Le cabrio più belle da guidare quest’estate

Le cabriolet sono un’idea di libertà con un tocco di praticità: ti lasciano viaggiare col vento tra i capelli ma (a differenza delle spider) offrono anche due posti dietro, spesso più simili a strapuntini che a poltrone, perfetti per bambini, borse o giacche. Oggi sono un prodotto di nicchia: le Case ne costruiscono sempre meno. Ma proprio questa rarità le rende irresistibili: non inseguono le tendenze ma continuano a interpretare la strada in modo unico. Abbiamo selezionato nove cabriolet che meritano di essere guidate quest’estate. Modelli diversi per filosofia, prezzo e personalità, accomunati dal gusto per il piacere.

Aston Martin DB12 Volante

Aston Martin DB12 Volante

L’Aston Martin DB12 Volante è una supercar che incarna il lusso britannico senza rinunciare alla grinta. In vendita a prezzi che partono da 266.303 euro, sfoggia una capote in tessuto che si apre in 14 secondi e si chiude in 16. Sotto il cofano vive un 4.0 V8 biturbo da 680 CV, oppure da 700 nella versione più affilata S. Due allestimenti, due anime: la “normale” punta sulla raffinatezza, con frangivento e sospensioni attive, la seconda aggiunge freni carboceramici, vernice metallizzata e un catalogo di personalizzazioni più ricco. Tra gli optional consigliati l’impianto hi-fi da 1.170 W (9.380 euro), gli interni in pelle (1.360 euro) e il localizzatore satellitare (780 euro).

BMW serie 4 Cabrio

BMW serie 4 Cabrio

La BMW serie 4 Cabrio è una scoperta che unisce grinta e quotidianità: la variante “open air” della seconda generazione della sportiva tedesca, disponibile a trazione posteriore o integrale, ha una capote elettrica in tela che si apre e si chiude in 18 secondi. In vendita a prezzi che partono da 67.300 euro, ha una gamma motori vastissima composta da sette unità turbo: tre diesel mild hybrid (un 2.0 da 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV), un 3.0 a sei cilindri in linea ibrido “leggero” a benzina da 392 CV e tre propulsori benzina (due 2.0 da 184 e 245 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 530 CV. Dentro è una sportiva che non rinuncia al comfort. È offerta in quattro allestimenti (“base”, Msport, Msport Pro e M4 Competition) e tutte hanno il frangivento e i sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria per quello del guidatore. Una cabrio che si vive tutto l’anno, non solo d’estate. Tra gli optional più interessanti l’air collar (620 euro, integrato nei poggiatesta anteriori riscalda la testa e le spalle degli occupanti quando fuori da freddo), la capote antracite effetto alluminio (310 euro) e il cruise control adattivo (675 euro).

BMW serie 8 Cabrio

BMW serie 8 Cabrio

La BMW serie 8 Cabrio è una Gran Turismo che diventa ancora più affascinante quando si apre al cielo. La versione “open air” della seconda generazione della supercar tedesca ha prezzi che partono da 126.900 euro e, pur non essendo più in produzione, si trova ancora facilmente nelle concessionarie. Ha un tetto in tela che si apre o si chiude in 15 secondi e quattro motori potenti: un 3.0 turbodiesel mild hybrid a sei cilindri in linea da 340 CV e tre unità a benzina (un 3.0 turbo a sei cilindri in linea da 333 CV e due 4.4 V8 biturbo da 530 o 625 CV). A trazione posteriore o integrale, è fatta per i viaggi lunghi e, nonostante l’abbondante cavalleria, per chi ama guidare senza fretta.

Ford Mustang Convertible

Ford Mustang Convertible

La Ford Mustang Convertible è una cabriolet (variante scoperta della settima generazione della supercar statunitense a trazione posteriore) che profuma di America. Ha prezzi che partono da 63.000 euro e ospita sotto il cofano un motore 5.0 V8 benzina da 446 CV che è una colonna sonora a sé: il rumore giusto per attraversare il lungomare. Il tetto in tessuto si apre elettricamente, gli interni in pelle sono di serie e i sedili anteriori sono regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati. A chi vuole aumentare il piacere di guida consigliamo di rivolgersi al listino degli optional e acquistare i cerchi forgiati da 19” (1.250 euro), le pinze dei freni rosse (500 euro) e le sospensioni a controllo elettronico (2.000 euro).

