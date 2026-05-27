Sarà l’estate dei capi intelligenti (questi brand lo confermano)

Si è parlato per anni di moda tecnica come di una nicchia. Poi è arrivata nel quotidiano, ma sempre travestita da streetwear o da trend momentaneo. Ora, nell’estate 2026, la funzionalità smette di fingersi altro e diventa il necessario. E se ti vengono in mente mille tasche e tessuti idrorepellenti hai ragione, ma c’è tanto atro. Parliamo di capi che si ripiegano in un pugno, che pesano meno di una maglietta, che passano dall’outdoor al bar senza dover cambiare outfit. Parliamo di materiali a base vegetale, di strati impermeabili da 7 micron, di vestibilità pensate per il movimento vero, non per la foto in posa. E sì, parliamo anche di estetica. Questa è l’estate in cui la tecnica si vede, si tocca e si usa. Ecco i brand che la stanno interpretando meglio.

North Sails e la collezione Ocean Active SS26

Courtesy North Sails

North Sails parte dall’oceano ma arriva dritta in città con la linea Ocean Active, pensata per chi non vuole scegliere tra comfort, rispetto per l’ambiente e stile. Il mantra è “Ocean Meets Motion”: vestibilità ergonomiche, tessuti ultraleggeri e un’ossessione per il packable. Che d’estate e soprattutto se si viaggia o ci si muove è letteralmente la vita. La giacca Mistral, ad esempio, si ripiega nella tasca destra trasformandosi in una pouch da zaino. Il pilastro della collezione rimane l’innovazione sostenibile. In questa stagione, il brand punta sul SOLOTEX, composto al 37% da materiali a base vegetale. Una

scelta che conferma l’impegno del brand nel percorso “Ocean Positive” volto a tracciare la rotta verso un futuro più pulito. I dettagli, le tasche cargo nascoste e i tagli non convenzionali e le vestibilità ergonomiche che caratterizzano l’intera proposta rendono ogni capo adatto a una giornata che parte in bici, prosegue in ufficio e finisce al mare. Non c’è mai stato un guardaroba estivo più libero, né più silenziosamente innovativo.

Stone Island e New Balance SUMMER_’026 CAPSULE

Courtesy Stone Island X New Balance

L’estetica non è mai stata l’obiettivo finale delle collaborazioni tra Stone Island e New Balance, ma più una conseguenza. Per l‘estate 2026 i due brand tornano insieme presentando l’ultima evoluzione della loro collaborazione con una capsule on-pitch e off-pitch dedicata al mondo del calcio. Fondata su un approccio comune alla ricerca sui materiali e al design guidato dalla performance, la nuova uscita comprende footwear, apparel, accessori, kit ed equipaggiamento pensati per essere indossati dentro e fuori dal campo. La collezione attinge a elementi della cultura calcistica degli anni ’90, reinterpretandoli in chiave contemporanea attraverso il trattamento dei materiali e l’evoluzione grafica. Tra i nostri pezzi preferiti, la track jacket reversibile in cotone ripstop bicolore resinato; la ABZORB 1890, trainer che unisce riferimenti heritage e un linguaggio progettuale innovativo e la giacca con cappuccio in Nylon Prismatico-TC, ispirata all’iconica Mussola Prismatica. Ma tutta la proposta merita un’occhiata approfondita.

Moncler Grenoble SS26

Courtesy Moncler Grenoble

Moncler Grenoble, linea d’eccellenza del brand dedicata alla montagna e alle alte performance, per la SS26 abbandona le cime innevate per esplorare un territorio inaspettato: il deserto dell’Arizona. O meglio, la natura selvaggia di Tucson Mountain Park, location scelta per la campagna di lancio. La collezione abbraccia un concetto di gorpcore più raffinato e tecnico. I capi sono progettati per un lightweight layering system estremamente versatile, dove giacche impacchettabili e giubbotti tecnici si alternano a shirt in lino-cotone e bermuda da trekking. L’anima della collezione, però, risiede nella componentistica hi-tech: troviamo dettagli funzionali come moschettoni e cordini, applicazioni di GORE-TEX per garantire impermeabilità e traspirabilità, e la tecnologia RECCO per la riflettenza. Moncler Grenoble porta così la sua tradizione alpinista in una dimensione estiva più ampia, dimostrando che l’alta performance è uno stile di vita valido 365 giorni all’anno.

Salomon x MM6 Maison Margiela

Courtesy Salomon x MM6 Maison Margiela

Salomon prosegue la sua collaborazione con MM6 Maison Margiela per la SS26, dando vita a una capsule che esplora il concetto di “ibridazione” come mai prima. Un sistema modulare pensato per chi si muove senza soluzione di continuità tra il sentiero di montagna e il cemento della metropoli. I pezzi della collezione sono progettati per adattarsi naturalmente a scenari diversi, grazie a materiali e volumi ripensati. Al centro della collezione troviamo le sneakers XT-MM6, in tre nuove tonalità tra cui spicca un lime chiaro anni Ottanta, e la nuova CROSS DUST, con una struttura a ghetta tecnica che fonde l’estetica del dust bag di MM6 con l’immaginario protettivo del trail running. Completa il tutto lo zaino XT-15, aggiornato nell’ergonomia e nella gestione degli spazi, con una fodera antipioggia bianca a contrasto. Una delle collaborazioni più riuscite nel connettere la performance outdoor ad alta intensità con una visione stilistica raffinata e volutamente fuori dagli schemi.

The North Face Urban Exploration

Courtesy The North Face

The North Face porta la sua linea Urban Exploration in una dimensione inedita con la collezione estiva “Urban Evolution”. Il tema è la versatilità assoluta. Capi pensati per attraversare le giornate in città passando senza soluzione di continuità dal lavoro allo streetwear, sotto la pioggia improvvisa o il sole primaverile. La vera protagonista è la Reversible 4‑Way Wind Jacket, un capo ibrido che fonde il DNA della classica Nuptse con dettagli multi‑tasca da MA‑1 e offre quattro look diversi in una sola giacca. A completare il sistema di layering urbano, la Gathering Wind Jacket gioca con l’aria e la fluidità: grazie a cordini regolabili, la sua silhouette si trasforma da strutturata a morbida in un attimo. A livello tecnico, il colosso outdoor utilizza trattamenti DWR idrorepellenti, tessuti WINDWALL antivento e DRYVENT impermeabili, senza dimenticare il comfort traspirante di Coolmax e la robustezza della tela Cordura. La collezione è già disponibile nelle concept store di Hong Kong e arriverà a rotazione anche in Europa nelle prossime settimane.