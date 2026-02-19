La nuova Maserati Grecale Cristallo celebra Cortina e i giochi olimpici

Tra le vette che circondano Cortina d’Ampezzo, il Monte Cristallo è una delle più maestose e belle delle Dolomiti. Ed è proprio questa cima a dare il nome alla nuova Grecale Cristallo Special Edition che Maserati ha presentato proprio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La vettura è stata protagonista dell’evento inaugurale di Casa Maserati, ospitata dal celebre ristorante Alajmo di Cortina sotto la guida dello chef Massimiliano Alajmo (il più giovane al mondo a conquistare tre Stelle Michelin). Ospite d’eccezione Roberto Bolle, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e nuovo ambassador del brand Maserati, insieme all’attore statunitense Jeremy Renner, due volte candidato all’Oscar. Così è iniziato un grand tour all’insegna della bellezza, della cultura italiana, del design, dell’alta cucina e dello sport.

«La presenza di Maserati a Cortina rappresenta un’estensione naturale del nostro modo di intendere l’eleganza contemporanea: radicato nella tradizione, ma capace di dialogare con territori e linguaggi diversi», spiega Cristiano Fiorio, General Manager di BottegaFuoriserie e Maserati Chief Marketing Officer. «Nel cuore delle Dolomiti, insieme ai nostri brand ambassador e partner, abbiamo creato un’esperienza fuori dall’ordinario, mettendo sempre al centro il cliente e valorizzando la connessione autentica tra design e lifestyle italiano».





La Maserati Grecale Cristallo Special Edition

Massima espressione del concetto bespoke di Maserati, il programma di personalizzazione Fuoriserie mette al centro, non tanto il prodotto, ma la persona. «Ogni volta che siamo in contatto con un cliente, cerchiamo di realizzare quello che è il sogno del cliente, di raccontare la sua storia e interpretare i suoi desideri», spiega Davide Baldini, responsabile di Fuoriserie. «Così, oggi con la nuova Grecale Cristallo abbiamo voluto interpretare e celebrare il luogo, Cortina, e i valori che Maserati condivide con le Olimpiadi».





La nuova creazione si ispira proprio al Monte Cristallo che sovrasta Cortina d’Ampezzo con i suoi 3221 metri di altezza. A definire il modello è l’esclusivo colore Azzurro Aureo, puro e freddo, che evoca il bagliore sulla neve. Alla base azzurra, però, si uniscono dei pigmenti che sotto il sole creano un effetto dorato, come la medaglia più preziosa. Anche gli interni in pelle sono color ghiaccio, una tonalità chiara ed elegante che amplifica la sensazione di luminosità all’interno dell’abitacolo, insieme a finiture e dettagli esclusivi che raccontano un’idea di eleganza moderna e profondamente italiana.





Roberto Bolle, l’armonia nella performance

Tra i massimi interpreti dell’eccellenza italiana nel mondo c’è senza dubbio Roberto Bolle, nuovo ambassador del brand Maserati. L’Étoile del Teatro alla Scala di Milano, già Principal Dancer dell’American Ballet Theatre, ora in tour con il suo celebre Gala “Roberto Bolle and Friends”, come tedoforo di questi Giochi Invernali ha portato la fiamma olimpica tra le vie del centro a Milano. Non poteva mancare, quindi, per l’inaugurazione di Casa Maserati a Cortina, di cui è stato l’ospite d’eccezione.





Già durante la sua visita nello storico stabilimento Maserati di viale Ciro Menotti a Modena, pochi mesi fa, il ballerino italiano era rimasto affascinato dalla produzione di GranTurismo e GranCabrio, tornata nella Motor Valley emiliana. «È incredibile vedere la maestria, la precisione, la passione con cui vengono create queste auto. La meccanica si trasforma in pura arte», racconta. La ricerca dell’armonia tra estetica e performance, tra emozione e tecnica. L’eleganza come modo di muoversi nel mondo, la bellezza come linguaggio. Gli stessi valori e una visione comune che Roberto Bolle e la casa del Tridente celebrano proprio con questa loro nuova collaborazione.