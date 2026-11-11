La classifica dei musicisti più ricchi del mondo (e quanto guadagnano)

C’è un nuovo ingresso nel club dei Paperoni della musica: è Paul McCartney. L’ex Beatle è diventato ufficialmente miliardario, con un patrimonio stimato da Forbes in 1,4 miliardi di dollari. A 84 anni Sir Paul conquista così il terzo posto tra i musicisti più ricchi del mondo, alle spalle di Jay-Z e Taylor Swift. Una fortuna, quella del cantautore britannico, costruita in oltre sessant’anni di carriera ma non soltanto grazie alle canzoni dei Beatles: diritti editoriali, investimenti, tournée e attività imprenditoriali hanno contribuito a trasformare Paul McCartney in un imprenditore miliardario.

Del resto, come raccontano le storie dei musicisti che compongono la classifica dei dieci musicisti più ricchi del mondo, che trovate qui sotto, oggi il successo discografico rappresenta solo una parte dei patrimoni delle popstar e delle rockstar. I profitti nascono sempre più spesso dalla capacità delle stelle della musica di trasformare la propria popolarità in un vero e proprio impero imprenditoriale: investimenti, marchi di moda e cosmetici, società di produzione e collaborazioni con i grandi gruppi del lusso. Insomma, la vera ricchezza si costruisce (anche) fuori dal palco. Quella che segue è una classifica basata sui patrimoni stimati, non sui guadagni annuali: cifre che comprendono attività, partecipazioni societarie, diritti musicali e altri investimenti. Ecco i dieci musicisti più ricchi del mondo secondo le stime riportate da Forbes, aggiornate al 10 novembre 2026.

Taylor Swift durante una tappa dell'"Eras Tour", nel 2024 - Getty

1) Jay-Z

2,8 miliardi di dollari

Shawn Carter è stato il primo rapper a diventare miliardario: era il 2019. Da allora Jay-Z ha continuato ad accrescere il proprio matrimonio. Non solo grazie alla musica. Tra le operazioni più redditizie fatte negli anni figurano le sue partecipazioni nel marchio di champagne Armand de Brignac (ceduto in parte al gruppo LVMH) e nel cognac D’Ussé (di cui ha venduto la maggioranza a Bacardi). A fare di lui il re della classifica dei musicisti più ricchi al mondo c’è poi il business di Roc Nation, la società di intrattenimento e management da lui fondata, che oltre a curare da anni l’halftime show del Super Bowl - a proposito: il protagonista dell’edizione 2027 sarà proprio Jay-Z - da tempo gestisce come agenzia anche numerosi calciatori di primo piano a livello internazionale (tra questi ci sono Vinícius Junior, Yan Diomande e Endrick del Real Madrid, Marc Bernal del Barcellona e Malick Fofana del Sunderland). A tutto questo si aggiungono investimenti tecnologici, immobili, opere d’arte e i diritti sul suo catalogo musicale.

Jay-Z nel 2024 alla prima del film "Il vangelo secondo Clarence" - Getty



2) Taylor Swift

2,1 miliardi di dollari

L’impero economico della cantautrice statunitense è legato ai diritti delle canzoni, alle royalties e al successo planetario del suo Eras Tour, che tra il 2023 e il 2024 ha superato i 2 miliardi di dollari di incassi diventando la tournée più redditizia della storia della musica. Il suo patrimonio, che vale a Swift la medaglia d'argento nella classifica dei musicisti più ricchi al mondo, comprende anche immobili di lusso e investimenti finanziari. Una parte consistente della sua fortuna deriva inoltre dal valore del catalogo musicale, dai diritti d'autore e dai ricavi generati dalle sue attività dal vivo.

Taylor Swift in una delle foto promozionali di "The Life of A Showgirl - The encore", 2026



3) Paul McCartney

1,4 miliardi di dollari

Gran parte del patrimonio dell’ex Beatle è legata a MPL Communications, la società editoriale fondata nel 1969 per gestire i diritti delle sue composizioni e le registrazioni della sua carriera da solista. Del catalogo, per dire, fanno parte anche i diritti di brani di musical di Broadway e classici natalizi come It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas e Blue Christmas. C’è poi la musica dei Beatles: la sua quota dei ricavi di Apple Corps, la società che gestisce il patrimonio commerciale della band, vale oltre 150 milioni di dollari, mentre ammontano a circa 10 milioni di dollari annui i proventi dai diritti d’autore delle canzoni della band. E poi incassi dei concerti, immobili e pure una collezione d’arte con opere di Picasso e Magritte.

Paul McCartney nel 2024 durante un concerto a Londra - Getty



4) Bruce Springsteen

1,2 miliardi di dollari

Album di successo, concerti e diritti musicali: è su questo che il Boss ha costruito la propria fortuna. Nel 2021 il rocker ha venduto a Sony Music l’intero catalogo delle registrazioni e dei diritti editoriali delle sue canzoni - molte delle quali dopo l'accordo sono state utilizzate nel 2025 anche nella colonna sonora del film "Springsteen: Liberami dal nulla", con Jeremy Allen White - per una cifra stimata intorno ai 550 milioni di dollari.

