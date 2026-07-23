F1, orari GP Ungheria 2026: dove vedere la gara in TV



Il GP d’Ungheria all’Hungaroring, undicesima tappa del Mondiale F1 2026, sarà trasmesso in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV, dove vedere la gara e cosa aspettarsi dal weekend. Kimi Antonelli resta il favorito della corsa ma la Ferrari pare avere tutte le carte in regola per puntare al successo.



F1 2026: GP Ungheria, cosa aspettarsi



Il circuito dell’Hungaroring (sede del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale F1 2026) è un tracciato noioso nel quale è praticamnete impossibile sorpassare. Va però anche detto che l’ultimo trionfo dell’autore della pole position risale al 2020. Di seguito troverete un video Mercedes con un giro di pista virtuale di Esteban Gutiérrez, il calendario del Gran Premio d’Ungheria, gli orari TV su Sky, Now e TV8 e il nostro pronostico. Senza dimenticare le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.



F1 2026: Hungaroring, il calendario e gli orari TV su Sky, Now e TV8

Venerdì 24 luglio 2026

13:30-14:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

17:00-18:00 Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

Sabato 25 luglio 2026

12:30-13:30 Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

16:00-17:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 18:30 su TV8)

Domenica 26 luglio 2026

15:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 18:00 su TV8)



F1: i numeri del GP d’Ungheria

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.381 m

GIRI: 70

RECORD IN PROVA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’13”447 – 2020

RECORD IN GARA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’16”627 – 2020

RECORD DISTANZA: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W10) – 1h35’03”796 – 2019



F1 - Il pronostico del GP d’Ungheria 2026

Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images Lewis Hamilton

1° Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton arriva all’Hungaroring in uno stato di forma scintillante: a Spa si è preso il secondo posto nel Mondiale F1 2026 approfittando della sfortuna di Russell e ha infilato cinque piazzamenti consecutivi in “top 5”.

L’Ungheria è uno dei suoi Gran Premi preferiti: otto vittorie, nove pole position e dodici podi raccontano una familiarità naturale con questo tracciato.

Sona Maleterova/Getty Images Max Verstappen

2° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen non ha mai avuto un rapporto idilliaco con il Gran Premio d’Ungheria: qui ha raccolto “solo” due vittorie, una pole position e quattro podi totali.

La sua stagione 2026 è fatta di alti e bassi ma i due piazzamenti in “top 3” nelle ultime tre gare indicano che il rapporto con la sua Red Bull sta ritrovando equilibrio.

Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images George Russell

3° George Russell (Mercedes)

George Russell non ha mai vinto in Ungheria ma qui ha già centrato una pole position e due terzi posti.

A Spa ha interrotto una striscia di tre podi ma non per colpa sua. Con la monoposto che si ritrova dovrebbe però trovarsi più in alto nella classifica del Mondiale F1 2026.

Jayce Illman/Getty Images Lando Norris

Da tenere d’occhio: Lando Norris (McLaren)

Lando Norris all’Hungaroring vuole tornare sul podio dopo oltre un mese di digiuno. Non sarà però semplice contro delle Mercedes e delle Ferrari così in forma.

In Ungheria il campione del mondo in carica vola: da tre anni chiude regolarmente in “top 3” e nel 2025 ha trionfato qui.

Mark Thompson/Getty Images Ferrari

La squadra da seguire: Ferrari

La Ferrari ha vinto sette volte il GP d’Ungheria, anche se l’ultimo successo risale al 2017.

Questa potrebbe essere la volta buona: la pista sembra cucita sulle caratteristiche della Rossa.



F1 2026 - La classifica del Mondiale Piloti

1° Kimi Antonelli (Mercedes) 204 punti

2° Lewis Hamilton (Ferrari) 159 punti

3° George Russell (Mercedes) 154 punti

4° Charles Leclerc (Ferrari) 126 punti

5° Lando Norris (McLaren) 103 punti



F1 2026 - La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 358 punti

2° Ferrari 285 punti

3° McLaren-Mercedes 195 punti

4° Red Bull-Red Bull Ford 151 punti

5° Alpine-Mercedes 61 punti