Come abbinare i colori nell’estate 2026: combinazioni originali che funzionano davvero

La banalità, in fatto di colore, si giustifica sempre con la paura di sbagliare. D'inverno la scusa regge: il nero copre tutto, il blu scuro pure. D'estate no. Il colore si vede, e la scelta resta lì, senza un cappotto a nasconderla. Non a caso è il momento migliore dell'anno per osare con la palette. Chi vuole può farlo fino in fondo, chi preferisce restare cauto può limitarsi a un accessorio: il grado di rischio è una variabile personale, non un obbligo di stagione.

Quelle che seguono sono delle combinazioni cromatiche originali e non scontate. E funzionano davvero, anche perché tutte costruite sulla stessa regola non scritta. Il filo che tiene insieme questi abbinamenti non è il colore in sé, ma il numero: tre. Mai quattro, raramente due. È la stessa logica che regge il color blocking in passerella e che rende leggibile, anche nella vita reale, un contrasto che altrimenti rischierebbe di leggersi come casuale.

Giallo pastello, blu navy o light blue, nero

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Il giallo di stagione non è acceso: è quello senape o giallo sole visto sulle passerelle, ma la versione pastello lavora meglio nei contesti quotidiani. Top: giallo pastello, in maglia leggera o mussola. Bottom: blu navy, o light blue, taglio ampio, jeans o pantalone sartoriale spezzato. Scarpe: nero pieno, meglio se un mocassino classico. Accessori: una cintura o una borsa nera, al massimo un dettaglio in metallo ramato per rompere la rigidità del contrasto.

Rosso (fino al rosa), marrone cioccolato, nero

Il rosso è uno dei colori più forti della stagione, e la sua declinazione verso il rosa permette di trattarlo come una famiglia di toni, non un singolo colore. Top: rosso pieno o, in versione più morbida, rosa intenso. Bottom: marrone cioccolato, che assorbe il contrasto invece di competere. Scarpe: nero. Accessori: nero o marrone più scuro del bottom, mai un terzo tono: la palette regge se resta a tre colori, non quattro.

Arancione, verde militare, marrone

Combinazione autunnale sulla carta, ma l'arancione tangerine rende vitaminico qualsiasi look. Top: arancione, meglio se in un tessuto leggero che ne stempera l'intensità (lino, cotone lavato). Bottom: verde militare, il colore che la moda uomo primavera estate 2026 ha adottato in ogni sua sfumatura, dall'oliva alla salvia. Scarpe: marrone, in pelle scamosciata se il contesto lo permette. Accessori: marrone o verde scuro, mai entrambi insieme.

Lilla, rosso e nero

La più radicale delle sette, e sicuramente non adatta a tutti. Due colori che sulla carta non si parlano, e che in passerella hanno iniziato a farlo. Noi ce la siamo immaginata così, in una combinazione da "cool kid": Top: t-shirt boxy leggermente cropped rossa. Bottom: un paio di jorts in jeans lilla (ci sta bene anche l'indaco). Scarpe e accessori: con i colori abbiamo dato, quindi completiamo il look con una cintura in pelle e un mocassino; entrambi in pelle o nera o testa di moro.

Marrone e burro (o Cloud Dancer)

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La combinazione più urbana (e forse mainstream) di tutte quelle proposte, pensata per chi in estate non lascia comunque la città. Anche quando è al mare. Top: color burro o Cloud Dancer, il bianco caldo di stagione. Bottom: marrone, meglio se in un tessuto con una texture visibile (lino, cotone grezzo). Scarpe: marrone più scuro del bottom o cuoio naturale. Accessori: minimi, tono su tono: qui il punto è la sottrazione, non l'aggiunta.

Verde salvia e rame ossidato

L'abbinamento più maschile della lista, letto direttamente dai trend report della stagione: il verde, in tutte le sue sfumature naturali, resta il colore guida della moda uomo 2026, mentre il rame ossidato entra come accento metallico sugli accessori. Top: verde salvia. Bottom: neutro, sabbia o grigio chiaro. Scarpe: mocassino o sneaker in tonalità terra. Accessori: qui sta il grande plot twist: fibbie, bottoni, dettagli in metallo ramato invece del solito oro o argento.



