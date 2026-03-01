MotoGP 2026: il calendario aggiornato e tutti i circuiti

Il calendario della MotoGP 2026 sarà composto da 22 gare come lo scorso anno. L’unica novità rispetto alla stagione 2025 riguarda il ritorno del GP del Brasile dopo 34 anni (si correrà a Goiânia), inserito al posto del Gran Premio d’Argentina.

Di seguito troverete il calendario completo della MotoGP 2026 e le caratteristiche dei circuiti.

Steve Wobser/Getty Images MotoGP Thailandia

1 – GP Thailandia (Buriram) – 1 marzo 2026

Il Motomondiale si apre a Buriram, dove da tre anni una Ducati sale sul gradino più alto del podio. Un tracciato selettivo che servirà a capire chi saranno i piloti da battere nella MotoGP 2026.

Lunghezza circuito: 4,55 km

Giri: 26

Christopher Pike – World Rugby/World Rugby via Getty Images MotoGP Brasile

2 – GP Brasile (Goiânia) – 22 marzo 2026

Il GP del Brasile torna dopo ben 34 anni nel calendario della MotoGP: stavolta si corre a Goiânia, su un circuito dedicato ad Ayrton Senna. L’ultimo appuntamento in Brasile del Motomondiale risale invece al 2004 con il Gran Premio di Rio.

Lunghezza circuito: 3,84 km

Giri: 31

Steve Wobser/Getty Images MotoGP Americhe

3 – GP Americhe (Austin) – 29 marzo 2026

Austin, sempre monopolizzata da piloti italiani o spagnoli, è una delle piste più imprevedibili della MotoGP 2026: cinque vincitori diversi nelle ultime cinque edizioni.

Lunghezza circuito: 5,51 km

Giri: 19

Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images MotoGP Qatar

4 – GP Qatar (Lusail) – 12 aprile 2026

A Lusail Ducati si è aggiudicata le ultime quattro edizioni del Gran Premio del Qatar con quattro piloti diversi. Dal 2012 questa gara è un affare esclusivo di italiani e spagnoli.

Lunghezza circuito: 5,38 km

Giri: 22



MotoGP Spagna

5 – GP Spagna (Jerez de la Frontera) – 26 aprile 2026

Prima tappa europea e primo round in terra iberica della MotoGP 2026. Jerez è un classico del Motomondiale e la Ducati qui non perde dal 2021.

Lunghezza circuito: 4,42 km

Giri: 25

Jean Catuffe/Getty Images MotoGP Francia

6 – GP Francia (Le Mans) – 10 maggio 2026

Sette vincitori differenti nelle ultime sette edizioni. A Le Mans si corre sul circuito Bugatti, che utilizza solo una parte del mitico tracciato della 24 Ore.

Lunghezza circuito: 4,19 km

Giri: 27

Lluis GENE / AFP MotoGP Catalogna

7 – GP Catalogna (Barcellona) – 17 maggio 2026

Anche a Barcellona prevale l’incertezza con cinque trionfatori differenti negli ultimi cinque GP di Catalogna.

Lunghezza circuito: 4,66 km

Giri: 24



MotoGP Italia

8 – GP Italia (Mugello) – 31 maggio 2026

La pista del Mugello, di proprietà della Ferrari, è il primo appuntamento in Italia del Motomondiale 2026.

Lunghezza circuito: 5,25 km

Giri: 23

AFP MotoGP Ungheria

9 – GP Ungheria (Balaton Park) – 7 giugno 2026

Il GP d’Ungheria è rientrato nel calendario della MotoGP lo scorso anno. Il circuito di Balaton Park è stato invece inaugurato nel 2023.

Lunghezza circuito: 4,08 km

Giri: 27

Michal Cizek / AFP MotoGP Repubblica Ceca

10 – GP Repubblica Ceca (Brno) – 21 giugno 2026

La pista di Brno è tornata a ospitare il Motomondiale nel 2025 dopo uno stop di cinque anni.

