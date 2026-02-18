Retinolo: sì o no? Quando usarlo e quando evitarlo

Il retinolo è da anni uno degli ingredienti più discussi nel mondo della skincare. Spesso associato all’anti-età, è diventato un protagonista anche nella routine maschile, dove la pelle tende a mostrare i primi segni del tempo in maniera diversa rispetto a quella femminile. Rughe sottili, perdita di compattezza, tono irregolare sono tutti problemi comuni che il retinolo può aiutare a contrastare. Ma funziona davvero? E, soprattutto, è adatto a tutti?

Che cos’è il retinolo e che ruolo ha nella skincare

Il retinolo è una forma di vitamina A che può agire in profondità sulla pelle per stimolare il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene ed elastina, due proteine essenziali per mantenere la pelle elastica. Usato con costanza, può aiutare a combattere i segni del tempo e migliorare la grana e la luminosità della cute, come confermato da alcuni studi scientifici i quali dimostrano che il retinolo può incrementare l’attività delle cellule più profonde rendendo la pelle più resistente nel tempo.

Tutto quello che devi sapere prima di usare cosmetici con retinolo

Nonostante i benefici, il retinolo non è una soluzione immediata né miracolosa. I risultati richiedono tempo. E poi, la pelle reagisce in modo diverso a seconda della sensibilità individuale. Chi ha una cute più spessa e resistente, per esempio, noterà risultati senza grandi effetti collaterali, mentre chi ha pelle sensibile, è a rischio arrossamenti e desquamazioni. Per questo motivo, è consigliabile iniziare con applicazioni a giorni alterni e a basse concentrazioni, aumentando gradualmente sia la frequenza sia la quantità, in base alle reazioni della pelle. Proprio perché è importante vedere come la nostra cute reagisce, possiamo dire che no, il retinolo non è adatto a tutti. Chi soffre di dermatiti, eczemi o altre condizioni cutanee infiammatorie, per esempio, non puoi fare alcun fai da te ma dovrebbe consultare prima un dermatologo. L’esposizione solare va, infine gestita con attenzione: il retinolo può aumentare la fotosensibilità, quindi usare ogni giorno una crema con SPF alto è fondamentale per evitare irritazioni o danni cutanei.

Credit ph: GettyImages

Come combinarlo con altri prodotti

Un altro aspetto da considerare è l’abbinamento con altri prodotti, ovvero con altri ingredienti. Per esempio, se usiamo anche creme e sieri con esfolianti aggressivi, acidi o vitamine concentrate, si può rischiare più facilmente di avere qualche irritazione sulla pelle. Alternare i trattamenti, scegliere formule bilanciate o abbinare il retinolo a prodotti idratanti e lenitivi aiuta a ottenere benefici concreti senza stressare la pelle.

Come inserire il retinolo nella skincare routine

Fondamentale saperlo: il retinolo va applicato di sera, dopo la pulizia del viso, e mai prima di esporsi al sole. Applica poche gocce per volta distribuendole in modo uniforme sul viso, seguite da una crema idratante per minimizzare eventuali reazioni. La costanza è la chiave: la pelle richiede tempo per adattarsi e rispondere allo stimolo del retinolo. Non si tratta di una trasformazione istantanea, ma di un miglioramento graduale e duraturo. Insomma, dare una chance al retinolo, potrebbe essere la mossa giusta perché questo ingrediente può rappresentare un vero alleato nella cura quotidiana della pelle maschile. Più spessa ma soggetta a sebo e rasatura, infatti, la tua pelle può beneficiare di una stimolazione mirata senza risultare eccessivamente sensibile. Il messaggio è chiaro: usato con criterio, il retinolo aiuta a ridurre i segni di stanchezza, a levigare la texture e a prevenire l’invecchiamento precoce.

I prodotti con retinolo da provare

Ecco alcune referenze che puoi inserire nella tua skincare routine con retinolo.

Dior Capture Totale Retishot Retinol Skin Quality Renewer

Questo siero combina retinolo e acido ialuronico per un trattamento anti-età completo. Riduce rughe e linee sottili, leviga la texture della pelle e uniforma l’incarnato, dando subito un aspetto più luminoso e compatto. La sua formula garantisce effetti immediati e risultati duraturi nel tempo, mentre l’idratazione rinforza la cute e ne preserva elasticità e comfort.





SkinCeuticals Retinol 0.3

Trattamento notte con retinolo puro concentrato, è ideale anche per chi inizia a usare prodotti a base di vitamina A. Aiuta a ridurre rughe sottili e marcate, uniforma l’incarnato e minimizza pori e imperfezioni. La formula con rilascio graduale e complesso lenitivo garantisce efficacia e comfort, anche sulle pelli più sensibili.





ISDIN Isdinceutics Retinal Intense Siero Bifasico Notte

Rinnova e ripara la pelle con azione antirughe, riducendo secchezza e fastidi tipici dei retinoidi. La texture bifasica miscela gli ingredienti al momento dell’uso, preservandone freschezza ed efficacia. Il finish è morbido e setoso, con tolleranza ottimale grazie al SoothingComplex, per comfort anche sulla cute sensibile.





Paula’s Choice Clinical Pro Retinaldehyde Dual-Retinoid Treatment

Promuove una cute più uniforme e senza imperfezioni grazie a due retinoidi ad alta efficacia e allo 0,1% di retinaldeide, che riducono rughe, linee sottili e segni di imperfezioni. La formula, delicata e adatta a tutti i tipi di pelle, lenisce i danni esterni, stimola il collagene e migliora gradualmente tono e luminosità. Non contiene profumo.





La Roche Posay Retinol B3

Questo siero concentrato rigenerante con retinolo e vitamina B3 aiuta a correggere rughe e segni d’espressione, stimolando il collagene e rinforzando la barriera cutanea. Leviga e illumina la pelle, riduce i danni del foto-invecchiamento, rughe e macchie, restituendo un incarnato sano e uniforme. Applica sul viso 3 o 4 gocce mattina e sera.