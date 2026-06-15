BMW resta uno dei marchi che meglio incarnano l’idea di sportività europea: linee scolpite, meccaniche raffinate e un piacere di guida che continua a essere un tratto identitario. È una filosofia che attraversa ogni modello, dalle supercar alle grandi SUV.

Negli ultimi anni la Casa di Monaco ha saputo evolversi senza snaturarsi, affiancando ai modelli tradizionali una gamma elettrica sempre più completa. È il costruttore “premium” tedesco che sta interpretando meglio la transizione ecologica e non a caso è quello che vende più vetture a batteria.

Un risultato ottenuto non relegando le EV a prodotti di nicchia, ma integrandole nella gamma con la stessa dignità delle versioni termiche. Eppure, tra le dieci BMW più costose oggi in commercio, solo una è completamente a “pile”: un segnale che il lusso, da quelle parti, continua a parlare soprattutto il linguaggio dei cilindri.

Di seguito trovate le dieci BMW più esclusive in commercio: supercar, grandi SUV, ammiraglie e station wagon accomunate da altissime prestazioni, dalla trazione integrale e da un prezzo di listino che supera quota 150.000 euro. Cominciamo il viaggio all’interno del meglio che Monaco offre oggi.



BMW M8 Cabrio Competition

BMW M8 Cabrio Competition

La BMW M8 Cabrio Competition è il modello più esclusivo del marchio teutonico: il suo prezzo sfiora i 200.000 euro, 199.900 per la precisione.

La variante scoperta della seconda generazione della supercar bavarese è una cabriolet che non rinuncia a nulla: sa essere cattiva ed elegante al tempo stesso.

La raffinata capote in tessuto si apre e si chiude elettricamente in soli 15 secondi semplicemente spingendo un pulsante.

Sotto il cofano trova posto un possente motore 4.4 V8 biturbo benzina da 625 CV.



BMW M8 Competition

BMW M8 Competition

La BMW M8 Competition, in vendita a 191.400 euro, riprende la ricetta della variante Cabrio ma con un’impostazione più orientata al divertimento in pista.

La versione più “cattiva” della seconda generazione della supercar teutonica è una coupé spinta da un motore 4.4 V8 biturbo benzina da 625 CV.

I grandi pneumatici (275/35 all’anteriore e 285/35 al posteriore) ospitano cerchi in lega da 20”.

Come le “cugine” Cabrio e Gran Coupé non è più prodotta da qualche mese ma si trova ancora senza difficoltà nelle concessonarie.



BMW M8 Gran Coupé Competition

BMW M8 Gran Coupé Competition

La BMW M8 Gran Coupé Competition è la variante “racing” della supercar a quattro porte bavarese. Una coupé che unisce prestazioni da pista alla praticità di una berlina di lusso.

In vendita a 188.250 euro, monta anche lei un motore 4.4 V8 biturbo benzina da 625 CV.

L’abitacolo offre spazio e finiture degne di un’ammiraglia ma la taratura specifica delle sospensioni garantisce la massima efficacia in circuito.

Un mezzo completo per chi non vuole rinunciare al divertimento ma non può fare a meno della versatilità delle porte posteriori.



BMW XM

BMW XM Label

La grande SUV ibrida BMW XM trova nella sua versione Label la sua espressione più estrema. Il suo prezzo? 185.600 euro.

Spinta da un motore 4.4 V8 biturbo ibrido plug-in benzina da 748 CV, è una delle Sport Utility più potenti e sofisticate oggi in commercio.

La dotazione è completa: climatizzatore quadrizona, differenziale posteriore autobloccante e quattro ruote sterzanti.

Tra gli optional spiccano l’antifurto satellitare (1.099 euro), i cerchi in lega da 22” con pneumatici sportivi (1.200 euro) e l’impianto audio Bowers & Wilkins (5.000 euro).



