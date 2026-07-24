Queste sono le sneakers più desiderate dell’estate 2026

L'hype, nel mondo delle sneakers, si misura al restock. Non a caso modo più semplice per capire sono le scarpe più desiderate del momento è guardare cosa succede quando tornano disponibili. La Puma Speedcat si esaurisce a ogni riassortimento, e la caccia al riordino è diventata un genere di video a sé su TikTok. La Onitsuka Tiger Mexico 66 è sold out nelle taglie più richieste perfino sul sito giapponese del marchio. La Moon Shoe di Nike e Jacquemus è sparita in poche ore due volte, a ottobre e a marzo. Cos'hanno in comune? Sono le scarpe più desiderate dell'estate 2026. E quasi tutte condividono la stessa anatomia: profilo basso, suola sottile, l'esatto contrario delle scarpe ingombranti che hanno dominato il decennio scorso. Il volume, semplicemente, si è spostato: dalla suola alla domanda.

Salomon XT-6

Courtesy Salomon

«Invented in the mountains, reinvented in Paris». Scott Mellin, chief brand officer di Salomon, riassume così la parabola di una scarpa nata nel 2013 per le gare di ultratrail e adottata dai parigini intorno al 2020, quando il concept store The Broken Arm notò che i ragazzi portavano in città le XT-6 dei padri. Sei anni dopo è l'unica sopravvissuta illustre dell'era gorpcore, e non accenna a scendere. Oggi alcune colorazioni specifiche, nei numeri più gettonati, sono introvabili nei canali normali e viaggiano su StockX e altre piattaforme oltre i 500 euro. La ragione della tenuta sta nel fatto che sotto la moda la scarpa è rimasta quella da performance: allacciatura Quicklace, suola Contagrip, gli stessi componenti con cui vince le ultramaratone sulle Alpi. Parigi, a ben vedere, l'ha reinventata senza cambiarle un solo componente.

Puma Speedcat

Courtesy Getty Images

Se esiste una scarpa dell'anno, è questa. Nata nel 1999 come derivazione delle calzature ignifughe che Puma produceva per i piloti di Formula 1, la Speedcat è rimasta per vent'anni una reliquia da appassionati di motorsport, fino alla riedizione del luglio 2024 con NAKED Copenhagen. Da lì i numeri: secondo i dati riportati dalla stampa di settore, nell'agosto 2024 la domanda è cresciuta del 532% e il modello è salito al terzo posto tra i prodotti più cercati al mondo nell'indice Lyst. Due anni dopo la corsa non si è fermata. Le colorazioni escono in serie stagionali, si esauriscono e raramente tornano, il che spiega i video di unboxing da restock che affollano TikTok. Costa circa 100 dollari e ha una particolarità che i suoi acquirenti scoprono dopo: è una scarpa da guida, con una suola piatta pensata per sentire il pedale, non per camminare tutto il giorno. Non sembra un deterrente.

adidas Japan

Courtesy Adidas

La Samba ha definito gli ultimi anni al punto da diventare un problema: la si vede ovunque. La Japan è la risposta interna di adidas. Stesso profilo basso, linea più affilata, e una storia che parte dal 1964, quando venne disegnata per le Olimpiadi di Tokyo. Riedita fedelmente, negli ultimi due anni è diventata una delle riedizioni heritage più discusse del marchio, con avvistamenti che contano (Kendall Jenner su tutti) e colorazioni che coprono lo spettro della stagione, dal bordeaux al cobalto. Chi cerca la variante ancora più recente punta sulla Tokyo, la sorella dal gusto rétro che si è costruita un seguito di culto tra il 2025 e il 2026; insieme, le due giapponesi di adidas sono la via d'uscita per chi ama la Samba ma non vuole più incontrarla a ogni angolo.

Onitsuka Tiger Mexico 66

Courtesy Getty Images

Il ritorno delle sneakers giapponesi passa da qui. Disegnata come scarpa da gara e ai piedi degli atleti alle Olimpiadi del 1968, la Mexico 66 deve la sua immortalità pop alla versione giallo-nera indossata da Uma Thurman in Kill Bill, che vent'anni dopo resta la colorazione più richiesta. Oggi il modello viene accostato alla Samba tra le scarpe a suola sottile più popolari in assoluto, con un problema concreto per chi la vuole: le taglie più comuni spariscono in fretta, e le richieste di riassortimento sono diventate un genere a sé sui social. Il marchio ha cavalcato l'onda con varianti che vanno dalle "sneakerine" (l'ibrido con la ballerina) fino alla versione con tacco kitten presentata alla Milano Fashion Week per il prossimo autunno. La scarpa base, però, resta l'oggetto del desiderio.

Nike x Jacquemus Moon Shoe

Courtesy Nike x Jacquemus

L'unica collaborazione della lista, ma con una diffusione che ha superato il recinto degli addetti ai lavori. La storia di partenza è nota: nel 1972 Bill Bowerman, cofondatore di Nike, versò gomma liquida nel ferro per waffle della moglie per creare una suola con più grip, e ne uscì la Moon Shoe, costruita a mano per i trials olimpici americani e mai arrivata sul mercato. Simon Porte Jacquemus l'ha trovata negli archivi e riportata in vita con tomaia in nylon arricciato e una linea da ballerina. Le prime tre colorazioni, uscite nell'autunno 2025, sono andate esaurite in poche ore. Il secondo capitolo è arrivato a marzo a 180 dollari e ha ripetuto il copione. A inizio estate la stampa americana la descriveva come praticamente introvabile ovunque, con Dua Lipa e Jacob Elordi tra i primi adottanti. Per una scarpa che nel 1972 non venne mai messa in vendita, è una forma di giustizia con cinquant'anni di ritardo.