forme originali: le manca il lunotto. In vendita a prezzi che partono da 119.800 euro, ha un’autonomia che arriva fino a 670 km e i suoi due motori generano una potenza totale di 749 o 884 CV. Tutte hanno il climatizzatore quadrizona, il centraggio in corsia e la telecamera 360°. Tra gli optional consigliati il gancio traino (1.600 euro), il rivestimento del cielo in microfibra (1.000 euro) e la vernice metallizzata (1.500 euro).

Porsche Taycan

Porsche Taycan

La Porsche Taycan è un’ammiraglia sportiva tedesca a quattro posti. Sviluppata sul pianale dell’Audi e-tron GT, ha forme slanciate e proporzioni imponenti che enfatizzano la sportività. Offerta a trazione posteriore (un motore montato dietro da 435 CV) o bimotore 4x4 in diverse varianti di potenza (435, 598, 700, 802, 870 e 952 CV), è in vendita a prezzi che partono da 110.111 euro e ha un’autonomia fino a 681 km. Ben sette gli allestimenti: “base”, Black Edition, GTS, Turbo, Turbo S, Turbo GT e Turbo GT con pacchetto Weissach. Tutte hanno gli airbag anteriori per le ginocchia, i fari a matrice di LED e il navigatore. Per quanto riguarda gli optional suggeriamo il climatizzatore quadrizona (866 euro), l’head-up display (1.635 euro) e l’omologazione 5 posti (488 euro).

Skoda Enyaq Coupé

Skoda Enyaq Coupé



La Skoda Enyaq Coupé è la variante filante della SUV media ceca: le linee aerodinamiche, impreziosite da un frontale elegante con una fascia luminosa che collega le unità superiori dei fari, rubano poco spazio all’abitacolo e al baule. In vendita a prezzi che partono da 46.100 euro e con un’autonomia che arriva a 592 km, è disponibile a trazione posteriore (un motore, montato dietro, da 190 o 286 CV) o integrale bimotore con 299 o 340 CV complessivi. Gli allestimenti sono tre: Selection, Sportline e RS. La “base” ha già il climatizzatore trizona, il mantenimento di corsia e il navigatore. Le altre due versioni aggiungono i fari a matrice di LED e i sedili sportivi, con quello del guidatore regolabile elettricamente e con funzione di massaggio. Gli optional suggeriti?Il cavo per la ricarica trifase fino a 11 kW (650 euro), la pompa di calore (1.110 euro) e la vernice metallizzata speciale (450 euro).