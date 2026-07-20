Harry Styles è cambiato: perché il suo nuovo stile è molto più elegante

Harry Styles è un cantante nuovo. O, meglio, un uomo ancora più elegante e fascinoso rispetto a come l’abbiamo sempre conosciuto. Se prima, però, sfoggiava tutine attillate, piume vistose e paillettes, ora predilige l’abbigliamento sartoriale dalle silhouette morbide e i dettagli sofisticati. Si tratta di un’evoluzione naturale - e potremmo dire spontanea - della sua visione del menswear, che rispecchia anche la sua nuova era Kiss All the Time. Disco Occasionally, uscito nel 2026 segnando l’inizio di una nuova e tanto attesa era.

Photo by Anthony Pham/Getty Images for HS

Lo stile e I look di Harry Styles

Disco chiama immaginario e stile coerenti con il progetto musicale. Styles non se lo fa dire due volte, prediligendo adesso completi giacca e pantaloni, maglioncini, cravatte e in generale fit dal gusto rétro. Che siano Prada, Celine o Calvin Klein, adesso il cantante punta meno sulla spettacolarizzazzione per valorizzare indumenti e accessori apparentemente classici, ma profondamente rinnovati.

Eppure non si tratta di una rinuncia all’eccentricità, quanto piuttosto di una sua maturazione. Harry Styles continua a giocare con la moda come ha sempre fatto, eppure oggi sembra volerlo fare sottraendo invece che aggiungendo. Il risultato è uno stile più misurato, costruito sulla qualità dei materiali, sulla precisione dei tagli e su una sensualità meno teatrale ma forse ancora più potente.

Nell’era Kiss All the Time. Disco Occasionally, il guardaroba diventa quindi parte integrante della narrazione musicale: le silhouette rilassate evocano l’eleganza decadente degli anni Settanta, le cravatte sottili e i pantaloni ampi richiamano un glamour maschile quasi cinematografico, mentre cardigan e cappotti over raccontano un’intimità nuova, più adulta. È come se Styles avesse abbandonato il bisogno di sorprendere a tutti i costi per concentrarsi invece sulla costruzione di un’immagine coerente, raffinata e consapevole.

Photo by Anthony Pham/Getty Images for HS

L’era Kiss All the Time. Disco Occasionally

I colori restano centrali, in gradazioni però meno acide. Le stampe sono calibrate, ma comunque presenti in piccole dosi. Ci sono decisamente più toni neutri, sfumature polvere e neri profondi nella palette associata adesso a Harry Styles. E i tocchi rétro completano l’insieme, quasi a voler sottolineare una nuova idea di mascolinità. Più morbida, rilassata e sofisticata.

La pop star britannica continua, così, a muoversi tra codici tradizionali e sensibilità contemporanea, reinterpretando il guardaroba classico senza mai renderlo prevedibile. Anche quando indossa un semplice doppiopetto o una camicia con cravatta, il risultato conserva quell’ambiguità estetica che da sempre definisce il suo stile. Ed è forse proprio questa la vera evoluzione della sua immagine oggi. Non più la ricerca costante dell’effetto “wow”, piuttosto la costruzione di un’eleganza riconoscibile e duratura. Styles sembra aver trovato una nuova forma di libertà stilistica, molto più sicura di sé. E proprio per questo ancora più influente.