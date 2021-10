Profumi maschili, tra miti, eroi e terre magnifiche per l’autunno 2021

Dalla terra, nel senso più profondo del termine sottolineando il legame con le proprie origini, all’uomo che diventa mito ed eroe moderno, al bisogno di riconnettersi con se stessi e al racconto di spazi e luoghi più dell’anima che fisici. I profumi dell’autunno 2021 hanno innegabilmente subìto l’influenza della pandemia e disegnano un nuovo uomo e una nuova voglia di rinascita e di inizio.

Profumi maschili, oltre i soliti cliché

Ed è per questo motivo che le nuove fragranze maschili vanno oltre i soliti cliché. Quasi come se ci fosse la necessità di un ritorno alle origini e alle proprie radici, Bvlgari Man Terrae Essence è la nuova creazione del marchio romano firmata da Alberto Morrillas. Omaggio alla vera e propria terra, in particolare a quella di Toscana punteggiata di colline e cipressi, il sentore terroso è dato dall’insolita unione di due vetiver che non solo donano la sfaccettatura fumé ma anche intensità e vigore.

È atemporale la piramide olfattiva di Burberry Hero, il ritratto del nuovo uomo-eroe moderno, quasi una nuova figura mitica che non è più solo virilità ma unisce anche sensibilità, delicatezza ed emozione. Un equilibrio mascolino che è stato raccontato dal profumiere Aurélien Guichard con l’intensità di ginepro e pepe nero unito al legno di cedro proveniente da tre diverse catene montuose, Virginia, Atlante e Himalaya.

Una mascolinità moderna che è raccontata anche da Ferragamo Intense Leather. Aperto, fiducioso e risolto, questo nuovo uomo è raccontato con note insolite per il mondo maschile come la mela annurca, il mughetto e l’iris.

E se Young Rose di Byredo è un unisex omaggio agli uomini della nuova generazione, alla loro sensibilità e voglia di andare contro corrente, Secret Woods di Costume National si sofferma sui silenzi, sull’idea del viaggio in solitaria all’interno di una foresta come metafora della situazione attuale. Nella piramide note fresche come pompelmo, bergamotto, noce moscata e vetiver.

Nuovi viaggi, dunque, fisici ma anche metaforici, alla scoperta di un mondo non certo nuovo ma visto con occhi diversi, fatto di note olfattive classiche ma riscoperte e reinterpretate.