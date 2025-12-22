Grooming da festa: preparati alle serate di Natale e Capodanno

A Natale e Capodanno vogliamo davvero sfoggiare una versione migliore di noi stessi e l’unico modo per farlo è puntare sulla cura dei dettagli che possono fare davvero la differenza. Ma come prepararsi per dare il massimo? Scoprilo in questa guida pensata per te.

Barba: il biglietto da visita del viso

Il punto di partenza di ogni grooming da festa è, ovviamente, la barba. Che si tratti di un taglio corto e preciso o di una barba più folta e modellata, l’obiettivo è trasmettere ordine e cura fino al minimo dettaglio. No, non basta tagliarla perché quello che devi fare è ridefinire i contorni con precisione, lucidare ogni pelo e domare i ciuffi ribelli. Anche la scelta dei prodotti fa la differenza nello styling e nel finish: oli nutrienti, balsami modellanti e gel leggeri possono aiutare a definire la forma, a dare lucentezza e a rendere la barba piacevole al tatto.

Capelli: naturalezza e struttura

Anche i capelli meritano un’attenzione scrupolosa, soprattutto durante l’inverno, quando l’aria fredda e secca tende a renderli opachi e difficili da domare. Per ottenere l’effetto “appena uscito dal barbiere”, è importante lavorare i capelli con paste modellanti o creme leggere che danno corpo e forma senza intaccare il movimento naturale delle lunghezze. Quindi da cosa partire? Da uno shampoo delicato per detergere senza seccare e da un balsamo nutriente per ammorbidire, per esempio. Anche piccoli accorgimenti, come pettinare con cura e applicare una quantità minima di prodotto, fanno una grande differenza nel risultato finale.

Cura della pelle

La pelle durante le feste diventa più che mai protagonista. Con l’arrivo dell’inverno, infatti, perde naturalmente idratazione e tono, diventando più secca, meno elastica e più soggetta a piccoli segni di stanchezza. La luce artificiale dei locali e le illuminazioni natalizie hanno poi l’effetto di accentuare ogni imperfezione. Per questo, è fondamentale non trascurare la cura del viso: una routine quotidiana mirata, che combini sieri leggeri e creme nutrienti, non solo ripristina la freschezza naturale, ma aiuta anche a riequilibrare la pelle senza creare l’indesiderato effetto lucido. Applicare il giusto siero prima della crema permette di rimpolpare le zone più affaticate, mentre una crema idratante ben scelta protegge il viso dalle aggressioni esterne, mantenendo morbidezza e compattezza.

Profumo: la firma invisibile

Neppure la scelta della fragranza va trascurata, perché il profumo è una dettaglio che completa il grooming maschile. Le serate di Natale e Capodanno rappresentano il momento ideale per sperimentare profumazioni più calde e avvolgenti, con note legnose, speziate o leggermente dolci, capaci di evocare atmosfera e carattere.

Prodotti indispensabili per il grooming da festa

Ecco una lista di indispensabili per andare a colpo sicuro.

Beard and Face Scrub di Barberino’s

Trattamento purificante, è ideale per rimuovere impurità e cellule morte lasciando barba e viso puliti, freschi e tonificati. Per completare la routine, il consiglio è di usare la Ultra Hydrating Face Cream e la Hydrating Face Sheet Mask.





Beard Oil Wood and Spice di Proraso

Olio nutriente e lucidante, aiuta a domare anche le barbe più ribelli, ammorbidendo i peli e rendendoli più facili da pettinare. La sua formula ricca si assorbe rapidamente senza ungere, lasciando la barba morbida, disciplinata e visibilmente più curata. Il profumo fresco dona una piacevole sensazione di pulito per tutta la giornata.





Floïd Shaving Gel Citrus Spectre

La rasatura è facile grazie alla presenza di glicerina, che assicura una straordinaria scorrevolezza della lama e protegge la pelle. La sua formula vegetale idrata, lenisce e rigenera, lasciando il viso morbido. Il profumo agrumato, arricchito da note di patchouli, muschio di quercia e ambra grigia, dona carattere e freschezza.





Matte Clay di American Crew

Pasta modellante a tenuta media con finitura opaca, ideale per conferire struttura e definizione ai capelli senza appesantirli, ha una texture lavorabile che permette di creare facilmente look naturali, mantenendo la piega flessibile per tutto il giorno. Non irrigidisce e non lascia residui, offrendo un movimento controllato e uno stile ordinato.





Siero Idratante Hyalu B5 di La Roche-Posay

Siero leggero con intensa azione rimpolpante e idratante, è formulato per restituire tono, elasticità e compattezza al viso. Grazie alla sua consistenza fluida si assorbe rapidamente, donando una sensazione immediata di freschezza e comfort. Utilizzato quotidianamente, aiuta a migliorare la luminosità della pelle e a rendere l’incarnato più uniforme.





Crema Viso Idratante Ultra Facial Cream di Kiehl’s

Crema nutriente ma leggera, è pensata per proteggere la pelle dal freddo e dagli sbalzi di temperatura, mantenendola morbida e confortevole. La sua texture vellutata si assorbe rapidamente senza ungere, donando un’immediata sensazione di idratazione profonda. Perfetta come trattamento quotidiano durante i mesi più rigidi.





Replica By the Fireplace di Maison Margiela

Profumo caldo e avvolgente, è ispirato alle atmosfere intime di un camino acceso durante le serate invernali. Le note legnose si fondono con accenti di vaniglia cremosa e sfumature affumicate, creando una sensazione di comfort e morbidezza. Elegante, equilibrato e mai invasivo, avvolge la pelle con un calore sottile ma persistente.