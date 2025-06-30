Bach Buquen, la star di TikTok che normalizza il make up maschile

Il make up ha sempre fatto parte della vita di Bach Buquen. Il diciannovenne, star di TikTok, ne ha scoperto il lato più artistico a soli sette anni, quando ha iniziato a studiare danza classica.

«Ho fatto molti spettacoli e sono stato abituato a farmi truccare fin da piccolo. Amo il balletto. Il movimento del corpo diventa arte. La postura, la coreografia: è una disciplina molto difficile, ma è bellissimo. Mia mamma era un’attrice e anche una ballerina. Sono cresciuto davanti alla camera».



Sarà per questo che, quando i suoi amici gli hanno suggerito di creare video per la piattaforma, Bach Buquen non ha esitato. Ha iniziato per divertimento, semplicemente per mostrare il suo mondo, le sue passioni, prima su tutte lo sport.

«Mi fa stare bene e mi aiuta a schiarire la mente. Oltre alla danza, ho praticato cinque anni di rugby, ma ora faccio calisthenics (un allenamento funzionale per sviluppare l’armonia e la forza del corpo che sta diventando molto popolare, ndr)».



Sono stati, però, i contenuti in cui si applica fondotinta e blush – in metropolitana, in palestra, per la strada, sulla bicicletta – a diventare virali e a trasformarlo nel perfetto volto della cosmetica no gender. Dietro, però, non c’era nessuna strategia.

«Da adolescente ho iniziato a usare i prodotti di mia mamma per coprire l’acne sul viso. La prima volta che ho provato il correttore ho pensato: “Wow, è una magia!”. Utilizzo dopo utilizzo, giorno dopo giorno, mi sono detto: “È il momento di normalizzare il make up maschile”.



È uno strumento che può aiutare a stare meglio con se stessi, a essere più sicuri di sé. E questo vale sia per le donne sia per gli uomini. Anche alcuni miei amici hanno iniziato a prendersi più cura della loro pelle e del look, a chiedermi consigli di make up e skincare, e così la mia community».

Corteggiato dei grandi brand della bellezza e della moda, ora Bach Buquen vive tra Parigi, dove è nato – «è la mia città del cuore» – e New York, dove si è trasferito per lavoro. Tra un viaggio e l’altro gli è già venuto in mente qualcosa di nuovo.



«Voglio fare dei live streaming. Condividere le mie avventure, portare le persone insieme a me in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi e culture. Essere in diretta mi permette di parlare con i miei follower, posso rispondere a tutte le loro domande, possiamo confrontarci ed è molto importante per me».

Sicuramente questa è una delle grandi opportunità dei social, e quando gli chiedo che consiglio darebbe a chi li sta scoprendo proprio ora, risponde: «Io stesso sono ancora un ragazzo, sono giovane, ho bisogno di consigli. Quindi gli direi di ascoltare chi ha più esperienza di me. Io cerco solo di fare del mio meglio».



Una risposta così vera, così potente nella sua semplicità. Soprattutto oggi, quando sembra sempre che tutti debbano sapere ogni cosa. Allora gli chiedo: dove ti immagini tra dieci anni? «Mi piacerebbe essere a Hollywood».

Il cinema è nei suoi progetti, ma adesso vuole solo godersi ogni incredibile esperienza che sta vivendo. Come la sua prima volta a Capri, dove abbiamo scattato questo servizio. Mi saluta con un grande sorriso, e in un attimo è già pronto per il prossimo tuffo.

Photos by Alessandro Burzigotti, styling by Edoardo Caniglia. Grooming: Yuri Napolitano @Interlude Project using Fresh Skin Collection by Dolce&Gabbana Beauty. Fashion contributor: Valentina Volpe. Project manager: Andrea Mc Leod. Location: Grand Hotel Quisisana (quisisana.com).