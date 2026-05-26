Dove vedere il GP di Monaco 2026: il Nikki Beach sopra la Fairmont Hairpin

La stagione estiva del Nikki Beach Monte Carlo entra subito nel vivo con il weekend più atteso dell’anno: quello della Formula 1. Dopo l’evento Easter in Bloom tra fiori, brindisi e DJ set, adesso è il momento del Monaco Grand Prix. Siete ancora in tempo per farci un salto, anche soltanto per un cocktail o un pranzo vista pista. Infatti, il vero picco dell’adrenalina arriva dal 4 al 7 giugno 2026 per l’83ª edizione del leggendario Monaco Grand Prix di Formula 1.





Mentre il Principato si accende e i motori ruggiscono tra le strade, il Nikki Beach diventa per quei giorni uno degli indirizzi più ricercati di Monte Carlo. Ci si ritrova sospesi proprio sopra la Fairmont Hairpin, la curva più famosa, lenta e tecnica di tutto il circuito monegasco. La Fairmont Hairpin è infatti uno dei punti più iconici del tracciato cittadino: qui le monoposto rallentano quasi al minimo prima di riaccelerare verso il porto. Per vivere il Gran Premio da una prospettiva VIP difficile da trovare altrove, guardando le monoposto sfilare e sfrecciare a pochissimi metri sotto di te.

Dai brividi della pista di giorno fino alla golden hour al tramonto, l’atmosfera si evolve in un’esperienza immersiva tra musica, ospiti internazionali e nightlife sulla Riviera. È l’appuntamento più cool della stagione monegasca, dove il brivido della velocità incontra il lusso internazionale tra champagne, sfilate di celeb e DJ set curati nei minimi dettagli.

A bordo piscina il mood cambia continuamente: relax sofisticato durante la settimana e party nel weekend tra lettini e cabane private.





Quindi non soltanto Formula 1, ma la possibilità di vivere la gara a pochissimi metri dalle monoposto, immersi nell’atmosfera elettrica del weekend del Grand Prix, accompagnati da una line-up di DJ internazionale. Si parte venerdì con l’afrobeats di Vanco, si continua venerdì MESTIZA e una performance al violino di Laura Zimmermann & Lyam Cruz, insieme ai DJ resident. Domenica, per il gran finale, la console passa nelle mani di DJ Jack-E accompagnato da Tom Sax, Drums by Clacky e Mademoiselle Sabah per uno degli appuntamenti più cool del weekend.

Se non basta la Formula 1, o volete semplicemente vivere qualche giorno in Costa Azzurra, ecco gli appuntamenti del resto dell’estate: i lunch party La Piscine, l’aperitivo Sunset Social del venerdì al tramonto, il sabato di Saturdance e le Amazing Sundays della domenica.





Anche la proposta gastronomica riflette l’atmosfera cosmopolita del weekend monegasco. La cucina firmata dall’Executive Chef Alessandro Pizza insieme allo Chef Thomas Roux, in collaborazione con Laurent Smeulders del Fairmont Monte Carlo, mescola sapori mediterranei, influenze internazionali e un approccio contemporaneo pensato per accompagnare dal lunch vista pista fino ai party dopo il tramonto.

Il Nikki Beach è aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00, con opening speciali fino a tarda notte durante il weekend del Monaco Grand Prix 2026