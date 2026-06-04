MotoGP, orari GP Ungheria 2026: dove vedere la gara in TV e streaming

Il GP d’Ungheria al Balaton Park, ottava tappa della MotoGP 2026, sarà trasmesso in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

Domenica assisteremo all’ennesimo duello in casa Aprilia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martín con gli altri piloti e le altre moto a recitare il ruolo da comprimari? Molto probabile.

MotoGP 2026 – GP Ungheria: cosa aspettarsi

Il circuito del Balaton Park (sede del GP d’Ungheria, ottavo appuntamento del Motomondiale 2026) è un tracciato ricco di frenate impegnative. Ha debuttato nel calendario nel 2025 e a salire sul gradino più alto del podio è stato Marc Márquez.

Di seguito troverete un video Ducati con il resoconto del weekend di gara dello scorso anno, il calendario del Gran Premio d’Ungheria, gli orari TV su Sky, Now eTV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2026: Balaton Park, il calendario e gli orari TV

Venerdì 5 giugno 2026

09:00-09:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:50-10:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:45-11:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:15-13:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:05-14:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00-16:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 6 giugno 2026

08:40-09:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:25-09:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:10-10:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:50-11:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

12:45-13:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

13:40-14:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

15:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

Domenica 7 giugno 2026

09:40-09:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

11:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 13:00 su TV8)

12:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 14:15 su TV8)

14:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 16:00 su TV8)

MotoGP – I numeri del GP d’Ungheria

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4,08 km

GIRI: 27

MotoGP: il pronostico del GP d’Ungheria 2026

Qian Jun/MB Media/Getty Images Marco Bezzecchi

1° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Marco Bezzecchi, leader della MotoGP 2026, arriva in Ungheria con il morale alle stelle dopo il ritorno al successo al Mugello.

Lo scorso anno al Balaton Park aveva chiuso terzo, un risultato che oggi rappresenta il minimo sindacale per un pilota che sta guidando con lucidità, velocità e continuità.



Jorge Martín

2° Jorge Martín (Aprilia)

Jorge Martín è l’unico che può davvero togliere il titolo iridato al compagno Bezzecchi.

Quarto lo scorso anno nel Gran Premio di Ungheria, proverà ad accorciare le distanze dalla vetta del Motomondiale. Ma non sarà affatto semplice.

Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images Fabio Di Giannantonio

3° Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Fabio Di Giannantonio resta il miglior pilota “non-Aprilia”, anche se la quinta piazza di domenica scorsa non è stata particolarmente brillante.

L’Ungheria non gli porta grandi ricordi: nel 2025 ha chiuso quindicesimo. Quest’anno, però, il potenziale per la “top 3” c’è tutto.



Pedro Acosta

Da tenere d’occhio: Pedro Acosta (KTM)

Dopo un avvio di stagione scintillante Pedro Acosta sta vivendo un momento più complicato: il suo ultimo podio in MotoGP risale infatti a oltre due mesi fa.

Balaton Park, però, è una pista che ama: lo scorso anno qui è arrivato secondo. Se c’è un luogo in cui può rimettersi in carreggiata è proprio questo.

Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Aprilia

La moto da seguire: Aprilia

Le Aprilia continuano a dettare legge: al Mugello hanno mostrato una superiorità netta.

Lo scorso anno nel GP d’Ungheria la Casa di Noale ha portato una moto sul podio ma oggi lo scenario è diverso: con due piloti in piena lotta per il Motomondiale 2026 immaginare qualcosa di diverso da una doppietta è davvero difficile.

MotoGP 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 173 punti

2 Jorge Martín (Aprilia) 156 punti

3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 134 punti

4 Pedro Acosta (KTM) 103 punti

5 Ai Ogura (Aprilia) 92 punti