I dieci piloti da seguire nella MotoGP 2026

La MotoGP 2026 non porterà rivoluzioni in griglia ma qualche nome nuovo da segnare in agenda c’è eccome. Il più atteso è il turco Toprak Razgatlıoğlu, tre volte campione del mondo Superbike, che debutterà nel Motomondiale con la Yamaha del team Prima Pramac prendendo il posto del portoghese Miguel Oliveira.

Da non sottovalutare, infine, il brasiliano Diogo Moreira: il campione del mondo in carica della Moto2 salirà sulla Honda della scuderia Pro LCR, ereditando la sella lasciata dal thailandese Somkiat Chantra.

Di seguito troverete brevi biografie (complete di numero di gara, palmarès e moto) dei dieci piloti da seguire nella MotoGP 2026. Quelli che secondo noi hanno più possibilità di aggiudicarsi il Motomondiale nella classe regina.

Mirco Lazzari/Getty Images Fabio Quartararo

20 – Fabio Quartararo (Francia) (Yamaha)

Per Fabio Quartararo il 2026 potrebbe essere l’ultimo anno in Yamaha. Il francese, legato alla Casa dei tre diapason dal 2019, sembra ormai destinato a cambiare squadra (Honda) al termine della stagione.

Dopo il titolo mondiale del 2021, è alla ricerca di una moto che gli permetta di tornare stabilmente al vertice. La pazienza è finita e il desiderio di ritrovare competitività è diventato la sua priorità assoluta.

Nato il 20 aprile 1999 a Nizza (Francia)

Moto: Yamaha

Team: Monster Energy Yamaha

Debutto in MotoGP: 2019

Gare in MotoGP: 133

Moto guidate in MotoGP: 1 (Yamaha)

Miglior piazzamento in MotoGP: campione del mondo (2021)

Vittorie in MotoGP: 11

Podi in MotoGP: 32

Palmarès extra MotoGP: 2 campionati spagnoli Moto3 (2013-2014)



Franco Morbidelli

21 – Franco Morbidelli (Italia) (Ducati)

Il 2026 sarà l’anno della continuità per Franco Morbidelli? Dopo due stagioni in crescita con la Ducati il centauro romano si presenterà al via del Motomondiale con una base tecnica solida e un’intesa ormai matura con la Desmosedici.

Il feeling con la moto è evidente e l’obiettivo è chiaro: inserirsi con costanza nella lotta per le prime posizioni.

Nato il 4 dicembre 1994 a Roma (Italia)

Moto: Ducati

Team: Pertamina Enduro VR46 Racing

Debutto in MotoGP: 2018

Gare in MotoGP: 142

Moto guidate in MotoGP: 3 (Honda, Yamaha, Ducati)

Miglior piazzamento in MotoGP: 2° (2020)

Vittorie in MotoGP: 3

Podi in MotoGP: 8

Palmarès extra MotoGP: campione europeo Superstock 600 (2013), campione del mondo Moto2 (2017)



Raúl Fernández

25 – Raúl Fernández (Spagna) (Aprilia)

Raúl Fernández arriva al 2026 con l’etichetta di possibile sorpresa della stagione. La sua Aprilia continua a crescere e il pilota spagnolo ha dimostrato di saper sfruttare ogni occasione utile.

La vittoria e il secondo posto ottenuti al termine dello scorso anno lo proiettano tra i nomi più interessanti da seguire.

Nato il 23 ottobre 2000 a Madrid (Spagna)

Moto: Aprilia

Team: Trackhouse

Debutto in MotoGP: 2022

Gare in MotoGP: 78

Moto guidate in MotoGP: 2 (KTM, Aprilia)

Miglior piazzamento in MotoGP: 10° (2025)

Vittorie in MotoGP: 1

Podi in MotoGP: 2

Palmarès extra MotoGP: campione spagnolo Moto3 (2018)

Mirco Lazzari/Getty Images Pedro Acosta

37 – Pedro Acosta (Spagna) (KTM)

Il percorso di Pedro Acosta in MotoGP entra in una fase di attesa e maturazione: il 2026 è l’anno in cui costruire le basi per il passaggio in Ducati previsto per il 2027.

La continuità non gli manca ma la prima vittoria nella classe regina resta ancora un obiettivo da centrare.

Nato il 25 maggio 2004 a Mazarrón (Spagna)

Moto: KTM

Team: Red Bull KTM Factory Racing

Debutto in MotoGP: 2024

Gare in MotoGP: 41

Moto guidate in MotoGP: 1 (KTM)

Miglior piazzamento in MotoGP: 4° (2025)

Vittorie in MotoGP: 0

Podi in MotoGP: 10

Palmarès extra MotoGP: campione MotoGP Rookies Cup (2020), campione del mondo Moto3 (2021), campione del mondo Moto2 (2023)



Fabio Di Giannantonio

49 – Fabio Di Giannantonio (Italia) (Ducati)

Per Fabio Di Giannantonio il 2026 è l’occasione per consolidare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno.

