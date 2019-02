Beauty uomo: 5 novità grooming con ingredienti naturali

Never Spring Shampoo, Björk&Berries Hair and Scalp Tonic, La Biosthetique Olio Barba Note Legnose, Biofficina Toscana L'Anticipo, L'Ardito e L'Abituale di Anonima Barbieri Shower Gel Scrub, Saponificio Varesino

Il tema dell'ambiente e della sostenibilità tocca ormai (e per fortuna) ogni aspetto del nostro quotidiano. Anche il grooming maschile diventa sempre più green. Icon ha selezionato cinque prodotti da uomo, tra tonificanti capelli, shampoo, olio da barba e scrub per il corpo: denominatori comuni sono gli ingredienti naturali, di origine bio oppure provenienti da coltivazioni biodinamiche, e stagionali così da sfruttare al meglio le loro proprietà.

Never Spring Shampoo, Björk&Berries

Assieme al conditioner, questo shampoo è composto dal 98% di ingredienti naturali e dal 10% di origine biologica, tra cui l’aloe vera per ammorbidire la cute, l’estratto di betulla e le proteine della seta per districare la chioma. Particolarità di questo marchio svedese l'utilizzo di ingredienti made in Sweden e utilizzati quotidianamente, le cui proprietà sono conosciute da secoli e sono entrate a far parte della cultura svedese, tanto da essere protagonisti di miti e leggende locali. Le collezioni di Björk&Berries cambiano stagionalmente, seguendo così la natura e le coltivazioni.

Hair and Scalp Tonic, La Biosthetique

Tonificante, questa lozione aiuta a rinfrescare il cuoio capelluto ma anche a stimolare ed energizzare l’attività cellulare e la crescita dei capelli. All’interno un mix di principi attivi estratti dalle alghe che caratterizza tutta la linea capelli Homme del marchio La Biosthetique. I polisaccaridi delle alghe brune, infatti, uniti a zinco, magnesio e rame, donano una sferzata di energia all’attività cellulare mentre i minerali marini aiutano a idratare e nutrire in profondità la pelle, prevenendo così irritazioni e rossori. La linea è pensata per essere pratica, formulata per essere usata anche dopo lo sport, per essere efficace ancora a fine giornata e per dare movimento ai capelli.

Olio Barba Note Legnose, Biofficina Toscana

Il progetto è molto giovane e con un intento facile: esaltare la natura e le materie prime toscane. Provenienti tutti da coltivazioni bio o biodinamiche, gli ingredienti principali sono 22 tra cui l’olio extra vergine di oliva, il succo di melograno e il peperoncino della Maremma, il miele delle colline di Lucca e quello della spiaggia del Parco di Migliarino, lavanda, rosmarino ed elicriso. Nella collezione uomo, l’Olio Barba Note Legnose è pensato per ammorbidire e lucidare barba e baffi; all’interno gli oli di girasole, jojoba e avocado che svolgono un’azione rinforzante e lucidante del pelo.

Anonima Barbieri

Composta da 7 elementi principalmente per la cura del capello e della barba, tra cui anche anche una spazzola per baffi e barba, l’Anonima Barbieri è un brand totalmente italiano e green. Gli ingredienti usati sono infatti di origine vegetale tra cui spiccano gli oli essenziali, come quelli presenti nello shampoo L’Ardito ricco di oli essenziali di rosmarino, camomilla, menta e cedro che aiutano a purificare e lenire la cute e il capello, mentre nell’Abituale, pensato per i capelli ricci e di medio spessore, le proteine del grano e della seta aiutano a ristrutturare il capello. Profuma invece di agrumi, pepe rosa e violetta L’Anticipo, il gel da rasatura studiato per le pelli particolarmente sensibili e le barbe ispide.

Shower Gel Scrub, Saponificio Varesino

Fondata nel 1945 da Dante Bardelli, Saponificio Varesino è considerato tra i migliori produttori di sapone artigianale a livello mondiale realizzati con ingredienti vegetali e bio, non testati sugli animali e in cui è assente l’olio di palma. Tra le novità i quattro Shower Gel Scrub per il corpo; si usano sotto la doccia e svolgono un’azione esfoliante grazie agli ingredienti contenuti e tutti naturali: noce di cocco, sabbia vulcanica di Stromboli, nocciolo di mandorla e alga calcarea.

