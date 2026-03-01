MotoGP 2026: il calendario aggiornato e tutti i circuiti
Il calendario aggiornato e tutti i circuiti della MotoGP 2026: le date delle 22 gare del Motomondiale
Il calendario della MotoGP 2026 sarà composto da 22 gare come lo scorso anno. L’unica novità rispetto alla stagione 2025 riguarda il ritorno del GP del Brasile dopo 34 anni (si correrà a Goiânia), inserito al posto del Gran Premio d’Argentina.
Di seguito troverete il calendario completo della MotoGP 2026 e le caratteristiche dei circuiti.
1 – GP Thailandia (Buriram) – 1 marzo 2026
Il Motomondiale si apre a Buriram, dove da tre anni una Ducati sale sul gradino più alto del podio. Un tracciato selettivo che servirà a capire chi saranno i piloti da battere nella MotoGP 2026.
Lunghezza circuito: 4,55 km
Giri: 26
2 – GP Brasile (Goiânia) – 22 marzo 2026
Il GP del Brasile torna dopo ben 34 anni nel calendario della MotoGP: stavolta si corre a Goiânia, su un circuito dedicato ad Ayrton Senna. L’ultimo appuntamento in Brasile del Motomondiale risale invece al 2004 con il Gran Premio di Rio.
Lunghezza circuito: 3,84 km
Giri: 31
3 – GP Americhe (Austin) – 29 marzo 2026
Austin, sempre monopolizzata da piloti italiani o spagnoli, è una delle piste più imprevedibili della MotoGP 2026: cinque vincitori diversi nelle ultime cinque edizioni.
Lunghezza circuito: 5,51 km
Giri: 19
4 – GP Qatar (Lusail) – 12 aprile 2026
A Lusail Ducati si è aggiudicata le ultime quattro edizioni del Gran Premio del Qatar con quattro piloti diversi. Dal 2012 questa gara è un affare esclusivo di italiani e spagnoli.
Lunghezza circuito: 5,38 km
Giri: 22
5 – GP Spagna (Jerez de la Frontera) – 26 aprile 2026
Prima tappa europea e primo round in terra iberica della MotoGP 2026. Jerez è un classico del Motomondiale e la Ducati qui non perde dal 2021.
Lunghezza circuito: 4,42 km
Giri: 25
6 – GP Francia (Le Mans) – 10 maggio 2026
Sette vincitori differenti nelle ultime sette edizioni. A Le Mans si corre sul circuito Bugatti, che utilizza solo una parte del mitico tracciato della 24 Ore.
Lunghezza circuito: 4,19 km
Giri: 27
7 – GP Catalogna (Barcellona) – 17 maggio 2026
Anche a Barcellona prevale l’incertezza con cinque trionfatori differenti negli ultimi cinque GP di Catalogna.
Lunghezza circuito: 4,66 km
Giri: 24
8 – GP Italia (Mugello) – 31 maggio 2026
La pista del Mugello, di proprietà della Ferrari, è il primo appuntamento in Italia del Motomondiale 2026.
Lunghezza circuito: 5,25 km
Giri: 23
9 – GP Ungheria (Balaton Park) – 7 giugno 2026
Il GP d’Ungheria è rientrato nel calendario della MotoGP lo scorso anno. Il circuito di Balaton Park è stato invece inaugurato nel 2023.
Lunghezza circuito: 4,08 km
Giri: 27
10 – GP Repubblica Ceca (Brno) – 21 giugno 2026
La pista di Brno è tornata a ospitare il Motomondiale nel 2025 dopo uno stop di cinque anni.
Lunghezza circuito: 5,40 km
Giri: 21
11 – GP Paesi Bassi (Assen) – 28 giugno 2026
Il GP dei Paesi Bassi è l’unica gara presente fin dalla prima edizione del Motomondiale, nel 1949, ed è saltata solo nel 2020 a causa del Covid. Fino al 2015 si correva di sabato: una scelta nata per motivi religiosi.
Lunghezza circuito: 4,54 km
Giri: 26
12 – GP Germania (Sachsenring) – 12 luglio 2026
Il circuito del Sachsenring, sede del GP di Germania, è un tracciato corto e ricco di curvoni veloci.
Lunghezza circuito: 3,67 km
Giri: 30
13 – GP Gran Bretagna (Silverstone) – 9 agosto 2026
Silverstone è la pista più lunga tra quelle presenti nel calendario della MotoGP 2026. Da quattro edizioni il GP di Gran Bretagna viene vinto da moto italiane.
Lunghezza circuito: 5,90 km
Giri: 20
14 – GP Aragona (Alcañiz) – 30 agosto 2026
La terza tappa iridata in terra iberica della MotoGP 2026 ha visto nel lontano 2011 l’ultimo successo di un pilota non italiano o spagnolo.
Lunghezza circuito: 5,08 km
Giri: 23
15 – GP San Marino (Misano Adriatico) – 13 settembre 2026
La pista di Misano Adriatico dedicata a Marco Simoncelli, scomparso nel 2011, vede la Ducati imbattuta da cinque anni.
Lunghezza circuito: 4,23 km
Giri: 27
16 – GP Austria (Red Bull Ring) – 20 settembre 2026
Da quando, nel 2016, il GP d’Austria è tornato in calendario la Ducati ha mancato il successo solo nel 2021.
Lunghezza circuito: 4,35 km
Giri: 28
17 – GP Giappone (Motegi) – 4 ottobre 2026
Il circuito di Motegi è di proprietà della Honda ma le ultime quattro edizioni del GP del Giappone sono state conquistate dalla Ducati.
Lunghezza circuito: 4,80 km
Giri: 24
18 – GP Indonesia (Mandalika) – 11 ottobre 2026
Il circuito di Mandalika è largo ma presenta cordoli piuttosto insidiosi.
Lunghezza circuito: 4,30 km
Giri: 27
19 – GP Australia (Phillip Island) – 25 ottobre 2026
Per l’ultima volta il GP d’Australia si correrà a Phillip Island: dal 2027 la MotoGP si trasferirà ad Adelaide.
Lunghezza circuito: 4,45 km
Giri: 27
20 – GP Malaysia (Sepang) – 1 novembre 2026
Sepang è una delle piste più impegnative per i piloti della MotoGP: qui dal 2010 vincono solo centauri italiani o spagnoli.
Lunghezza circuito: 5,54 km
Giri: 20
21 – GP Portogallo (Portimão) – 15 novembre 2026
La pista di Portimão è un saliscendi tecnico e spettacolare. Negli ultimi quattro anni si sono alternati quattro vincitori diversi.
Lunghezza circuito: 4,59 km
Giri: 25
22 – GP Comunità Valenciana (Valencia) – 22 novembre 2026
La pista di Valencia, lenta e impegnativa per i freni, chiude la stagione 2026. L’ultimo trionfatore non italiano o spagnolo risale al lontano 2011.
Lunghezza circuito: 4,01 km
Giri: 27