Alla terza stagione con il team VR46, il romano punta a ritrovare quella vittoria che gli manca dal 2023 in Qatar.

Nato il 10 ottobre 1998 a Roma (Italia)

Moto: Ducati

Team: Pertamina Enduro VR46 Racing

Debutto in MotoGP: 2022

Gare in MotoGP: 79

Moto guidate in MotoGP: 1 (Ducati)

Miglior piazzamento in MotoGP: 6° (2025)

Vittorie in MotoGP: 1

Podi in MotoGP: 6

Mirco Lazzari/Getty Images Fermín Aldeguer

54 – Fermín Aldeguer (Spagna) (Ducati)

La scorsa stagione ha rivelato il potenziale di Fermín Aldeguer, miglior debuttante e già capace di conquistare una vittoria.

Il confronto interno con Álex Márquez è stato duro e proprio colmare quel divario sarà la sua missione nel 2026.

Nato il 5 aprile 2005 a Murcia (Spagna)

Moto: Ducati

Team: BK8 Gresini Racing

Debutto in MotoGP: 2025

Gare in MotoGP: 22

Moto guidate in MotoGP: 1 (Ducati)

Miglior piazzamento in MotoGP: 8° (2025)

Vittorie in MotoGP: 1

Podi in MotoGP: 3

Palmarès extra MotoGP: campione spagnolo Superstock 600 (2020),campione spagnolo Moto2 (2021)



Francesco Bagnaia

63 – Francesco Bagnaia (Italia) (Ducati)

Il momento non è dei più semplici per Francesco Bagnaia, che entra nel 2026 con una crisi iniziata lo scorso anno.

Il cambio di squadra (Yamaha?) previsto per il 2027 potrebbe rappresentare la svolta ma nell’immediato le aspettative restano più contenute.

Nato il 14 gennaio 1997 a Torino (Italia)

Moto: Ducati

Team: Ducati Lenovo

Debutto in MotoGP: 2019

Gare in MotoGP: 128

Moto guidate in MotoGP: 1 (Ducati)

Miglior piazzamento in MotoGP: 2 campionati del mondo (2022-2023)

Vittorie in MotoGP: 31

Podi in MotoGP: 59

Palmarès extra MotoGP: campione del mondo Moto2 (2018)

Hazrin Yeob Men Shah/Icon Sportswire via Getty Images Marco Bezzecchi

72 – Marco Bezzecchi (Italia) (Aprilia)

Marco Bezzecchi si presenta al via della MotoGP 2026 con la consapevolezza di essere uno dei centauri più in forma del momento.

La scorsa stagione è stato il miglior pilota tra quelli che non guidano una Ducati e l’Aprilia gli offre una moto che può permettergli di ripetersi.

Nato il 12 dicembre 1998 a Rimini (Italia)

Moto: Aprilia

Team: Aprilia Racing

Debutto in MotoGP: 2022

Gare in MotoGP: 82

Moto guidate in MotoGP: 2 (Ducati, Aprilia)

Miglior piazzamento in MotoGP: 3° (2023, 2025)

Vittorie in MotoGP: 6

Podi in MotoGP: 18

Carlos Alvarez/Getty Images Álex Márquez

73 – Álex Márquez (Spagna) (Ducati)

La crescita di Álex Márquez è stata evidente lo scorso anno, specialmente nella prima parte del campionato.

Il 2026 si apre con ambizioni alte, anche se il confronto col fratello Marc sarà inevitabile.

Nato il 23 aprile 1996 a Cervera (Spagna)

Moto: Ducati

Team: BK8 Gresini Racing

Debutto in MotoGP: 2020

Gare in MotoGP: 111

Moto guidate in MotoGP: 2 (Honda, Ducati)

Miglior piazzamento in MotoGP: 2° (2025)

Vittorie in MotoGP: 3

Podi in MotoGP: 17

Palmarès extra MotoGP: campione spagnolo Moto3 (2012), campione del mondo Moto3 (2014), campione del mondo Moto2 (2019)

Carlos Alvarez/Getty Images Marc Márquez

93 – Marc Márquez (Spagna) (Ducati)

Marc Márquez ha un solo obiettivo nella MotoGP 2026: puntare all’ottavo titolo iridato e superare così Valentino Rossi.

Per diventare il più grande di sempre e scalzare dal trono Giacomo Agostini (otto volte campione del mondo ma anche con una seconda piazza nel Motomondiale) dovrà attendere però il 2027.

Nato il 17 febbraio 1993 a Cervera (Spagna)

Moto: Ducati

Team: Ducati Lenovo

Debutto in MotoGP: 2013

Gare in MotoGP: 207

Moto guidate in MotoGP: 2 (Honda, Ducati)

Miglior piazzamento in MotoGP: 7 campionati del mondo (2013, 2014, 2016-2019, 2025)

Vittorie in MotoGP: 73

Podi in MotoGP: 126

Palmarès extra MotoGP: campione del mondo 125 (2010), campione del mondo Moto2 (2012)