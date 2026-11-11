Moda e sport: perché ci vestiamo tutti come se dovessimo allenarci (o scalare una montagna)?

Strava, i running club, Alo, le Salomon XT-6. Tre, quattro, infinite cose tra le più visibili e condivise dell'estetica contemporanea hanno qualcosa in comune: arrivano tutte, in un modo o nell'altro, dal mondo dello sport. L'outdoor e il fitness hanno fatto breccia nella cultura di massa. Ma cosa significa questo per la moda?

Molto. Perché, per quanto si possa pensare il contrario, la moda dipende dalla gente. E soprattutto dalla gente comune, quella che compra, indossa, replica e trasforma i codici che arrivano dalle passerelle. Oggi quella gente sembra aver spostato una parte sempre più consistente della propria attenzione, dallo stile di vita all'abbigliamento, verso il movimento, il benessere e lo sport.

Per anni la moda ha detto alle persone come vestirsi. Ha deciso cosa fosse elegante, cool, desiderabile. Ha costruito immagini a cui aspirare e poi le ha trasformate in prodotti. Adesso qualcosa sembra essersi invertito. Sembra che non siano più brand e maison a inventare un'immagine a cui adeguarsi, sempre più spesso è il modo in cui viviamo a stabilire cosa vogliamo avere addosso.

Courtesy Keen

Basta guardare ai piedi (e non solo)

Le sneakers che hanno conquistato le strade negli ultimi anni sembrano progettate per un percorso molto più impegnativo di quello che porta dalla metropolitana all'ufficio. Il boom di Hoka e On, diventati in pochi anni due dei nomi più riconoscibili dello sportswear contemporaneo, racconta già un mercato in trasformazione. Per non parlare di Salomon, le cui sneaker di punta (le XT 6) sembrano essere il feticcio di qualsiasi persona, dalla montagna alla città. E che pare chiuderà il 2026 sopra i 2,5 miliardi di dollari di ricavi, con l'obiettivo dei 3 miliardi entro il 2028.

Poi ci sono Alo e Lululemon, che hanno trasformato l'immaginario di yoga, pilates e fitness in un vero e proprio lifestyle aspirazionale, costruendo attorno a leggings, bra sportivi, felpe e completi una clientela internazionale e alto-spendente.

E la moda, quella canonica delle passerelle, non poteva certo restare a guardare. Anche perché deve vendere. Per gran parte del Novecento ha inventato un'estetica e l'ha proposta al pubblico. Oggi, sempre più spesso, prende appunti. Osserva cosa fanno le persone il sabato mattina: corrono in gruppo, scalano in palestra, camminano in quota. Poi lo traduce in prodotto.

Courtesy Salomon

Il binomio moda-sport nel 2026

Con una delle sue prime collezioni per Balenciaga, la Pre-Fall 2026, Pierpaolo Piccioli è stato tra i primi a guardare in modo così esplicito al mondo del fitness. Leggings, felpe, shorts sportivi, capi che sembravano usciti più da una palestra che da una passerella. Un'idea di corpo in movimento che entrava nel guardaroba di lusso senza più bisogno di essere camuffata.

La nuova frontiera, adesso, è la parete. La scarpetta da arrampicata è scomoda per definizione: stretta, rigida, costruita per concentrare il peso sulle dita e trovare aderenza su appigli di pochi millimetri. Si indossa per scalare e si toglie appena finita la via. Non è certo il tipo di oggetto che, fino a poco tempo fa, avremmo associato alla moda. Eppure sono proprio alcuni dei suoi codici a essere diventati desiderabili. Scarpe fini e sottilissime, esattamente il trend che vediamo da qualche stagione.

