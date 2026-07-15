Oltre i 35 gradi: come allenarsi senza mettere a rischio performance e pelle

C'è chi, davanti a un termometro che supera i 35 gradi, archivia la borsa della palestra fino a settembre. E chi, invece, continua a non mollare il programma di allenamento, convinto che la disciplina non conosca stagioni. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Perché allenarsi durante un'ondata di caldo non significa per forza dimostrare resistenza a ogni costo, ma anche sapersi adattare e modificare la propria routine senza conseguenze. Vediamo insieme come.

Allenarsi oltre i 35 gradi: cosa cambia

Il caldo estremo cambia le regole del gioco: il cuore lavora di più, la temperatura corporea sale rapidamente e la perdita di liquidi accelera. Bisogna partire da queste premesse, che sono uguali per tutti, per adeguare l’allenamento. Chi lo fa con costanza, lo sa: i risultati non dipendono mai da una singola sessione, ma dalla continuità. E la continuità si costruisce anche scegliendo quando è il momento di rallentare.

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Modificare la routine con gradualità

Il primo passo da fare è dare al corpo il tempo di adattarsi alle nuove temperature per lavorare meglio. Si tratta di un vero e processo, il cui nome è “acclimatazione al caldo” e consiste nell’esporsi in maniera graduale e regolare prima che si entri nel pieno dell’estate. Se, però, l’aumento delle temperature avviene all’improvviso, si può anche partire nel pieno dell’ondata di calore. Cosa fare? Bisogna ridurre, durante la prima settimana, intensità e durata degli allenamenti, scegliendo sessioni leggere in orari caldi controllati. Successivamente, si aumenterà lo sforzo poco alla volta, di giorno in giorno. In questo modo il corpo si abituerà e piano piano riuscirà a gestire meglio l’allenamento a temperature maggiori.

Quando allenarsi oltre i 35 gradi

Le prime ore del mattino e il tramonto sono ovviamente i momenti migliori per lo sforzo fisico che sia al chiuso come, in particolare, all’aperto lungo il mare, al parco, al lago o in montagna (o anche nella palestra casalinga). L'idratazione, però, resta il vero punto di svolta, una vera e propria strategia che accompagna tutta la giornata. Acqua e sali minerali sono fondamentali perché permettono ai muscoli di lavorare in modo efficiente e aiutano il corpo a dissipare il calore senza compromettere la lucidità.

Il ruolo dell'alimentazione

Anche l'alimentazione va modificata. Prima dell’allenamento è consigliato scegliere cibi facili da digerire e ricchi di carboidrati che rappresentano la prima fonte di energia durante l’attività fisica e impediscono cali di energia e di rendimento. Melone, anguria o banane sono tra i più consigliati. In alternativa, ottime scelte sono yogurt con frutta e cereali, oppure un pasto leggero con riso, pasta integrale e cous cous accompagnato da una quota di proteine leggere, se hai programmato l’allenamento dopo qualche ora. Cosa fare, dopo, invece? Semplice: bisogna recuperare i liquidi persi, quindi bere acqua ma anche integrare con altra frutta fresca e inserire carboidrati abbinati a proteine di qualità (pesce, carne bianca, legumi o tofu) per favorire il recupero muscolare.

Tutta questione di pelle

Anche la pelle merita la stessa attenzione che abbiamo per l'alimentazione. Se per anni la protezione solare è stata percepita come un qualcosa da indossare solo spiaggia, oggi sappiamo che è un must quando parliamo di allenamento all'aperto. Sudore, raggi UV e alte temperature rappresentano, infatti, una combinazione che accelera lo stress cutaneo e favorisce l'invecchiamento precoce. Applicare una protezione ad ampio spettro, scegliere tessuti tecnici traspiranti e indossare accessori capaci di schermare viso e occhi deve diventare un mantra per chi vuole allenarsi anche quando la colonnina di mercurio sale.

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Allenarsi oltre i 35 gradi significa, in definitiva, abbandonare l'idea che "di più" coincida sempre con "meglio". La cultura del benessere contemporaneo premia chi conosce i propri limiti e sa trasformarli in un vantaggio. La forza non è ignorare il caldo, ma imparare a conviverci senza sacrificare salute, qualità dell'allenamento e cura di sé. Perché il fisico più allenato non è quello che resiste a ogni costo, ma quello che sa durare nel tempo.