Maserati GranCabrio

Maserati GranCabrio

La Maserati GranCabrio è la scoperta italiana per eccellenza: una supercar aperta elegante, potente e scenografica che presto verrà sottoposta a un restyling. Solo a trazione integrale e in vendita a prezzi che partono da 169.600 euro, ha una capote che richiede 14 secondi per aprirsi e 16 per chiudersi. C’è a benzina con un 3.0 V6 biturbo da 490 o 550 CV oppure elettrica con tre motori, 829 CV totali e 450 km di autonomia dichiarata. Tre gli allestimenti: “base”, Trofeo e Folgore. La prima offre il differenziale posteriore autobloccante, gli interni in pelle e le sospensioni attive, la seconda aggiunge i fari a matrice di LED mentre la terza ha anche il cruise control adattivo. Tra glioptional consigliati la capote colorata (666 euro), l’head-up display (2.440 euro) e la telecamera 360° (1.830 euro).

Mercedes CLE Cabrio

Mercedes CLE Cabrio

La Mercedes CLE Cabrio è una scoperta elegante, tecnologica e versatile disponibile a trazione posteriore o integrale. La variante “open air” della sportiva ibrida tedesca ha una capote elettrica che si apre in 20 secondi. I prezzi? Da 69.518 euro. La gamma motori comprende sei unità turbo mild hybrid: un 2.0 diesel da 197 CV e cinque unità benzina (tre 2.0 da 170, 204 e 258 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 381 e 449 CV). Gli allestimenti sono ben otto: Advanced, Advanced Plus, AMG Line Advanced, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus, AMG Premium e AMG Premium Plus. Tutte hanno il navigatore e i sedili anteriori riscaldabili. Tre gli optional che ci sentiamo di suggerire: capote grigia (183 euro), cruise control adattivo (488 euro) e frangivento removibile (390 euro).

Mercedes SL

Mercedes SL

La Mercedes SL, oggi alla settima generazione, è una delle auto scoperte più iconiche di sempre. I prezzi della 2+2 tedesca partono da 144.032 euro. Quattro i motori: un 2.0 turbo mild hybrid benzina da 421 CV, due 4.0 V8 biturbo benzina da 476 e 585 CV e un 4.0 V8 biturbo ibrido plug-in beznina da 816 CV. Elegante e potente e disponibile a trazione posteriore o integrale, è offerta in due allestimenti: Premium (con fari digitali, interni in pelle e riscaldamento per testa e collo) e Premium Plus, che aggiunge l’head-up display. Per quanto riguarda gli optional più interessanti segnaliamo il parcheggio da remoto (366 euro), il sistema antisbandamento attivo (671 euro) e il telo copriauto (342 euro).

Mini Cabrio

Mini Cabrio

La Mini Cabrio, variante cabriolet della quinta generazione della piccolabritannica, è la scoperta più accessibile del mercato: i prezzi partono da 32.906 euro. Ha tre motori 2.0 turbo benzina da 163, 204 e 231 CV e una capote in tela che si apre in 18 secondi e che può essere parzialmente ripiegata sopra la testa dei passeggeri anteriori. Quattro gli allestimenti: Classic, Favoured, JCW e Paul Smith Edition. Tutti con climatizzatore bizona e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. Per quanto riguarda gli optional segnaliamo l’accesso senza chiave e la piastra per la ricarica wireless dello smartphone (730 euro), l’antifurto (320 euro) e le strisce adesive sportive.

Porsche 911 Cabrio/Targa

Porsche 911 Cabrio

Le Porsche 911 Cabrio e Targa, entrambe derivate dall’ottava generazione dell’amatissima supercar tedesca, sono due modi diversi di viaggiare col vento tra i capelli: la prima ha un tetto in tela che si apre in 12 secondi mentre la seconda è una semi-cabrio con lunotto fisso e tetto in tela che si ripone in 19 secondi. Offerta a trazione posteriore o integrale a prezzi che partono da 159.169 euro, ha quattro motori biturbo a sei cilindri contrapposti: due 3.0 benzina da 394 e 480 CV e due 3.6 ibridi benzina da 541 e 711 CV. Gli allestimenti sono nove: Carrera, Carrera T, Carrera S, Targa 4S, Carrera 4S, Carrera GTS, Spirit 70, Targa GTS e Turbo S. Tutte hanno il frangivento elettrico e le sospensioni attive. Optional suggeriti? Il cruise control adattivo (1.745 euro), la dash cam (375 euro) e i fari pixel LED (2.416 euro).