MotoGP, orari GP USA 2026: dove vedere la gara in TV e streaming

La MotoGP sbarca a Austin per il GP degli USA, corsa che fino allo scorso anno si chiamava Gran Premio delle Americhe. La terza tappa del Motomondiale 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

Assisteremo di nuovo a un dominio di Marco Bezzecchi e delle Aprilia? Molto probabile.

MotoGP 2026 – GP USA: cosa aspettarsi

Il circuito di Austin (sede del GP degli USA, terzo appuntamento della MotoGP 2026) è un tracciato lungo e variegato che premia più il pilota che la moto.

Non è semplice fare un pronostico visto che la pista del Texas ha visto cinque centauri diversi trionfare nelle ultime cinque edizioni. Di seguito troverete un video Ducati con la pole position di Francesco Bagnaia del 2023, il calendario del Gran Premio degli USA, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2026: Austin, il calendario e gli orari TV

Venerdì 27 marzo 2026

15:00-15:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:50-16:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

16:45-17:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

19:15-19:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

20:05-20:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

21:00-22:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 28 marzo 2026

14:40-15:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:25-15:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

16:10-16:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

16:50-17:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

18:45-19:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

19:40-20:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

21:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

Domenica 29 marzo 2026

17:40-17:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

19:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 20:15 su TV8)

20:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 21:30 su TV8)

22:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 23:00 su TV8)

MotoGP – I numeri del GP degli USA

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5,51 km

GIRI: 19

MotoGP: il pronostico del GP degli USA 2026



Marco Bezzecchi

1° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Marco Bezzecchi arriva al GP degli USA con l’obiettivo di prolungare la striscia di quattro vittorie consecutive.

La sua Aprilia è la moto del momento e lui la sta sfruttando al massimo. C’è però un’incognita: Austin non è mai stato il suo circuito preferito. Nella classe regina non è mai andato oltre il sesto posto.

Gold & Goose Photography/Getty Images Pedro Acosta

2° Pedro Acosta (KTM)

In Brasile Pedro Acosta ha perso la leadership della MotoGP 2026 e ha interrotto una sequenza di sei corse consecutive in “top 5”, chiudendo solo settimo.

Austin, però, gli porta bene: qui due anni fa ha infatti centrato un ottimo secondo posto.

Fabio Di Giannantonio, Tissot Sprint Race, Brazilian MotoGP, 21 March 2026 Fabio Di Giannantonio

3° Fabio Di Giannantonio (Ducati)

La prestazione in Brasile ha confermato un Fabio Di Giannantonio in crescita costante.

Dovrebbe fare bene anche nel GP degli USA: lo scorso anno in Texas è salito sul podio (3°).



Álex Márquez

Da tenere d’occhio: Álex Márquez (Ducati)

Álex Márquez non sta brillando: gli mancano la continuità e lo spunto per stare con i migliori.

Solo sesto domenica scorsa, potrebbe ritrovare il feeling con la sua Ducati a Austin, pista nella quale ha portato a casa una seconda piazza lo scorso anno.



Aprilia

La moto da seguire: Aprilia

La Aprilia sta vivendo un momento d’oro: quattro successi consecutivi grazie a Bezzecchi e una competitività che sembra crescere gara dopo gara.

La Casa di Noale ha già trionfato a Austin due anni fa e tutto lascia pensare che anche questa domenica la moto veneta sarà quella da battere.

MotoGP 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Marco Bezzecchi (Aprilia) 56 punti

2° Jorge Martín (Aprilia) 45 punti

3° Pedro Acosta (KTM) 42 punti

4° Fabio Di Giannantonio (Ducati) 37 punti

5° Marc Márquez (Ducati) 34 punti