Bruce Springsteen nel 2025 a Manchester durante un concerto del suo tour - Getty

5) Rihanna

1 miliardo di dollari

Non pubblica un nuovo album di inediti da dieci anni: l’ultimo è Anti. In questi anni la cantante delle Barbados ha dedicato le sue attenzioni ad attività collaterali alla musica, a partire da Fenty Beauty, il marchio di cosmetici lanciato nel 2017 insieme al gruppo LVMH. Il successo commerciale è stato immediato e ha trasformato Fenty in un marchio globale. A questo si aggiunge Savage X Fenty, il brand di lingerie fondato nel 2018. Sono soprattutto queste attività imprenditoriali, più che i ricavi discografici, ad aver contribuito alla costruzione del suo patrimonio, trasformando Rihanna in una delle figure più influenti del business internazionale della bellezza e della moda.

Rihanna sul red carpet del Gotham Awards di New York, nel 2025 - Getty

6) Beyoncé

1 miliardo di dollari

La signora Carter ha raggiunto lo status di miliardaria grazie a una carriera che comprende vendite discografiche, royalties, tournée da record e anche una serie di iniziative commerciali. Il Renaissance World Tour del 2023 ha incassato quasi 600 milioni di dollari, mentre il successivo Cowboy Carter Tour ha consolidato il suo potere economico dal vivo. Fondamentale anche la struttura della sua attività: attraverso Parkwood Entertainment, la società fondata nel 2010, la voce di Listen controlla direttamente una parte importante della produzione e della gestione dei propri progetti. Nel suo universo imprenditoriale figurano inoltre iniziative nel settore della moda e dei prodotti lifestyle.

Beyoncé in una delle foto promozionali di "Cowboy Carter"

7) Dr. Dre

1 miliardo di dollari

Oltre ad essere una delle colonne portanti dell’hip hop, Andre Romelle Young - questo il vero nome del rapper - è anche la mente di una delle operazioni commerciali più celebri dell’industria tecnologica. Era il 2006 quando co-fondò Beats Electronics, il marchio di cuffie e prodotti audio diventato un fenomeno internazionale. Nel 2014 Apple ha acquistato Beats per circa 3 miliardi di dollari in un’operazione che ha generato una ricchezza enorme per Dr. Dre e i suoi soci. Un esempio emblematico di come un artista possa trasformare la propria influenza culturale in un'impresa tecnologica di successo.

Dr. Dre sul palco dei Bet Awards nel 2025 - Getty

8) Madonna

850 milioni di dollari

Non solo dischi e tournée (l’ultima, Celebration Tour, tra il 2023 e il 2024 incassò oltre 225 milioni di dollari). Nel corso degli anni la Regina del Pop ha diversificato le proprie attività, investendo nel cinema, nella moda, nell'editoria e nel settore della ristorazione. Ha inoltre fondato la società Maverick. Era il 1992 quando Lady Ciccone lanciò, insieme a Time Warner, la società di intrattenimento Maverick, un progetto che comprendeva anche un'etichetta discografica. Per Maverick hanno pubblicato album iconici non solo la stessa Madonna (da Erotica a Music e American Life), ma anche grandi star come Alanis Morissette, i Deftones, Michelle Branch e i Prodigy. La cantante cedette nel 2004 le proprie quote a Warner per una cifra complessiva stimata intorno ai 10 milioni di dollari.

Madonna a New York nel 2026 durante la promozione di "Confessions II" - Getty

9) Selena Gomez

700 milioni di dollari

Dischi, serie tv, film. Negli anni Selena Gomez non è mai rimasta con le mani in mano, dal punto di vista artistico. Eppure la principale fonte di ricchezza dell’ex stellina Disney non ha a che fare con l’arte: è Rare Beauty, il marchio di cosmetici fondato nel 2020 e diventato rapidamente uno dei protagonisti del mercato beauty. Il brand ha beneficiato della sua enorme comunità digitale e di una strategia che ha puntato sull'autenticità e sulla salute mentale, temi centrali anche nella comunicazione della cantante.

Selena Gomez sul red carpet di un evento di Rare Beauty, nel 2025 - Getty

10) Céline Dion

570 milioni di dollari

Dopo anni lontana dalle tournée, Céline Dion è tornata a esibirsi nel 2026 con una serie di concerti a Parigi. La cantante canadese ha costruito la propria fortuna grazie a una carriera discografica che attraversa quattro decenni e, appunto, ai suoi show. Un ruolo decisivo lo hanno avuto le residency a Las Vegas: i suoi spettacoli al Caesars Palace, in particolare, hanno trasformato la città in una seconda casa professionale, generando incassi considerevoli per anni. Il successo di brani come My Heart Will Go On, colonna sonora di Titanic, continua inoltre a produrre ricavi attraverso diritti e licenze.