BMW i7

BMW i7 M70 Msport Pro

La i70 M70 Msport Pro, unica elettrica tra le BMW più esclusive in commercio, è la variante a batterie più costosa della settima generazione dell’ammiraglia serie 7.

Ha due motori per un totale di 659 CV e un’autonomia di 560 km. Il prezzo è invece di 184.880 euro.

La dotazione comprende, tra le altre cose, i cerchi in lega da 21”, le quattro ruote sterzanti e le sospensioni con barre antirollio attive.

Il listino degli optional include l’antifurto satellitare (1.099 euro), l’impianto audio Bowers & Wilkins (6.150 euro) e le portiere con apertura e chiusura automatica (1.550 euro).



BMW M4 CS

BMW M4 CS

La BMW M4 CS, versione da corsa della seconda generazione della serie 4, è una coupé che condivide il pianale con la serie 3 e la X4.

Spinta da un motore 3.0 biturbo benzina a sei cilindri in linea da 550 CV, costa 172.000 euro.

La dotazione comprende modanature interne in carbonio, sedili in pelle Merino con quelli anteriori sportivi in carbonio e volante in Alcantara.

Per quanto riguarda invece gli optional suggeriamo il cruise control adattivo (675 euro), i fari abbaglianti assistiti (170 euro) e i finestrini posteriori oscurati (420 euro).



BMW X6 M Competition

BMW X6 M Competition

La BMW X6 M Competition è la variante più estrema della terza generazione della grande e filante SUV ibrida teutonica.

Sviluppata sullo stesso pianale della X5, ospita sotto il cofano un motore 4.4 V8 biturbo mild hybrid benzina da 625 CV ed è in vendita al prezzo di 167.000 euro.

La dotazione di serie include il parcheggio automatico, i sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldabili e con memoria lato guida e le sospensioni attive.

Tra gli optional consigliati troviamo l’antifurto satellitare (1.099 euro), il climatizzatore quadrizona (830 euro) e i fari a matrice di LED (1.150 euro).



BMW serie 7

BMW 760e Msport Pro

La BMW 760e Msport Pro è la versione più grintosa della settima generazione dell’ammiraglia ibrida serie 7.

In vendita a 162.480 euro, ospita sotto il cofano un motore 3.0 turbo ibrido plug-in benzina a sei cilindri in linea da 571 CV.

Di serie può vantare l’impianto frenante M Sport, gli interni in pelle Merino e le quattro ruote sterzanti.

Il listino degli optional include invece, tra le altre cose, l’antifurto satellitare (1.099 euro), le portiere con apertura e chiusura automatica (1.350 euro) e il tetto panoramico (980 euro).



BMW X5 M Competition

BMW X5 M Competition

La BMW X5 M Competition, variante sportiva della quarta generazione della grande SUV ibrida bavarese, condivide il pianale con la X6.

Monta un motore 4.4 V8 biturbo mild hybrid benzina da 625 CV e costa 160.000 euro.

La dotazione di serie comprende il climatizzatore trizona (830 euro), i fari a matrice di LED (1.150 euro) e il tetto apribile (1.000 euro).

Per quanto riguarda gli optional consigliamo il climatizzatore quadrizona (830 euro), i fari a matrice di LED (1.150 euro) e il tetto apribile (1.000 euro).



BMW M5 Touring

BMW M5 Touring

La BMW M5 Touring porta il concetto di station wagon ibrida sportiva a un livello superiore: la variante familiare dell’ottava generazione della serie 5 è pratica ma offre prestazioni da supercar.

In vendita a un prezzo di 153.350 euro, è spinta da un motore 4.4 V8 biturbo ibrido plug-in benzina da 727 CV.

Di serie ha le barre sul tetto, il climatizzatore quadrizona e la vernice metallizzata.

Tra gli optional più interessanti segnaliamo i finestrini posteriori oscurati (500 euro), i freni carboceramici (10.150 euro) e il tetto panoramico (1.700 euro).