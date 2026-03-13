Un artista italiano completerà la Sagrada Família: chi è Andrea Mastrovito 

Un artista italiano che sta per lasciare la sua firma su uno dei monumenti più celebri del pianeta. Si chiama Andrea Mastrovito, è nato a Bergamo nel 1978 e sarà lui a realizzare l’Agnus Dei destinato alla sommità della Sagrada Família, il capolavoro incompiuto progettato da Antoni Gaudí che da oltre un secolo domina lo skyline di Barcellona.

L’opera sarà collocata sulla Torre di Gesù Cristo, la più alta dell’intero complesso: una struttura che raggiungerà circa 172 metri, diventando la torre di una chiesa più alta al mondo. Proprio qui, all’interno della grande croce che ne corona la sommità, troverà posto la scultura dell’Agnello di Dio progettata da Mastrovito, scelta dopo un concorso internazionale di altissimo livello. La sua opera sarà il coronamento simbolico dell’intera basilica, il punto più alto dell’edificio e uno degli elementi iconografici più importanti dell’intero progetto.

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L’opera di Mastrovito: un agnello di luce a 170 metri d’altezza

La croce monumentale che chiuderà la torre misurerà circa 17 metri di altezza e oltre 13 di larghezza. Al suo interno verrà inserita la scultura dell’Agnus Dei ideata da Mastrovito, un’opera pensata per dialogare con la luce del cielo di Barcellona. Ve lo anticipiamo, sarà una presenza luminosa, visibile da gran parte della città.

Il progetto dell’artista bergamasco è un concentrato di simbolismo e maestria tecnica. L’Agnello sarà realizzato in vetro e rivestito con migliaia di piccole schegge, a simboleggiare le sofferenze umane assunte da Cristo. Sarà inserito all’interno di una struttura a forma di iperboloide composta da 24 raggi lunghi circa tre metri, rivestiti in foglia d’oro.

All’interno dei raggi verranno incise citazioni bibliche relative all’Agnus Dei, come “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato dal mondo” (Gv 1,29). Il progetto, che combina vetro, mosaico, grisaglia (una tecnica pittorica su vetro) e foglia d’oro, è pensato per catturare e riflettere la luce naturale durante il giorno, mentre di notte sarà illuminato da LED, diventando una presenza luminosa visibile da gran parte della città.

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Chi è Andrea Mastrovito?

Andrea Mastrovito non è di certo un nome nuovo nel mondo dell’arte contemporanea internazionale. Formatosi all’Accademia Carrara di Bergamo, ha costruito la sua carriera su un linguaggio artistico che attraversa disegno, collage, scultura, installazione, video e animazione. Dopo gli studi ha esposto in musei e istituzioni internazionali tra Europa e Stati Uniti, vivendo e lavorando a lungo anche a New York. Tra i suoi lavori più noti c’è NYsferatu, un film d’animazione sperimentale del 2017 realizzato con migliaia di disegni ritagliati.

La sua carriera è costellata di importanti riconoscimenti, tra cui il Premio New York (2007) dal Ministero degli Esteri italiano e il Premio Ermanno Casoli (2016). Ha esposto in istituzioni prestigiose come il Museo del Novecento a Milano (primo artista ad avere una personale), il MAXXI a Roma, il MART a Rovereto e il Queens Museum a New York, città dove ha vissuto e lavorato a lungo.

Inoltre, Mastrovito non è nuovo al dialogo con l’arte sacra. In passato ha realizzato opere per spazi religiosi come le vetrate tridimensionali per la chiesa dell’ospedale San Giovanni XXIII a Bergamo e l’installazione per la cappella del Foyer Catholique a Bruxelles. Ha già ben dimostrato una sensibilità capace di coniugare linguaggi contemporanei e spiritualità.