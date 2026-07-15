Lamborghini Urus SE Performante: ecco il SUV più estremo mai costruito

C'è un limite che Lamborghini sembra divertirsi a spostare continuamente: quello delle prestazioni. Con la nuova Urus SE Performante, la Casa di Sant'Agata Bolognese porta il suo Super SUV a un livello ancora più estremo, grazie a 812 CV di potenza complessiva, una velocità massima di 312 km/h e un'evoluzione che coinvolge aerodinamica, design e tecnologia. Il risultato è la Urus più potente e performante mai realizzata, pensata per avvicinare ancora di più il mondo dei SUV a quello delle supersportive.

Lamborghini non si è limitata ad aumentare la potenza del sistema ibrido plug-in, che combina il V8 biturbo da 4 litri con un motore elettrico. Gli interventi hanno interessato l'intero progetto, dall'aerodinamica all'assetto, fino all'utilizzo più esteso della fibra di carbonio e all'aggiornamento degli interni. L'obiettivo è chiaro: offrire un'esperienza di guida ancora più coinvolgente senza rinunciare alla versatilità che ha trasformato la Urus in uno dei modelli più importanti della storia recente del marchio.

Più aggressiva fuori, più sofisticata dentro

Le differenze rispetto alla Urus SE si notano fin dal primo sguardo. Il frontale è stato completamente rivisto con un nuovo cofano in fibra di carbonio, prese d'aria maggiorate e soluzioni aerodinamiche sviluppate per ottimizzare il raffreddamento dei componenti e aumentare la stabilità alle alte velocità. Anche il posteriore evolve con uno spoiler ridisegnato e un diffusore ancora più pronunciato, mentre l'impiego esteso della fibra di carbonio contribuisce a contenere il peso e ad accentuare il carattere racing del modello. L'impressione è quella di una Urus ancora più bassa, larga e muscolosa, capace di trasmettere dinamismo anche da ferma. L'abitacolo conserva la filosofia "Feel Like a Pilot", cifra stilistica del marchio, ma introduce una nuova interfaccia per il sistema di infotainment, materiali dedicati e finiture specifiche per la versione Performante. Il risultato è un ambiente che coniuga l'impostazione sportiva tipica delle Lamborghini con il livello di comfort e qualità atteso da un SUV destinato anche ai lunghi viaggi.

Il Super SUV secondo Lamborghini

Con la Urus, Lamborghini non ha semplicemente ampliato la propria gamma, ma ha ridefinito il concetto stesso di SUV ad alte prestazioni. Dal suo debutto il modello ha conquistato nuovi clienti e ha contribuito in maniera decisiva alla crescita del marchio, diventando uno dei maggiori successi commerciali nella storia della Casa di Sant'Agata Bolognese.

La SE Performante prosegue lungo questa strada, mantenendo quella doppia anima che ha decretato il successo della vettura. Da una parte ci sono prestazioni all'altezza di una supercar, dall'altra la praticità di un'auto utilizzabile ogni giorno, anche grazie alla possibilità di percorrere oltre 60 chilometri in modalità completamente elettrica.

Nel frattempo la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita. Ferrari Purosangue rappresenta l'interpretazione più esclusiva del concetto di granturismo rialzata, Aston Martin DBX707 punta sul lusso britannico e su un V8 dal carattere travolgente, mentre Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid continua a essere uno dei riferimenti per equilibrio tra prestazioni e tecnologia. Lamborghini, però, sceglie una strada diversa: estremizzare il concetto di Super SUV, privilegiando emozioni di guida, design scenografico e un'identità immediatamente riconoscibile.

Con la Urus SE Performante Lamborghini continua a spingere il concetto di Super SUV verso territori sempre più vicini a quelli delle supersportive. Più potente, più sofisticata dal punto di vista aerodinamico e ancora più ricca di tecnologia, questa nuova evoluzione conferma la volontà della Casa di Sant'Agata Bolognese di mantenere la Urus al vertice di un segmento che lei stessa ha contribuito a trasformare. Un modello pensato per chi cerca prestazioni estreme senza rinunciare alla versatilità di un SUV di lusso.