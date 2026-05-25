Allenarsi alle 7 del mattino o dopo il lavoro? La risposta può cambiare testosterone, sonno e performance

C’è chi imposta la sveglia alle 6:30 per allenarsi prima dell’ufficio e chi invece aspetta la sera per scaricare stress e tensioni dopo una giornata di lavoro. Ma la domanda resta sempre la stessa: è meglio allenarsi al mattino o la sera?

Negli ultimi anni, gli studi su cronobiologia, performance sportiva e metabolismo hanno mostrato una cosa molto chiara: il momento della giornata in cui ci alleniamo può influenzare forza, testosterone, qualità del sonno, concentrazione e persino la capacità di costruire massa muscolare. Questo non significa che esista un orario universalmente perfetto. Significa però che allenarsi sempre allo stesso orario può cambiare il modo in cui il corpo reagisce allo sforzo, recupera energia e costruisce risultati nel tempo.





Allenarsi al mattino migliora disciplina, energia mentale e continuità

Per molte persone il workout mattutino è soprattutto una questione di costanza. Allenarsi prima che inizi la giornata riduce le probabilità di saltare la sessione per stanchezza, impegni o mancanza di tempo. Ed è proprio la continuità che, nel lungo periodo, fa la differenza sui risultati.

Dal punto di vista fisiologico, al mattino il corpo presenta livelli più alti di cortisolo, l’ormone che regola vigilanza ed energia. È anche il motivo per cui molte persone percepiscono una maggiore lucidità mentale dopo un allenamento presto. Non a caso chi si allena nelle prime ore del giorno racconta spesso di sentirsi più produttivo, concentrato e mentalmente “attivo” già prima delle 9.

Secondo diverse ricerche, allenarsi nelle prime ore della giornata può aiutare a migliorare la sensibilità insulinica, favorire la gestione del peso e stabilizzare il ritmo circadiano, con effetti positivi anche sulla qualità del sonno.

C’è poi il tema dell’allenamento a digiuno, molto discusso soprattutto quando l’obiettivo è dimagrire. Alcuni studi suggeriscono che allenarsi prima di colazione possa aumentare l’utilizzo dei grassi come fonte energetica, anche se i risultati reali dipendono soprattutto dall’equilibrio complessivo tra alimentazione, recupero e costanza.

Il limite dell’allenamento mattutino riguarda soprattutto la performance pura. Nelle prime ore della giornata la temperatura corporea è più bassa, i muscoli sono meno pronti e anche mobilità e coordinazione richiedono un riscaldamento più lungo. È uno dei motivi per cui molte persone al mattino si sentono più rigide, meno esplosive e con meno forza rispetto alla sera.





La sera il corpo raggiunge spesso il massimo della performance fisica

Chi si allena dopo il lavoro spesso ha una sensazione precisa: sentirsi più forte. E non è soltanto una percezione. Tra tardo pomeriggio e prima serata temperatura corporea, coordinazione e attivazione muscolare tendono davvero a raggiungere il loro picco.

Verso le 18 molte persone riescono a sollevare più peso, correre meglio e percepire meno fatica rispetto alle 7 del mattino. Anche la mobilità articolare tende a migliorare e il sistema nervoso risponde in modo più rapido agli stimoli.

È uno dei motivi per cui molti atleti registrano performance migliori nelle ore serali e riescono a gestire carichi più elevati rispetto alla mattina.

Anche alcuni parametri legati alla costruzione muscolare e alla performance sembrano funzionare meglio quando il corpo è completamente “attivo” dal punto di vista neurologico e metabolico. Per chi punta ad aumentare massa muscolare o migliorare le prestazioni in palestra, allenarsi tra le 17 e le 20 può quindi rappresentare un vantaggio concreto.

Il rapporto tra allenamento serale e sonno

L’allenamento serale, però, non è perfetto per tutti. Sessioni molto intense eseguite troppo tardi possono aumentare adrenalina, frequenza cardiaca e temperatura corporea, rendendo più difficile addormentarsi. Succede soprattutto con HIIT, cardio intenso o workout molto pesanti vicino all’orario del sonno.

Chi vive periodi di stress elevato o ha un sonno leggero potrebbe notare una qualità del recupero peggiore se si allena tardi. Molti sottovalutano questo aspetto, ma dormire male per settimane può compromettere energia, concentrazione e persino risultati fisici.

Al contrario, per altre persone il workout serale rappresenta un modo efficace per scaricare tensioni mentali accumulate durante la giornata e migliorare il rilassamento.





Quindi qual è davvero il momento migliore per allenarsi?

La risposta è probabilmente più semplice di quanto sembri: l’orario migliore è quello che riesci a mantenere nel tempo senza trasformare l’allenamento in una fonte ulteriore di stress.

Allenarsi tre volte a settimana alle 7 del mattino sarà sempre più efficace che seguire l’orario “perfetto” soltanto per pochi giorni. Detto questo, alcune tendenze sono abbastanza chiare. La mattina sembra favorire routine, energia mentale e gestione del peso, mentre il pomeriggio e la sera risultano spesso più efficaci per forza, performance e massa muscolare.

Anche il cronotipo personale conta moltissimo. Ci sono persone naturalmente più attive al mattino e altre che raggiungono concentrazione ed energia soltanto nel tardo pomeriggio. Ed è proprio per questo che sempre più coach stanno abbandonando l’idea dell’orario ideale universale: oggi conta molto di più trovare il momento compatibile con lavoro, recupero, sonno e stile di vita reale.

Perché la vera performance non significa soltanto allenarsi di più. Significa riuscire a farlo con continuità, senza mandare fuori equilibrio il resto della giornata.