Viaggio verso la regata, a bordo della nuova Alfa Romeo Tonale

Un’avventura tra asfalto, vento e onde, al volante della nuova Alfa Romeo Tonale scarlatta fiammante, sulla scia di Luna Rossa. In una location d’eccezione, Cagliari, abbiamo vissuto un’esperienza unica durante la Preliminary Regatta Sardinia. Con noi, Emanuele Malloru, creator e autore che ha fatto dell’esplorazione via mare la sua ricerca espressiva e che, per l’occasione, ha guidato la Tonale in versione Sport Speciale lungo le strade sarde fino alla base di Luna Rossa. Qui i team si sono preparati per la competizione, per poi salire a bordo delle imbarcazioni e partire verso il campo di regata.

Direttamente in mare, ospiti del catamarano del Biscione, abbiamo potuto ammirare il trionfo del challenger tricolore contro New Zealand, al primo appuntamento ufficiale della 38ª America’s Cup, in programma per la prima volta in Italia, nel Golfo di Napoli nel 2027. Alfa Romeo, anche allora, ci sarà. Perché la cromia di fuoco e adrenalina unisce le due eccellenze italiane accomunate da cuore sportivo, design ricercato e sfida tecnologica.

Alfa Romeo

1 / 3 Emanuele Malloru e la nuova Alfa Romeo Tonale Alfa Romeo

2 / 3 La nuova Alfa Romeo Tonale monta lo sterzo più diretto del suo segmento Alfa Romeo

3 / 3 La nuova Alfa Romeo Tonale in versione Sport Speciale

La nuova Alfa Romeo Tonale, muscolare ed elegante

Dal carattere sportivo e dal design audace, così distintamente Alfa Romeo, la nuova Tonale colpisce per la muscolarità delle linee, in equilibrio perfetto con proporzioni armoniose ed eleganza delle superfici.

Il frontale è sinonimo di dinamismo, con il nuovo scudetto tridimensionale a V che si ispira alla storica supercar 33 Stradale e con il trilobo reinterpretato. Nella versione Sport Speciale, il suo passaggio in strada è scandito dai cerchi in lega Fori da 20”, dal profilo vigoroso.

Alfa Romeo

Gli interni? Sono moderni e altamente tecnologici, dalle finiture in Alcantara. I sedili sono premium. Quelli anteriori sono regolabili elettricamente, con supporto lombare elettrico, riscaldamento e ventilazione. Il piacere al volante è assicurato dallo sterzo reattivo, il più diretto del suo segmento, e dal selettore di modalità di guida tipico di Alfa Romeo. L’interfaccia è completamente digitale con doppio display da 12,3” e 10,25” e connettività wireless.

Alfa Romeo

La sensazione di piacevolezza e affidabilità è amplificata dalle sospensioni dall’architettura avanzata e dalla tecnologia frenante brake-by-wire, che mantengono un’ottimale distribuzione dei pesi. L’aiuto in più durante le manovre? La telecamera a 360° con visione “drone view” e il parcheggio semi-automatico.

Sul fronte sicurezza, spiccano le funzioni avanzate di assistenza alla guida di Livello 2: ecco ad esempio il Traffic Jam Assist, che offre supporto e comfort in caso di traffico intenso, o il Driver Attention Monitoring, in grado di rilevare sonnolenza o disattenzioni.

Disponibile in motorizzazioni diesel, ibrido e ibrido plug-in, la nuova Alfa Romeo Tonale racchiude l’essenza del marchio: funzionalità e agilità da emozione pura.

Alfa Romeo

1 / 3 Cerchi in lega Fori da 20″ Alfa Romeo

2 / 3 La versione Sport Speciale interpreta la sportività Alfa Romeo con eleganza contemporanea Alfa Romeo

3 / 3 La nuova Alfa Romeo Tonale ha carattere sportivo e design audace

Alfa Romeo e Luna Rossa, insieme verso Napoli

Alfa Romeo è al fianco di Luna Rossa per la 38ª America’s Cup, in un connubio tra ingegneria stradale e nautica d’avanguardia. Una collaborazione tra due icone del made in Italy che tracciano la rotta, su strada e in mare, in vista dell’entusiasmante approdo a Napoli, nel luglio 2027.

Primo prodotto della partnership tra i due brand è stata la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, dall’aerodinamica elettrizzante, esposta durante la Preliminary Regatta Sardinia, presso la base di Luna Rossa a Cagliari. Serie speciale limitatissima, è stata realizzata in sole 10 unità già tutte sold out. I team di ingegneri hanno fuso e scambiato competenze, sul fil rouge di un anelito costante all’innovazione e al primeggiare, spingendosi oltre i limiti.

Alfa Romeo

1 / 2 Il frontale è sinonimo di dinamismo, con il nuovo scudetto tridimensionale Alfa Romeo

2 / 2 La nuova Tonale colpisce per muscolarità delle linee e proporzioni armoniose

La regata in acque sarde, nel Golfo degli Angeli, ha dato il la anche al “Road to Napoli 2027”, un viaggio a bordo del motorhome di Alfa Romeo che, attraversando l’Italia e l’Europa, raggiungerà le varie località in cui si svolgeranno le regate preliminari dell’America’s Cup. In ogni tappa il pubblico potrà scoprire da vicino la gamma Alfa Romeo, stile grintoso e fascino italiano.

Meta finale? Lo stupendo Golfo di Napoli, vegliato dal Vesuvio e cinto da Capri e Ischia. Per assistere all’evento velico più prestigioso al mondo, da vivere insieme all’energia del Biscione. Con il sogno di una storica vittoria: l’Italia non ha mai vinto la Coppa America. Dopo il successo di Cagliari, però, il vento sembra cambiato.