Punta a mandorla che avvolge le dita. Fascia in gomma che risale sul puntale. Allacciatura asimmetrica o elastica. Suola sottile, quasi assente. Prada li ha tradotti nella Speedrock, con suola in gomma da cinque millimetri, lacci elasticizzati e inserti in gomma sulla tomaia: la maison la descrive come un equilibrio tra dinamismo outdoor e spirito urbano, e a giugno ne ha lanciato una linea femminile. Loewe ha risposto con la Grip, in suede, con allacciatura asimmetrica e una punta che imita la forma delle scarpette da bouldering. Village PM, piccolo marchio skate parigino passato per la Paris Fashion Week, ha costruito un seguito di culto sui suoi modelli 1PM e 1.30PM. Zara ha firmato una scarpa da arrampicata con il designer di menswear Aaron Levine. Puma ha riportato in negozio la Klim, un modello del 2003 che non è mai servito per scalare ma ne ha sempre avuto l'aspetto. Adidas ha lanciato una Samba da arrampicata.

Courtesy Prada

Insomma ha tutto senso se vi diciamo che le sneaker piatte e sottilissime sono i modelli di tendenza delle ultime stagioni. Ma il discorso si allarga all'abbigliamento. Il collo a imbuto, uno dei grandi trend dello scorso autunno-inverno e ancora presente nelle collezioni di questa stagione, arriva da un guardaroba in cui quella costruzione aveva prima di tutto una funzione: proteggere dal vento, trattenere il calore, accompagnare il movimento. Oggi quella stessa forma è un dettaglio estetico "alla moda".

Se da una parte l'alta moda guarda allo sportswear, lo sportswear, forte di uno slancio enorme, si muove nella direzione opposta e diventa sempre più lifestyle. Le collezioni sono meno rigidamente tecniche, ma continuano a portarsi dietro i codici della performance. Salomon è il caso più eclatante. Il successo della sua linea Sportstyle ha trasformato una scarpa nata nel mondo del trail in una presenza abituale nello street style. L'azienda ha raccontato il passaggio dalle montagne alla città come un'evoluzione iniziata già negli anni Dieci, mentre nel 2026 la sua presenza alla Paris Fashion Week si è consolidata attraverso collaborazioni, community e presentazioni.

E il fenomeno non è confinato a Salomon. On, Hoka, Asics, New Balance, Keen, Norda e una nuova generazione di marchi come Satisfy e District Vision stanno contribuendo a rendere il running un linguaggio estetico autonomo. Nel frattempo le scarpe da running sono diventate sempre più accettabili con pantaloni sartoriali, gonne, cappotti e persino capi formalmente lontani dall'abbigliamento sportivo. Il boom del running sta ormai influenzando anche il modo in cui i look vengono costruiti, fino a produrre quella figura di "elevated sports" che attraversa il menswear contemporaneo.

Courtesy Salomon

Chi detta tendenza?

Oggi indossiamo scarpe capaci di affrontare un sentiero fangoso per attraversare Corso Buenos Aires. Giacche impermeabili per entrare in un bar. Pantaloni tecnici per stare seduti davanti a un computer. E una scarpa da trail può diventare l'elemento che rende più contemporaneo un paio di pantaloni eleganti. È una forma di dressing che racconta una società in cui l'idea di benessere fisico, movimento e ottimizzazione del tempo ha acquisito un peso enorme. Non sorprende che running, hiking, palestra, wellness e sport outdoor siano diventati anche strumenti di socialità e identità.

C'è da dire che la moda ha sempre copiato la realtà: il lavoro, l'esercito, la musica, le sottoculture, lo sport. Ma oggi sembra esserci una differenza sostanziale. Il trend non nasce più necessariamente dentro una passerella per poi scendere nella strada e conquistare la cultura di massa. Oggi il trend è già parte dalla cultura di massa. Può nascere su un sentiero, in una palestra, dentro un running club o su una parete d'arrampicata, diventare virale sui social e infine arrivare nei negozi e nelle collezioni.

Courtesy Loewe

La moda va dove vanno il tempo e i soldi. E il tempo e i soldi, oggi, vanno in movimento. E forse, per una volta, non è la moda a dirci come vestirci. È il lifestyle dominante a dirle che cosa desideriamo indossare.