Lunghezza circuito: 5,40 km

Giri: 21

Wouter de Wilde / ANP / AFP MotoGP Paesi Bassi

11 – GP Paesi Bassi (Assen) – 28 giugno 2026

Il GP dei Paesi Bassi è l’unica gara presente fin dalla prima edizione del Motomondiale, nel 1949, ed è saltata solo nel 2020 a causa del Covid. Fino al 2015 si correva di sabato: una scelta nata per motivi religiosi.

Lunghezza circuito: 4,54 km

Giri: 26

Race Start, German MotoGP Race, 13 July 2025 MotoGP Germania

12 – GP Germania (Sachsenring) – 12 luglio 2026

Il circuito del Sachsenring, sede del GP di Germania, è un tracciato corto e ricco di curvoni veloci.

Lunghezza circuito: 3,67 km

Giri: 30

Adrian Dennis / AFP MotoGP Gran Bretagna

13 – GP Gran Bretagna (Silverstone) – 9 agosto 2026

Silverstone è la pista più lunga tra quelle presenti nel calendario della MotoGP 2026. Da quattro edizioni il GP di Gran Bretagna viene vinto da moto italiane.

Lunghezza circuito: 5,90 km

Giri: 20

JOSE JORDAN / AFP MotoGP Aragona

14 – GP Aragona (Alcañiz) – 30 agosto 2026

La terza tappa iridata in terra iberica della MotoGP 2026 ha visto nel lontano 2011 l’ultimo successo di un pilota non italiano o spagnolo.

Lunghezza circuito: 5,08 km

Giri: 23

Andreas SOLARO / AFP MotoGP San Marino

15 – GP San Marino (Misano Adriatico) – 13 settembre 2026

La pista di Misano Adriatico dedicata a Marco Simoncelli, scomparso nel 2011, vede la Ducati imbattuta da cinque anni.

Lunghezza circuito: 4,23 km

Giri: 27



MotoGP Austria

16 – GP Austria (Red Bull Ring) – 20 settembre 2026

Da quando, nel 2016, il GP d’Austria è tornato in calendario la Ducati ha mancato il successo solo nel 2021.

Lunghezza circuito: 4,35 km

Giri: 28

Qian Jun/MB Media/Getty Images MotoGP Giappone

17 – GP Giappone (Motegi) – 4 ottobre 2026

Il circuito di Motegi è di proprietà della Honda ma le ultime quattro edizioni del GP del Giappone sono state conquistate dalla Ducati.

Lunghezza circuito: 4,80 km

Giri: 24



MotoGP Indonesia

18 – GP Indonesia (Mandalika) – 11 ottobre 2026

Il circuito di Mandalika è largo ma presenta cordoli piuttosto insidiosi.

Lunghezza circuito: 4,30 km

Giri: 27

William WEST / AFP MotoGP Australia

19 – GP Australia (Phillip Island) – 25 ottobre 2026

Per l’ultima volta il GP d’Australia si correrà a Phillip Island: dal 2027 la MotoGP si trasferirà ad Adelaide.

Lunghezza circuito: 4,45 km

Giri: 27

MOHD RASFAN / AFP MotoGP Malaysia

20 – GP Malaysia (Sepang) – 1 novembre 2026

Sepang è una delle piste più impegnative per i piloti della MotoGP: qui dal 2010 vincono solo centauri italiani o spagnoli.

Lunghezza circuito: 5,54 km

Giri: 20

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP MotoGP Portogallo

21 – GP Portogallo (Portimão) – 15 novembre 2026

La pista di Portimão è un saliscendi tecnico e spettacolare. Negli ultimi quattro anni si sono alternati quattro vincitori diversi.

Lunghezza circuito: 4,59 km

Giri: 25



MotoGP Comunità Valenciana

22 – GP Comunità Valenciana (Valencia) – 22 novembre 2026

La pista di Valencia, lenta e impegnativa per i freni, chiude la stagione 2026. L’ultimo trionfatore non italiano o spagnolo risale al lontano 2011.

Lunghezza circuito: 4,01 km

Giri: 27