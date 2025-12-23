Allenarsi durante le feste: 5 esercizi per bruciare calorie tra un pranzo e l’altro

Le feste natalizie sono sinonimo di abbondanti pranzi, dolci irresistibili e quelle giornate in pieno relax che aspetti tutto l’anno. Ma chi ha detto che il tuo allenamento debba andare in pausa? Con la strategia giusta, puoi restare in forma tra un brindisi e l’altro, senza sacrificare il tempo prezioso con le persone che ami e senza ritrovarti con dei chili di troppo.

Abbiamo selezionato 5 esercizi perfetti da eseguire durante le feste, studiati per essere brevi, efficaci e praticabili ovunque: a casa, in hotel o all’aperto.

Esercizi per restare in forma

1. Burpees: brucia calorie in pochi minuti

I burpees sono l’esercizio ideale per chi vuole massimizzare il consumo calorico in poco tempo. Questo movimento combina uno squat, un push-up e un salto esplosivo, lavorando su tutto il corpo.

Come fare:

Parti in piedi, piegati in squat con le mani a terra.

Salta indietro in posizione plank, fai un push-up.

Torna in posizione squat e concludi con un salto verso l’alto.

Ripetizioni: 3 serie da 10-12 ripetizioni.

Perché funziona: Aumenta il metabolismo e coinvolge più gruppi muscolari contemporaneamente.

2. Jumping Jacks: il cardio semplice e veloce

I Jumping Jacks sono perfetti per riscaldarsi e migliorare la circolazione dopo un pranzo abbondante. Questo esercizio aerobico è semplice, ma estremamente efficace per bruciare calorie.

Come fare:

Parti in piedi con le braccia lungo i fianchi.

Salta allargando contemporaneamente gambe e braccia sopra la testa.

Torna alla posizione di partenza e ripeti.

Ripetizioni: 3 serie da 30-45 secondi.

Perché funziona: È un esercizio a basso impatto che aumenta la frequenza cardiaca e risveglia il metabolismo.

3. Squat con salto: gambe toniche e calorie bruciate

Lo squat con salto è un esercizio ottimo per tonificare le gambe e i glutei, oltre a essere un potente bruciagrassi. Aggiungendo il salto, aumenti l’intensità e il dispendio energetico.

Come fare:

Parti in posizione di squat con i piedi alla larghezza delle spalle.

Scendi con il bacino verso il basso, come se stessi sedendoti.

Salta esplosivamente verso l’alto, atterrando dolcemente per tornare alla posizione iniziale.

Ripetizioni: 3 serie da 12-15 ripetizioni.

Perché funziona: Unisce il lavoro muscolare alla componente cardio, ottimizzando i risultati.

4. Mountain Climbers: addominali e resistenza

I Mountain Climbers sono perfetti per allenare il core e migliorare la resistenza cardiovascolare. È un esercizio dinamico che coinvolge tutto il corpo e si può fare ovunque.

Come fare:

Parti in posizione plank, con le mani sotto le spalle.

Porta alternativamente le ginocchia verso il petto a ritmo sostenuto.

Mantieni la schiena dritta e il core attivo durante tutto l’esercizio.

Ripetizioni: 3 serie da 20-30 secondi.

Perché funziona: Tonifica l’addome, aumenta la resistenza e accelera il metabolismo.

5. Plank: stabilità e forza in pochi minuti

Il plank è uno degli esercizi migliori per rafforzare il core e migliorare la postura. È statico, ma richiede una grande concentrazione muscolare e aiuta a bruciare calorie anche a riposo.

Come fare:

Parti in posizione plank, con gomiti e avambracci a terra, corpo in linea retta.

Mantieni la posizione per il tempo stabilito, senza inarcare la schiena o sollevare i fianchi.

Durata: 3 serie da 20-45 secondi (a seconda del tuo livello).

Perché funziona: Rafforza il core e migliora la stabilità, rendendolo un esercizio completo.