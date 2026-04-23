MotoGP Spagna 2026: cosa aspettarsi dal weekend che può cambiare la stagione

Dopo quasi un mese di pausa la MotoGP 2026 torna in scena con il GP di Spagna a Jerez: la quarta tappa del Motomondiale (nonché la prima europea) sarà trasmessa in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

Questo weekend potrebbe cambiare una stagione finora dominata dalla Aprilia: domenica capiremo se la Ducati è riuscita a ridurre il gap.

MotoGP 2026 – GP Spagna: cosa aspettarsi

Il circuito di Jerez (sede del GP di Spagna, quarto appuntamento della MotoGP 2026) è un tracciato che regala molte possibilità di sorpasso. Si tratta di una pista molto amata dalle Ducati, capaci di aggiudicarsi le ultime cinque edizioni.

Di seguito troverete un video Ducati con un giro di pista di una Panigale V4 S, il calendario del Gran Premio della Spagna, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2026: Jerez, il calendario e gli orari TV

Venerdì 24 aprile 2026

09:00-09:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:50-10:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:45-11:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:15-13:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:05-14:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00-16:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 25 aprile 2026

08:40-09:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:25-09:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:10-10:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:50-11:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

12:45-13:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

13:40-14:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

15:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

Domenica 26 aprile 2026

09:40-09:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

11:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 12:00 su TV8)

12:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 13:15 su TV8)

14:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 15:00 su TV8)

MotoGP: il pronostico del GP di Spagna 2026

Hasan Bratic/Anadolu via Getty Images Marco Bezzecchi

1° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Marco Bezzecchi arriva al GP di Spagna in uno stato di forma che sfiora l’irreale: cinque vittorie consecutive.

Jerez, però, non è mai stata la sua pista preferita. Qui, due anni fa, ha raccolto “solo” un terzo posto come miglior risultato.



Francesco Bagnaia

2° Francesco Bagnaia (Ducati)

La stagione di Francesco Bagnaia è iniziata con un passo incerto con prestazioni ben lontane da quelle che può offrire un due volte campione del mondo MotoGP.

Jerez è luogo in cui il centauro piemontese può ribaltare la narrativa di questo inizio 2026: negli ultimi cinque anni Pecco ha portato a casa tre vittorie e cinque podi totali nel GP di Spagna.



Álex Márquez

3° Álex Márquez (Ducati)

Quattro gare consecutive fuori dal podio sono un’anomalia per Álex Márquez, che aveva iniziato la MotoGP 2026 con ben altre ambizioni.

Eppure Jerez gli ha già regalato un momento d’oro: lo scorso anno aveva vinto proprio qui. Ripetersi, però, sembra complicato: un podio sarebbe un’impresa.

David Buono/Icon Sportswire via Getty Images Fabio Di Giannantonio

Da tenere d’occhio: Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Fabio Di Giannantonio è la rivelazione di questo inizio stagione: non solo è il migliore tra i piloti Ducati ma anche l’unico capace finora di tagliare il traguardo in “top 3”.

Il GP di Spagna, però, non è mai stato particolarmente generoso con lui: il suo miglior piazzamento a Jerez è un quinto posto.

David Buono/Icon Sportswire via Getty Images Ducati

La moto da seguire: Ducati

Domenica saranno passati esattamente sei mesi dall’ultima vittoria Ducati in MotoGP: un’assenza che, per un marchio abituato a monopolizzare il Motomondiale, suona quasi come un paradosso.

Il Gran Premio di Spagna, però, è territorio Ducati: qui le Rosse di Borgo Panigale non perdono da cinque anni.

MotoGP 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Marco Bezzecchi (Aprilia) 81 punti

2° Jorge Martín (Aprilia) 77 punti

3° Pedro Acosta (KTM) 60 punti

4° Fabio Di Giannantonio (Ducati) 50 punti

5° Marc Márquez (Ducati) 45 punti