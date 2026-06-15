I BTS tornano insieme: anche al cinema. Tutto quello che devono sapere gli Army

Quattro anni fa li abbiamo visti commuoversi a Busan, incerti su quando si sarebbero esibiti di nuovo insieme. Oggi i BTS tornano nella metropoli sudcoreana di spiagge, montagne e templi per un nuovo evento mondiale, sul palco e al cinema, con una tappa memorabile dell’Arirang World Tour da vivere in diretta, anche in Italia.

Dopo i concerti in Messico e negli States, per RM e soci è uno straordinario ritorno a casa per celebrare l’anniversario del debutto della band.

Evento cinematografico globale in diretta che porterà nei cinema di tutto il mondo il ritorno dei BTS al Busan Asiad Main Stadium, ecco il manuale di istruzioni per viverlo seduti in poltroncina, tra emozioni e sussulti. I fedelissimi Army sono pronti a godersi di nuovo i loro idoli, finalmente riuniti.

Quando vedere i BTS al cinema

“BTS World Tour Arirang in Busan: live viewing” è l’evento cinematografico globale che consentirà di vedere in diretta, anche in Italia, il concerto dei BTS a Busan, previsto per lunedì 13 giugno.

Non è una data a caso: corrisponde infatti all’anniversario del debutto dei BTS, aggiungendo un forte valore simbolico a questo periodo di gioia e prospettive, in cui il gruppo celebra la propria eredità artistica e il futuro.

L’orario italiano per vedere il concerto al cinema? Ore 11:45, per la proiezione in diretta. Alle ore 15:30 invece la differita.

Getty Images Jung Kook, V, Jin, RM, Suga, Jimin e J-Hope sul palco degli American Music Awards, 25 maggio 2026

Dove comprare i biglietti

I biglietti per l’evento cinematografico “BTS World Tour Arirang in Busan: live viewing” sono già disponibili sul sito btsliveviewing.com.

Gli orari delle proiezioni variano a seconda del territorio: in alcune regioni, incluse Nord e Sud America ed Europa, le trasmissioni saranno differite per adattarsi ai fusi orari locali. In Italia la distribuzione è un’esclusiva di Nexo Studios.

I BTS e il tour del ritorno insieme

Aperto ad aprile a Goyang, in patria, l’Arirang World Tour è la tournée con cui i BTS festeggiano la reunion, dopo quattro anni intervallati da pause, servizio militare ed esperienze da solisti. Mica facile per gli Army – com’è chiamato l’esercito di fan che li adora visceralmente – vivere questa attesa infinita.

Con 85 spettacoli in 34 città (senza date italiane), il tour è il più esteso mai realizzato da un artista coreano. La trasmissione da Busan segna il terzo evento cinematografico live del tour mondiale Arirang, dopo le riuscite dirette da Goyang e Tokyo in aprile.

Con il suo vasto palco a 360 gradi “in-the-round”, ogni concerto vuole offrire un’esperienza immersiva che mette il pubblico al centro della celebrazione.

Il tour accompagna il quinto album in studio dei BTS, intrecciando un’esplorazione dell’identità e delle emozioni universali in grado di entrare in risonanza con tutti.

Ad oggi Arirang è l’album più venduto del 2026, con 3,98 milioni di copie volate via in un soffio nel primo giorno su tutte le piattaforme e formati.

Credits: Nexo Studios I BTS in concerto

Recensioni del tour «spettacolare»

Il «più grande evento di cultura pop dell’anno nella Bay Area»: così è stato definito il concerto «spettacolare» dei BTS allo Stanford Stadium, in California, tra le varie recensioni dell’Arirang World Tour. «Le grida di gioia si sono levate in ogni direzione».

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook si sono esibiti in uno spettacolo di circa due ore di fronte a «uno dei pubblici più entusiasti (e rumorosi)» mai visti, proponendo «uno show pop davvero solido», su un palco gigantesco pensato per una maggiore interazione con il pubblico.

Le superstar del K-pop hanno offerto alla loro devota fanbase Army (ovvero Adorable Representative M.C. for Youth, adorabili rappresentanti “maestri di cerimonia” della gioventù) una scaletta attentamente studiata, incentrata quasi esclusivamente sul nuovo album Arirang, con un paio di grandi successi e qualche sorpresa.

«Quando i BTS hanno eseguito le coreografie complete di brani come 2.0, Swim, Dynamite e Mic Drop, si poteva percepire l’energia salire alle stelle nello stadio», è il racconto di chi c’era.

Le loro coreografie, celebri per sincronia, disciplina ed espressività, «sono state utilizzate con parsimonia, ma con una tale squisitezza da lasciare il pubblico con la voglia di averne ancora».

Addio e ritorno a Busan

Busan ha un significato particolare per i BTS e la sua comunità globale di fan. Era il 15 ottobre 2022 quando RM e le altre sei star dell’hip hop sostennero la candidatura della città a sede dell’Expo 2030 con “Yet to Come in Busan”. Fu un concerto gratuito e in diretta globale abbagliante, una celebrazione esplosiva della loro carriera incredibile.

Fu anche l’ultima esibizione dal vivo del gruppo al completo, prima che si sparpagliasse per adempiere alla leva obbligatoria.

Con la promessa finale di RM che infiammò i fan: «Qualunque cosa accada in futuro, se noi sette speriamo nella stessa cosa e se voi (Army) avete fiducia in noi, supereremo tutto e continueremo ad essere felici e a tenere concerti».

La promessa è mantenuta.