MotoGP, orari GP Catalogna 2026: dove vedere la gara in TV e streaming

Il GP di Catalogna a Barcellona, sesta tappa della MotoGP 2026, sarà trasmesso in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

Domenica assisteremo a un nuovo capitolo del duello in casa Aprilia: Jorge Martín riuscirà a soffiare a Marco Bezzecchi il primato nel Motomondiale?

MotoGP 2026 – GP Catalogna: cosa aspettarsi

Il circuito di Barcellona (sede del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026) è un tracciato rapido molto impegnativo per i freni. Si tratta di una corsa, la seconda della stagione in terra spagnola, dall’esito incerto: nelle ultime cinque edizioni sono saliti sul gradino più alto del podio cinque piloti diversi. La pioggia prevista per domani potrebbe rovinare le prove libere.

Di seguito troverete un video Aprilia con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio di Catalogna, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2026: Barcellona, il calendario e gli orari TV

Venerdì 15 maggio 2026

09:00-09:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:50-10:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:45-11:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:15-13:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:05-14:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00-16:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 16 maggio 2026

08:40-09:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:25-09:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:10-10:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:50-11:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

12:45-13:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

13:40-14:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

15:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

Domenica 17 maggio 2026

09:40-09:50 MotoGP – Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

11:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 14:00 su TV8)

12:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 15:15 su TV8)

14:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 20:30 su TV8)

MotoGP – I numeri del GP di Catalogna

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4,66 km

GIRI: 24

MotoGP: il pronostico del GP di Catalogna 2026



Jorge Martín

1° Jorge Martín (Aprilia)

La vittoria a Le Mans, arrivata dopo oltre un anno e mezzo di astinenza, ha ridato fiducia a Jorge Martín portandolo a un solo punto dalla vetta della MotoGP 2026.

A Barcellona, poi, si è sempre trovato bene con due secondi posti e una terza piazza nella classe regina. Con questo stato di forma e con un’Aprilia così efficace ha, a nostro avviso, tutte le carte in regola per fare bene e per prendersi già domenica il comando del Motomondiale.

Stephen Blackberry/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Marco Bezzecchi

2° Marco Bezzecchi (Aprilia)

La serie di podi di Marco Bezzecchi continua ma le due gare senza successi hanno accorciato tutto: ora il riminese deve guardarsi le spalle dal compagno Martín.

Il Gran Premio di Catalogna, oltretutto, non lo aiuta: il suo miglior risultato in MotoGP su questo tracciato è un misero undicesimo posto.



Álex Márquez

3° Álex Márquez (Ducati)

Tolto il lampo di Jerez, l’avvio di stagione di Álex Márquez non è stato memorabile.

Ma Barcellona è casa sua e le cose possono cambiare: il centauro iberico lo scorso anno è salito sul gradino più alto del podio e un altro piazzamento in “top 3” è assolutamente alla sua portata.



Fabio Di Giannantonio

Da tenere d’occhio: Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Fabio Di Giannantonio è la rivelazione della MotoGP 2026: il più veloce del gruppo se si escludono le Aprilia ufficiali grazie a due podi e a cinque piazzamenti in “top 6” nelle prime cinque corse dell’anno.

A Barcellona, però, i suoi precedenti non sono brillanti: il suo miglior risultato qui è un quinto posto ottenuto due anni fa.

Loic VENANCE / AFP Aprilia

La moto da seguire: Aprilia

I quattro trionfi della Aprilia nei primi cinque GP del 2026 parlano da soli. Dopo il dominio iniziale di Bezzecchi, oltretutto, anche Martín ha trovato la chiave per vincere.

Nel GP di Catalogna la Casa di Noale ha già vinto (nel 2023 con Aleix Espargaró) e ha tutte le carte in regola per festeggiare anche domenica.

MotoGP 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Marco Bezzecchi (Aprilia) 128 punti

2° Jorge Martín (Aprilia) 127 punti

3° Fabio Di Giannantonio (Ducati) 84 punti

4° Pedro Acosta (KTM) 83 punti

5° Ai Ogura (Aprilia) 67 punti